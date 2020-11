Muere bajista de La Mosca a los 48 años. ¿Qué le pasó a Adrián Cioncio?

View this post on Instagram

Con inmensa tristeza queremos despedir a nuestro amigo, hermano y excelente músico @cioncoadrian #QEPD GRACIAS por compartir con nosotros ésta aventura de la música! Todos abrazamos a tu familia y amigos… Por siempre en nuestro corazón <3 😎 De toda la familia de @lamoscaoficial y @nachoprodagencia