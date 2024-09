MTV VMAs 2024: Lista de ganadores

Durante la noche del miércoles 11 de septiembre, se celebraron los MTV VMAs 2024 desde el UBS Arena de Nueva York, lugar que fue escenario para la 40° edición de la gala que reconoce a los mejores vídeos del año, en donde Taylor Swift lideraba las nominaciones con un total de 12, luego de Post Malone con 11 y Eminem con ocho.

Entre los aspectos destacados de la noche de los premios MTV VMAs, la cantante Taylor Swift se llevó un total de siete premios obtenidos. En cuanto a las presentaciones musicales, la gala estuvo ambientada por artistas como Anitta, Benson Boone, Camila Cabello, Chappell Roan, Eminem, Halsey, Katy Perry, Karol G, Lenny Kravitz, Rauw Alejandro y Sabrina Carpenter

Lista completa de los ganadores de los MTV VMAs 2024

Video del año

• Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Artista del año

• Taylor Swift – GANADORA

Canción del año

• Sabrina Carpenter – “Espresso” – GANADORA

Mejor Artista Nuevo

• Chappell Roan – GANADORA

Mejor colaboración

• Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” – GANADORA

Mejor artista pop

• Taylor Swift – GANADORA

Mejor vídeo hip-hop

• Eminem – “Houdini” – GANADOR

Mejor vídeo R&B

• SZA – “Snooze” – GANADORA

Mejor vídeo alternativo

• Benson Boone – “Beautiful Things” – GANADOR

Mejor vídeo rock

• Lenny Kravitz – “Human” – GANADOR

Mejor vídeo latino

• Anitta – “Mil Veces”

Mejor afrobeats

• Tyla – “Water” – GANADORA

Mejor vídeo de K-pop

• LISA – “Rockstar” – GANADORA

Vídeo for good

• Billie Eilish – “What Was I Made For (From Barbie)” – GANADORA

Actuación push del año

• LE SSERAFIM – “EASY”

Mejor dirección

• Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” – GANADORA

Mejor dirección

• Ariana Grande – “we can’t be friends (wait for your love)” – GANADORA

Mejor cinematografía

• Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” – GANADORA

Mejor coreografía

• Dua Lipa – “Houdini” – GANADORA

Mejores efectos visuales

• Eminem – “Houdini” – GANADOR

Mejor dirección de arte

• Megan Thee Stallion – “BOA” – GANADORA

