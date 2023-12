Muere André Braugher: Conoce a su esposa e hijos

A Andre Braugher, el actor de “Homicide: Life On The Street” y “Brooklyn Nine-Nine” que murió el 11 de diciembre de 2023, le sobreviven su esposa Ami Brabson y sus tres hijos.

Según Deadline, la esposa de Braugher es actriz. El sitio web de Brabson la describe como “ACTOR | TV Y TEATRO | PRODUCTOR.”

De hecho, Brabson interpretó a la esposa de Braugher en televisión antes de que la pareja decidiera hacerlo real.

La publicista de Braugher, Jennifer Allen, confirmó su muerte a Variety.

1. En 1991, Andre Braugher se casó con Ami Brabson, una actriz que interpretó a su esposa en la televisión.

Brabson y Braugher se casaron en 1991, informó The Hollywood Reporter.

Según su perfil de IMDb, Brabson es una actriz que ha tenido papeles en “Homicide: Life on the Street” (1993), “Law & Order” (1990) y “Law & Order: Special Victims Unit” (1999). Ella interpretó a la esposa del personaje de Braugher en “Homicide: Life on the Street”, informó el sitio.

Según TMZ, la causa de la muerte de Braugher fue proporcionada únicamente por su representante como una “enfermedad breve”. La naturaleza de la enfermedad aún no ha sido revelada. Braugher tenía sólo 61 años cuando murió.

2. Ami Brabson también es una cantante soprano y de cabaret que ha aparecido en producciones teatrales.

Según su biografía en el sitio web, Brabson “interpretó a Vanessa en la última temporada de POWER (Starz Network). Otros créditos televisivos incluyen Judge Karyn Blake / LAW & ORDER SVU, Mary Pembleton / HOMICIDE: Life on the Streets, Judge Tchaikovsky / BULL, DAMAGES, THE JURY, LAW & ORDER y varias telenovelas.

Brabson “recibió recientemente el Premio a la Excelencia a la Mejor Actriz del Círculo de Críticos de Connecticut por su trabajo en la aclamada producción de AMERICAN SON en TheatreWorks Hartford”, dice su sitio web.

“Brabson concibió, escribió y protagonizó los espectáculos unipersonales MUJERES FENOMENALES y UN CAMBIO VA A COME, que ha realizado giras por todo el noreste. El estreno en Nueva York de TOUGH TITTY de Oni Faida Lampley fue el primer proyecto de Brabson como productora en el que también desempeñó el papel protagonista”, continúa.

“Otros créditos teatrales incluyen: Mistress Ford en THE MERRY WIVES OF WINDSOR, Linda en CURVE OF DEPARTURE, Faye en SKELETON CREW de Dominique Morisseau, Quilly en THE OLD SETTLER de John Henry Redwood y Rose en FENCES de August Wilson”, dice el sitio web.

Dice que también es “una consumada soprano y cantante de cabaret que ha actuado en lugares tan variados de la ciudad de Nueva York como Merkin Concert Hall, The Metropolitan Room y Ashford & Simpson’s Sugar Bar”, y agrega que “recibió su MFA de la NYU/ Escuela de Graduados en Actuación de Tisch”.

3. Andre Braugher dijo que quería estar con sus hijos “a lo largo de su vida”

Según Deadline, a Braugher también le sobreviven sus tres hijos Michael, Isaiah y John Wesley Braugher.

“Tengo tres hijos y quiero que me conozcan como alguien más que el tipo que los lleva al circo de vez en cuando. Quería estar allí durante el transcurso de sus vidas porque sé lo importantes que son los padres”, dijo Andre Braugher a Variety en 2020.

En 2019, Braugher promocionó la producción teatral de su esposa en Instagram.

“¡Estoy muy orgulloso de anunciar que mi extraordinariamente talentosa esposa, Ami, protagonizará su producción de Phenomenal Women este fin de semana en el Baltimore Theatre Project! Animo a cualquiera en el área a ver esta increíble actuación de mi mujer fenomenal favorita❤️”, escribió.

4. Andre Braugher describió una vez que su esposa compartía sus valores y lo conocía “como la palma de su mano”.

Braugher elogió a su esposa en Variety en 2020.

“Tenemos ideas afines; crecimos en barrios similares; Compartimos los mismos valores”, dijo sobre su esposa. “Ella me conoce como la palma de su mano y estoy agradecido por eso”.

Sobre Brabson interpretando a su esposa televisiva, Braugher dijo a Variety: “Es muy fácil trabajar con ella”.

5. Andre Braugher recordó cómo su esposa le aseguró que era divertido

En 2020, Braugher dijo a Variety: “Todo es nuevo. Nunca lo había hecho antes. ¿Soy bueno? Recuerdo volverme hacia mi esposa y preguntarle: “¿Es gracioso?” Y ella dijo: “Sí, por supuesto, no te estás engañando”. Pero seguí mirándolo y me dije a mí mismo, ¿es bueno? Realmente no podía juzgar”.

Los registros públicos muestran que Braugher y su familia vivían en Nueva Jersey.

