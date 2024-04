Moisés Arias habla de su trabajo en “Fallout” de Prime: ¿Habrá segunda temporada?

El actor colombiano americano Moisés Arias le da vida a Norm en Fallout, de Prime Video. La historia situada en el futuro postapocalíptico es protagonizada por varios personajes, entre ellos está Norm, quien es un chico curioso, cauteloso y explorador que ha vivido toda su vida en un búnker. “Norm es mas reservado y observador pero tiene que salir del miedo que tiene de desarrollarse como un hombre y seguir esa voz que dice que esto no es normal”, nos contó Arias durante una entrevista con AhoraMismo, sobre su personaje en Fallout. “Hemos estado en un búnker 200 años y es un mundo alternativo postapocalíptico y reto futurístico. Tenemos toda la tecnología que tendríamos ya pero quizás mas avanzada. Pero a la vez estamos en un mundo de 1950 con televisores de blanco y negro. Tiene una dinámica muy interesante”.

“Fallout” tendrá segunda temporada

Fallout ha sido todo un éxito. La primera temporada tiene seis episodios y ya está disponible en Prime. Ya confirmaron la segunda temporada.

Ambientada 219 años después de que cayeran las bombas y convirtieran al mundo en un páramo irradiado, Fallout cuenta la historia de Lucy MacLean, una joven que creció viviendo en un búnker nuclear y que sube a la superficie para buscar a su padre desaparecido. La serie también sigue a otros personajes, incluido el personaje Ghoul de Goggins y Maximus, un miembro de la Hermandad del Acero.

Más sobre Fallout

El elenco de la serie Fallout incluye a Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation), Moisés Arias (The King of Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O’Hagan (Law & Order: SVU) y Xelia Mendes-Jones (The Wheel of Time).

Descripciones de los personajes

Ella Purnell interpreta a “Lucy”. Lucy es una optimista moradora de uno de los refugios, con un espíritu muy positivo y típico americano, que todo lo puede hacer. Su naturaleza pacífica e idealista es puesta a prueba cuando la gente lastima a sus seres queridos.

Aaron Moten interpreta a “Maximus”. Un joven soldado esconde su trágico pasado mientras forma parte de una facción militar llamada La Hermandad del Acero. Cree en la nobleza de la misión de la Hermandad de traer la ley y el orden al Yermo (Wasteland), terreno inhóspito tras el apocalipsis —y hará todo para alcanzar sus metas.

Walton Goggins interpreta a “The Ghoul”. The Ghoul sobrevive en el Yermo (Wasteland) como un cazarrecompensas. Es pragmático, despiadado y esconde un pasado misterioso.

Kyle MacLaughlin interpreta al “Supervisor Hank”. Hank es el Supervisor de la Bóveda 33 y el padre de Lucy. Él está ansioso de cambiar al mundo para bien.