MTV Movie & TV Awards 2022 : ¿Cuándo son los premios?

¡Los premios MTV Movie & TV Awards 2022 ya casi están aquí! Este próximo domingo 5 de junio de 2022 se llevarán a cabo los premios desde el Barker Hangar de Los Ángeles a partir de las 8:00 p.m. PT/ 11:00 p.m. ET.

Para este año, la organización anunció que la ceremonia será un poco diferente a lo que ya estamos acostumbrados, debido a que el popular canal de entretenimiento confirmó que los MTV Movie & TV Awards se fusionarán con un nuevo spin-off, Movie & TV Awards: Unscripted, y serán televisados también inmediatamente después de la entrega de premios.

Esto es lo que necesita saber:

¿Quiénes serán los presentadores?

Faltando tan solo cinco días para el gran evento, MTV dio a conocer la lista oficial de los presentadores para la ceremonia, la cual será celebrada desde el Barker Hangar de Los Ángeles. Para este importante día, los encargados de anunciar los premios y manejar todo el show, serán:

• Chris Evans

• Awkwafina

• Rebel Wilson

• Glen Powell

• Billy Eichner

• Riley Keough

• Jay Ellis

• Jenna Ortega

• Joe Keery

• Chase Sui Wonders

• Jamie Campbell Bower

• Lana Condor

• Sydney Sweeney

• Pablo Schreiber

• Rachel Sennott

• Sarah Shahi

• Eduardo Franco

• Joseph Quinn

• Maria Bakalova

Por su parte, la gran actriz y cantante Vanessa Hudgens presentará el primer programa, luego de su participación como presentadora en 2020 para el especial inaugural de los MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time, el cual se encargó de rendir homenaje a los mejores y más grandes momentos de la pantalla grande y chica.

Mientras que Tayshia Adams presentará UNSCRIPTED a partir de las 10:00 p.m. ET. Adams saltó a la fama en la temporada de The Bachelorette 2019 con Matt Agnew como el soltero, lo que la llevó a protagonizar The Bachelorette en su temporada 16 después de que Clare Crawley abandonara el programa.

¿Quiénes son los nominados?

El pasado 11 de mayo, los MTV anunciaron la lista oficial de nominados. Por medio de su página web dieron a conocer los detalles, e informaron de las nuevas categorías presentes para este año. La votación estuvo abierta hasta el 18 de mayo.

Los Movie & TV Awards también estrenan dos nuevas categorías este año, Mejor Canción y Here for the Hookup, mientras que UNSCRIPTED presenta cuatro propias: Mejor Reality Return, Mejor Documental Musical, Mejor Reality Romance y Mejor Reality Star.

Lista completa: SCRIPTED CATEGORIES

Mejor película:

• Dune

• Scream

• Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

• Spider-Man: No Way Home

• The Adam Project

• The Batman

Mejor show:

• Euphoria

• Inventing Anna

• Loki

• Squid Game

• Ted Lasso

• Yellowstone

Mejor interpretación en una película:

• Lady Gaga: House of Gucci

• Robert Pattinson: The Batman

• Sandra Bullock: The Lost City

• Timothée Chalamet: Dune

• Tom Holland: Spider-Man: No Way Home

Mejor interpretación en un show:

• Amanda Seyfried: The Dropout

• Kelly Reilly: Yellowstone

• Lily James: Pam & Tommy

• Sydney Sweeney: Euphoria

• Zendaya: Euphoria

Mejor héroe:

• Daniel Craig: No Time to Die

• Oscar Isaac: Moon Knight

• Scarlett Johansson: Black Widow

• Simu Liu: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

• Tom Holland: Spider-Man: No Way Home

Mejor villano:

• Colin Farrell: The Batman

• Daniel Radcliffe: The Lost City

• James Jude Courtney: Halloween Kills

• Victoria Pedretti: You

• Willem Dafoe: Spider-Man: No Way Home

Mejor beso:

• Hunter Schafer & Dominic Fike: Euphoria

• Lily Collins & Lucien Laviscount: Emily in Paris

• Poopies & the snake: Jackass Forever

• Robert Pattinson & Zoë Kravitz: The Batman

• Tom Holland & Zendaya: Spider-Man: No Way Home

Mejor actuación cómica:

• Brett Goldstein: Ted Lasso

• John Cena: Peacemaker

• Johnny Knoxville: Jackass Forever

• Megan Stalter: Hacks

• Ryan Reynolds: Free Guy

PERFORMANCE REVELACIÓN:

• Alana Haim: Licorice Pizza

• Ariana DeBose: West Side Story

• Hannah Einbinder: Hacks

• Jung Ho-yeon: Squid Game

• Sophia Di Martino: Loki

Mejor pelea:

• Black Widow vs. Widows: Black Widow

• Cassie vs. Maddy: Euphoria

• Guy vs. Dude: Free Guy

• Shang-Chi bus fight: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

• Spider-Men end battle: Spider-Man: No Way Home

MEJOR PERFORMANCE DE TERROR:

• Jenna Ortega: Scream

• Kyle Richards: Halloween Kills

• Mia Goth: X

• Millicent Simmonds: A Quiet Place Part II

• Sadie Sink: Fear Street: Part Two 1978

Mejor equipo:

• Loki: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson

• Only Murders in the Building: Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short

• Spider-Man: No Way Home: Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire

• The Adam Project: Ryan Reynolds, Walker Scobell

• The Lost City: Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt

AQUÍ PARA LA PASIÓN:

• Euphoria

• Never Have I Ever

• Pam & Tommy

• Sex/Life

• Sex Lives of College Girls

Mejor canción:

• “Here I Am (Singing My Way Home),” Jennifer Hudson / Respect

• “Just Look Up,” Ariana Grande & Kid Cudi / Don’t Look Up

• “Little Star,” Dominic Fike / Euphoria

• “On My Way (Marry Me),” Jennifer Lopez / Marry Me

• “We Don’t Talk About Bruno,” Encanto cast / Encanto

Los premios MTV Movie & TV Awards 2022 y Movie & TV Awards: UNSCRIPTED se transmitirán en vivo desde Barker Hangar en Los Ángeles el domingo a partir de las 8:00 p.m. ET.

