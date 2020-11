Muere actor de “Rebelde” y “Cómplices al rescate. Qué le pasó al Puck Miranda?

Los elencos de icónicas telenovelas como “Rebelde” y “Cómplices al rescate” lamentan la muerte de uno de sus miembros, mientras que en las redes sociales, los fans de ambas producciones le rindieron sentidos homenajes

La lamentable noticia fue revelada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México, que es una especie de sindicato de artistas de la televisión y el teatro en ese país.

Un gran actor dice adiós

La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Roberto López Miranda “Puck Miranda”, ocurrido el día de hoy. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. DEP. pic.twitter.com/mf0JDvg1Cs — Andactores (@andactores) November 28, 2020

Roberto López Miranda falleció en México el último fin de semana de noviembre de 2020. El artista, mejor conocido internacionalmente por interpretar a Cosme Méndez, padre de Giovanni Méndez, el personaje de Christian Chávez, el famoso actor y cantante de RBD.

Aunque no se dieron detalles sobre su fallecimiento y su familia prefirió hacer el funeral en total privacidad, la noticia sobre la muerte del artista sacudió a la comunidad histriónica de su país, pues El Puck no solo se desempeñó en la televisión. Su trabajo se expandió al teatro y al cine.

Una larga carrera

Además de su participación en “Rebelde”, Puck Miranda también actuó en la telenovela para niños “Cómplices al Rescate”, que en 2002 lanzó la carrera de Belinda. Allí se desempeñó como Damián. Ya antes había encarnado el personaje de Arnulfo Castillo en la versión de 2002 de “La intrusa”.

Posteriormente hizo a Cosme Méndez en 2004 y dos años después se sumó a la larga lista de actores que aparecieron en la serie “Vecinos” en 2006. Ese año el Puck abandonó la pantalla chica para dedicarse al cine y al teatro.

Su último papel fue el de Marno, en la comedia “Volverá el polvo a la tierra” del director mexicano Alejandro Soltero. Sin embargo, su currículum cinematográfico incluye otros títulos como “El trailero mujeriego” y “No era penal, era puñal”.

El teatro le dio su nombre

El actor era más conocido por su sobrenombre de Puck, que por su nombre de pila Roberto López Miranda. Él mismo explicó en una entrevista de dónde vino ese apodo tan especial

“El nombre del ‘Puck’ viene de la obra “Sueño de una noche de verano” que si me permiten decirlo, porque me llena de orgullo es la obra más completa de Shakespeare por que en ella se ven representadas las siete bellas artes y Puck es un personaje imaginario, un ser etéreo y yo era muy delgado y muy joven, por eso me dieron el personaje en la Compañía Nacional de Bellas Artes y ahí se me quedó el apodo de ‘Puck'”, explicó el ahora fallecido artista.

Sus compañeros lo lloran

La noticia del fallecimiento de Roberto Puck Miranda sacudió a los miembros de la comunidad artística que habían trabajado con él. Entre ellos Alejandra Ávalos, que compartió carteles con el actor en la película “Perdóname todo”.

En Paz descanse Roberto “Puck” Miranda Actor y compañero de actuación de @JoseJoseOficial y mío en la película “ Perdóname Todo” ! Mi más sentido pésame a la Familia y amigos …. https://t.co/Thi1gHNiP8 — Alejandra Avalos (@AvalosAle) November 28, 2020

En paz descanse muchas horas de vuelo me toco hacer varios programas de la jaula con el QDEP Puck Miranda https://t.co/K89iguREYi — Roberto Tello (@telloroberto) November 28, 2020

Los fans de “Rebelde” lo homenajearon publicando imágenes de algunas de las escenas en las que apareció con Christian Chávez en la telenovela juvenil, que fue la génesis de la banda RBD. También recordaron que es el segundo miembro del elenco que ha dado su adiós final.