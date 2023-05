MTV Movie & TV Awards 2023: ¿Cómo ver el Live Stream?

Los premios MTV Movie & TV Awards 2023 están aquí para celebrar los mejores y más divertidos aspectos del entretenimiento del año pasado. Se transmiten en vivo el domingo 7 de mayo a partir de las 8 p.m. hora del este en MTV.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo del programa en FuboTV o DirecTV Stream, que vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si está cortando el cable, pero también hay otras alternativas, por lo que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver los MTV Movie & TV Awards 2023 en vivo en línea:

¿Cómo ver los MTV Movie & TV Awards en línea?

Los suscriptores de cable pueden ver los MTV Movie & TV Awards 2023 en vivo en MTV o en MTV.com (al iniciar sesión en una cuenta de proveedor de TV) este domingo a partir de las 5:00 p.m. hora del Pacífico/8:00 p.m. ET.

Además, el programa MTV Movie & TV Awards 2023 también está disponible para transmisión en vivo a través de Paramount+ y otros canales de Paramount, incluidos BET, Comedy Central, MTV2, Paramount Network y VH1. También en servicios de transmisión de TV en vivo como FuboTV, Hulu con Live TV y YouTube TV.

La ceremonia se verá en línea en Paramount+ y en cualquier servicio de transmisión de TV en vivo que ofrezca la red, incluido DirecTV Stream ($70 y más por mes), FuboTV ($70 y más por mes), Hulu con Live TV ($70 y más por mes), Philo ($25 y más al mes) o YouTube TV ($65 al mes).

Puedes ver una transmisión en vivo de MTV y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver los MTV Movie & TV Awards 2023 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV , LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox está incluido en todos ellos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

DirecTV Stream prueba gratuita

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver los MTV Movie & TV Awards 2023 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

La suscripción de TV en vivo de Philo cuesta $25 por mes e incluye MTV y más de 50 otros canales clásicos de TV, estilo de vida y noticias. Los suscriptores pueden transmitir en hasta tres dispositivos simultáneamente, crear hasta 10 perfiles y guardar programas en vivo o futuros ilimitados por hasta un año.

Prueba Philo

Una vez registrado en Philo, puede ver los MTV Movie & TV Awards 2023 en vivo en la aplicación Philo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Philo.

Si no puede ver en vivo, Philo le permite ver programas de DVR y verlos hasta 30 días después. E incluso si te olvidas de DVR algo, Philo también viene con una función de rebobinado de 72 horas, que te permite ver la mayoría de los programas a pedido si se han emitido en los últimos tres días.

Puede ver una transmisión en vivo de MTV y más de 40 canales de TV más a través del paquete “Sling Orange + Comedy Extra” o “Sling Blue + Comedy Extra” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el segundo servicio de transmisión a largo plazo más barato (detrás de Philo) con MTV, además, puede obtener su primer mes a mitad de precio:

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver los premios MTV Movie & TV Awards 2023 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series. X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Mire MTV más de otros 75 importantes canales de noticias, entretenimiento y deportes por cable a pedido con una suscripción a Hulu con Live TV, que viene con Disney+ y ESPN+ y cuesta $70 para el plan con publicidad o $76 para el paquete sin publicidad. El paquete también le permite ver miles de programas de TV populares, películas y contenido original, y puede agregar Cinemax, HBO Max, Showtime, Starz y otros canales por una tarifa mensual adicional.

Hulu with Live TV prueba gratuita

Una vez registrado en Hulu with Live TV, puede ver los MTV Movie & TV Awards 2023 en vivo en la aplicación Hulu with Live TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu with Live TV.

Si no puede mirar en vivo, Hulu con Live TV viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de que se transmiten) y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR (con la capacidad de actualizar a “Enhanced Cloud DVR”, lo que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Puede ver una transmisión en vivo de MTV y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita:

Obtenga Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver los premios MTV Movie & TV Awards 2023 en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV ( como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Previa de los MTV Movie & TV Awards 2023

Los MTV Movie & TV Awards 2023 están de regreso para honrar “lo mejor y más grande tanto en películas como en televisión, con y sin guión, para un evento de gran tamaño que no se puede perder”, según el comunicado de prensa de MTV.

Drew Barrymore originalmente iba a ser la anfitriona, pero dejó de ser anfitriona el 4 de mayo como muestra de solidaridad con la huelga de escritores de WGA. Variety informa que los segmentos que grabó previamente para el programa se transmiten según lo planeado, pero de lo contrario, el programa se desarrollará sin un presentador.

“Ella no va a estar con nosotros en vivo en la casa para el programa y esencialmente nos quedaremos sin anfitriones. El lado positivo de todo esto es que realmente formamos una sociedad en una atmósfera casi familiar. Así que vemos esto como un cambio de dirección, pero también como una pausa para el plan inicial, que todos acordamos y ella aceptó para continuar como nuestra anfitriona en 2024”, dijo Bruce Gillmer, presidente de música, talento musical, programación. y eventos en Paramount Global, y productor ejecutivo de los MTV Movie & TV Awards.

Las nominaciones son las siguientes:

MEJOR PELÍCULA

“Avatar: The Way of Water”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Elvis”

“Nope”

“Scream VI”

“Smile”

“Top Gun: Maverick”

MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN

“Stranger Things”

“The Last of Us”

“The White Lotus”

“Wednesday”

“Wolf Pack”

“Yellowstone”

“Yellowjackets”

MEJOR ACTUACIÓN EN UNA PELÍCULA

Austin Butler — “Elvis”

Florence Pugh — “Don’t Worry Darling”

KeKe Palmer — “Nope”

Michael B. Jordan — “Creed III”

Tom Cruise — “Top Gun: Maverick”

MEJOR ACTUACIÓN EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN

Aubrey Plaza — “The White Lotus”

Christina Ricci — “Yellowjackets”

Jenna Ortega — “Wednesday”

Riley Keough — “Daisy Jones & The Six”

Sadie Sink — “Stranger Things”

Selena Gomez — “Only Murders in the Building”

MEJOR HÉROE

Diego Luna — “Andor”

Jenna Ortega — “Wednesday”

Paul Rudd — “Ant-Man & The Wasp: Quantumania”

Pedro Pascal — “The Last Of Us”

Tom Cruise — “Top Gun: Maverick”

MEJOR VILLANO

Elizabeth Olsen — “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Harry Styles – “Don’t Worry Darling”

Jamie Campbell Bower — “Stranger Things”

M3GAN – “M3GAN”

The Bear — “Cocaine Bear”

MEJOR BESO

Anna Torv + Philip Prajoux – “The Last Of Us”

Harry Styles + David Dawson – “My Policeman”

Madison Bailey + Rudy Pankow – “Outer Banks”

Riley Keough + Sam Claflin – “Daisy Jones & The Six”

Selena Gomez + Cara Delevingne – “Only Murders in the Building”

MEJOR ACTUACIÓN DE COMEDIA

Adam Sandler – “Murder Mystery 2”

Dylan O’Brien – “Not Okay”

Jennifer Coolidge – “Shotgun Wedding”

KeKe Palmer – “Nope”

Quinta Brunson – “Abbott Elementary”

ACTUACIÓN REVELACIÓN

Bad Bunny – “Bullet Train”

Bella Ramsey – “The Last Of Us”

Emma D’Arcy – “House of the Dragon”

Joseph Quinn – “Stranger Things”

Rachel Sennott – “Bodies Bodies Bodies”

MEJOR PELEA

Brad Pitt (Ladybug) vs. Bad Bunny (The Wolf) – “Bullet Train”

Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface – “Scream VI”

Jamie Campbell Bower (Vecna) vs. Millie Bobby Brown (Eleven) – “Stranger Things”

Keanu Reeves (John Wick) – “John Wick 4”

Escape from Narkina 5- “Andor”

ACTUACIÓN MÁS ATERRADORA

Jennifer Coolidge – “The White Lotus”

Jesse Tyler Ferguson – “Cocaine Bear”

Justin Long – “Barbarian”

Rachel Sennott – “Bodies Bodies Bodies”

Sosie Bacon – “Smile”

MEJOR DÚO

Camila Mendes + Maya Hawke – “Do Revenge”

Jenna Ortega + Thing – “Wednesday”

Pedro Pascal + Bella Ramsey – “The Last Of Us”

Simona Tabasco + Beatrice Grannò – “The White Lotus”

Tom Cruise + Miles Teller – “Top Gun: Maverick”

MEJOR ELENCO

“Ant-Man & The Wasp: Quantumania”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Outer Banks”

“Stranger Things”

“Teen Wolf: The Movie”

MEJOR CANCIÓN

Demi Lovato – “Still Alive” (“Scream VI”)

Doja Cat – “Vegas” (“Elvis”)

Lady Gaga – “Hold My Hand” (“Top Gun: Maverick”)

OneRepublic – “I Ain’t Worried” (“Top Gun: Maverick”)

Rihanna – “Lift Me Up” (“Black Panther: Wakanda Forever”)

Taylor Swift – “Carolina” (“Where The Crawdads Sing”)

MEJOR SERIE DE DOCU-REALIDAD

“Jersey Shore Family Vacation”

“The Real Housewives of Beverly Hills”

“Family Reunion: Love & Hip Hop Edition”

“The Kardashians”

“Vanderpump Rules”

MEJOR SERIE DE COMPETENCIA

“All-Star Shore”

“Big Brother”

“RuPaul’s Drag Race: All-Stars”

“The Challenge: USA”

“The Traitors”

MEJOR PRESENTADOR(A)

Drew Barrymore – “The Drew Barrymore Show”

Joel Madden – “Ink Master”

Nick Cannon – “The Masked Singer”

RuPaul – “RuPaul’s Drag Race”

Kelly Clarkson – “The Kelly Clarkson Show”

MEJOR EQUIPO DE REALITY EN PANTALLA

Mike “The Situation” Sorrentino, Vinny Guadagnino, Pauly D (MVP) – “Jersey Shore Family Vacation”

Tori Deal y Devin Walker – “The Challenge: Ride or Dies”

RuPaul Charles y Michelle Visage – “RuPaul’s Drag Race”

Ariana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, LaLa Kent – “Vanderpump Rules”

Garcelle Beauvais y Sutton Stracke – “The Real Housewives of Beverly Hills”

MEJOR DOCUMENTAL DE MÚSICA

“Halftime”

“Love, Lizzo”

“Selena Gomez: My Mind & Me”

“Sheryl”

“The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie”

Los premios MTV Movie and TV Awards 2023 se transmiten en vivo el domingo 7 de mayo a partir de las 8:00 p.m. Hora del este en MTV.

