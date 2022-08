¿Cuánto tiempo duran los MTV VMAs 2022 esta noche?

Los MTV VMA son esta noche. Si planea ver los Video Music Awards, ¿cuánto duran? ¿A qué hora terminan los VMA esta noche? Aquí están todos los detalles que usted necesita saber.

Los VMA comienzan a las 8:00 p.m., hora del Este

De acuerdo con el horario de MTV en TV Guide, los VMA durarán un poco más de tres horas, dependiendo de la hora a la que sintonice.

Los VMA comienzan con un espectáculo previo a las 6:30 p.m. Este/5:30 p. m. Central.

Después de que termine el espectáculo previo, los VMA reales están programados para comenzar a las 8 p.m. Este/7 p.m. Central. Según la lista de TV Guide, se espera que el evento de premiación dure tres horas y finalice a las 11 p.m. Este/10 p. m. Central.

Sin embargo, vale la pena señalar que MTV también tiene los VMA programados para transmitir una presentación encore durante tres horas a partir de las 11 p.m. Este/10 p. m. Central. Esto también significa que si la ceremonia dura un poco, entonces puede encajar fácilmente en el horario de MTV. Entonces, aunque se espera que la ceremonia dure tres horas, siempre existe una pequeña posibilidad de que dure un poco más.

El programa de MTV también señala que el evento durará tres horas. La sinopsis oficial dice: “Los MTV Video Music Awards 2022 honrarán a los nombres más importantes de la música con increíbles presentaciones en vivo de Anitta, BLACKPINK, J Balvin, Jack Harlow, Kane Brown, Lizzo, Måneskin, Nicki Minaj, Panic! At the Disco, Red Hot Chili Peppers y más”.

Detalles sobre los VMAs 2022

Play

2022 MTV “VMAs” announce first performers The 2022 “VMAs” will return to celebrate the biggest names in music on Sunday, August 28th at 8PM ET/PT with show-stopping surprises, epic performances and a fan-filled audience LIVE from New Jersey’s famed Prudential Center. Paramount+ is here! Stream all your favorite shows now on Paramount+. Try it FREE at bit.ly/3qyOeOf Subscribe to MTV: goo.gl/NThuhC… 2022-08-04T23:03:07Z

MTV ha anunciado la lista completa de artistas para los VMA 2022, informó Pitchfork. Incluyen:

• Anitta

• Blackpink “Pink Venom”

• Conan Gray

• Dove Cameron

• Eminem y Snoop Dogg

• Flo Milli

• J Balvin

• Jack Harlow

• JID

• Kane Brown

• Lauren Spencer Smith

• Lizzo

• Måneskin

• Marshmello y Khalid

• Nicki Minaj

• Panic! at the Disco

• Red Hot Chili Peppers

• Saucy Santana

• Yung Gravy

MTV compartió que Eminem y Snoop Dogg ofrecerán su primera actuación conjunta esta noche. Estarán interpretando su dúo, “From the D 2 the LBC”.

MTV compartió: “Actualmente, tanto Snoop como Eminem están nominados en la categoría de Mejor Hip Hop por la canción, que es su primera colaboración en más de 20 años y el segundo sencillo del segundo álbum de grandes éxitos de Em, Curtain Call 2. Anteriormente se unieron juntos en el sencillo de 2001 ‘Bitch Please II’, una pista icónica de The Marshall Mathers LP. Eminem es actualmente el segundo artista más nominado en la historia de los VMA con 60 nominaciones, solo detrás de Madonna, que obtuvo 69”.

Los VMA se llevarán a cabo en el Prudential Center de Nueva Jersey en Newark. MTV compartió que el programa también tendrá una “breve parada técnica” en el Bronx.

MTV señaló: “El 28 de agosto, la presentación en vivo de Bad Bunny en el Yankee Stadium, parte de su World’s Hottest Tour, se transmitirá en vivo durante la transmisión, con una coreografía nunca antes vista diseñada solo para los VMA. La actuación marcará la segunda aparición del rapero puertorriqueño en los VMA. Debutó en la ceremonia en 2019 con una presentación en vivo de “Que Pretendes” junto a J Balvin, quien también se presenta en el espectáculo de este año. También se llevó a casa su primera Persona Lunar en 2018 por Song of the Summer”.

