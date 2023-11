Muere el reguetonero Alexio “La Bruja” a los 34 años ¿De qué falleció?

El mundo del reggaeton y género urbano se encuentra de luto, luego de que en las últimas horas se diera a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del artista de Alexio “La Bruja”, quien también era conocido como Alexio “La Bestia”, a la edad de 34 años, luego de que su producto, Pepe Quintana, confirmara la noticia, reportó Rolling Stone. Alexio falleció oficialmente el 14 de noviembre de 2023, confirmó Billboard.

Con un sentido homenaje, Quintana por medio de su cuenta oficial de Instagram, se despidió del artista, escribiendo:

“Mi HERMANO no esperábamos esto nos cojio de sorpresa por que aunque sabíamos tu condición tu actitud de GUERRERO camuflajiaba ese dolor que cargabas día a día … como te dije cuando te vi TE AMO BROTHER y cumpliste tu sueño de ser artista . Válgame esta me duele mucho para mi y para los míos eres familia . Siempre recordaré todo lo bueno que vivimos en el camino Cuando nada de esto era real hasta que lo hicimos real . Descansa en paz mi hermano espero volverte a ver algún día pq estas en mi lista de mis seres queridos . No encuentro más palabras mi brother … 😔 DESCANSA EN PAZ 🖤✊🏽⚔️ @alexiolabruja #LosDelCorazonNegro”.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Alexio “La Bruja”?

De acuerdo con información de Billboard, el cantante puertorriqueño, Víctor Alexis Rivera Rosado, mejor conocido como Alexio “La Bruja” y quien se hizo popular en varios países de Latinoamérica entre 2015 y 2016 por el reconocido tema musical ‘Tumba la casa’, se encontraba batallando desde el año 2017 contra un cáncer de mama, hasta que finalmente perdió la batalla.

Aunque era desconocido el estado de salud del cantante, en los últimos días sus colegas Anuel AA y Arcángel solicitaron con urgencia donantes de sangre y plaquetas para ayudar con la salud del artista, quien estaba hospitalizado en una clínica en Guaynabo, Puerto Rico, según People.

Cabe recordar que cuando le fue detectado el cáncer Rivera Rosado declaró al medio Primera Hora, según InfoBae, que no le tenía miedo a la muerte, sino, irse de este mundo sin cumplir todos sus propósitos.

“La muerte es algo que desde que naces, tú firmaste un contrato de que te vas a morir algún día, lo único es que no sabes cómo. Yo no le tengo miedo a la muerte. Mi mayor miedo es irme del mundo sin terminar todas las metas que yo tengo, dejar a mi familia sin mi presencia, sin mi protección, sin mi ayuda en cuestión de cualquier problema que tengan, pero miedo a la muerte no, porque nos vamos a morir todos en un momento dado”.

Finalmente, varios artistas del género urbano enviaron su más sentido pésame y condolencias tras la muerte de Alexio “La Bruja”.

Daddy Yankee publicó:

“Hermano, gracias por tu amistad. El legado en silencio que dejaste en mi, será para toda la vida. Porque cada vez que hablabamos, sin darte cuenta, eras tú quien me sanabas con tu testimonio y valentía. De la manera que luchaste, verte con una sonrisa hasta el final allí en el hospital, me enseñaron mucho a como afrontar las pruebas que atravesamos en esta vida. Nunca te quejaste, te vi con la mejor actitud, Siempre en DRIVE! pal frente pase lo que pase! Eso me llevo de ti, ese gran ejemplo que puedo compartir con el mundo. Tenía tantas ganas que salieras en tarima conmigo en el Choli pero ahora estás en el mejor escenario del universo, frente a la presencia de Jesús. Me da paz que tu alma se fue salva. Mis oraciones para su familia, amigos y seguidores que te querían de todo corazón ❤️. Descansa en paz!! 💔🕊️ @alexiolabruja”

“Hacen 18 Años, mas de la mitad de mi vida te conoci en un estudio “Gemex Music” ambos con un sueño, un sueño que a lo largo del camino LOGRAMOS, me siento tan bien de que vivi eso contigo, vi tu crecimiento tanto musical como el personal, recuerdo tener que picar un “cheeseburger” en 2 para poder pasar la noche frente a un estudio josiando una oportunidad, cosa que hoy dia ya no se vive, aunque hoy quisas muchos lo llamen una despedida, para mi es un hasta luego hermano mio GRACIAS por tanto, GRACIAS por ser ese amigo que pelea por ti, donde quiera que tu no estes, GRACIAS por SIEMPRE incondicionalmente estar conmigo, fuiste ese amigo que estuvo conmigo en un hospital, en un cementerio despidiendo a un familiar, pero tambien ese amigo con el que viaje, bebi, jodi y disfrutamos un sueño juntos TE AMO gordo! ALEXIO LA BESTIA, LA BRU-JA, LA MOLE GRACIAS A TODOS ESOS COLEGAS QUE DE UNA MANERA U OTRA ESTUVIERON PENDIENTES, LLAMARON Y FUERON A VERLO EN VIDA! TAMBIEN A TODOS LOS QUE SACARON DE SU TIEMPO PARA DONAR SANGRE! DESCANSA EN PAZ VICTOR🕊️😞”, escribió DJ Luian.

Por último, el cantante Farruko escribió:

“😔🥲vuela alto goldo 🕊️ no se ni que decir no tengo palabras solo Dios sabe te agradezco por darme la oportunidad de ser tu amigo y por permitirme ser parte de tus sueños siempre te recordare fuiste un guerrero hasta el final leyenda”.

Alexio, nacido en Carolina, Puerto Rico, en 1988 logró colaborar con grandes exponentes del reggaeton como Daddy Yankee, Anuel AA, Nicky Jam, Zion, Ozuna, Farruko, De La Ghetto y Ñengo Flow.

