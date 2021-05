¿Quién será la nueva Miss Universo?: Aquí nuestras predicciones

Finalmente llegó el día esperado por fanáticos de los certámenes de belleza alrededor de todo el mundo. Este domingo 16 de mayo se elegirá a la nueva Miss Universo, que recibirá la corona de manos de la sudafricana Zozibini Tunzi, quien ostentó el título durante casi 17 meses, debido a la pandemia del COVID, que evitó la realización del concurso el año pasado.

Y aunque dentro del grupo de 74 participantes de todos los continentes que se disputan la corona como la Miss Universo 2020, la gran mayoría ha causado buena impresión, en lo que ha sido un derroche de belleza, glamur y mucha simpatía, al igual que historias de vida inspiradoras, los missologos coinciden en varios nombres como las archifavoritas para ganar.

Sitios especializados, reinólogos reconocidos y fans del común, han compartido listas con los nombres de sus favoritas, quienes inicialmente avanzarán a un top 21 (20 elegidas por el jurado y 1 por voto del público en internet), luego pasarán a un top 10, un top 5 y de ahí se conocerá a la ganadora. Aunque hay varias misses que han sido incluidas en los listados de especialistas, hay otras, que después de haber seguido su desempeño paso a paso, conocer sus historias y verlas en el escenario, han ido escalando posiciones en nuestro análisis, y pudieran dar la sorpresa.

Aunque las reinas latinas han brillado como contendoras fuerte, haciendo que muchos sueñen con que la corona pueda regresar a Latinoamérica esta noche, después de 6 años, cuando la ganó por última vez la latina Paulina Vega, Miss Colombia, no se puede desconocer que entre las asiáticas y africanas, también hay rivales muy poderosas.

Así pues, estas son nuestras predicciones para la gala final, donde veremos si el jurado integrado por las ex Miss Universo Zuleyka Rivera y Brook Lee, al igual que la ejecutiva Sheryl Adkins-Green, la actriz Arden Cho, las empresarias Deepica Mutyala y Christine Duffy, la presentadora Keltie Knight, y la economista Tatyana Orozco, se inclinarán más por la belleza, la pasarela, el carisma, las historias de vida o una mezcla de estos detalles a la hora de tomar su decisión.

Cabe advertir que aunque este es nuestro Top de posibles ganadoras, al final la elección de la nueva Miss Universo dependerá de lo que las concursantes hagan hoy en el escenario, la conexión que muestren con el público y la manera como se desenvuelvan en las temidas preguntas.

1. Miss República Dominicana: Kimberly Jiménez

Con una historia de fuerza, activista social en su país, belleza de sobra, figura esbelta y un rostro precioso, la dominicana de 24 años podría ser la ganadora de la velada.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Dominican Republic Get to know Miss Universe Dominican Republic Kimberly Jiménez: model and actress. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from… 2021-04-27T21:27:44Z

2. Miss Myanmar: Thuzar Wint Lwin

Aunque muchos missologos no la ubican tan arriba en el top, esta mujer de 22 años, pudiera coronarse esta noche, no solamente por su innegable belleza, su rostro precioso y su elegancia y frescura, sino por su historia de vida. La joven ha usado su voz para denunciar los abusos de las fuerzas militares en su país contra los derechos humanos. Incluso cuando viajó a Florida lo hizo huyendo y en un hecho sospechoso, sus maletas se perdieron, por lo que debió recurrir a trajes prestados en el concurso, que no han sido freno en ella para lucirse.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Myanmar Get to know Miss Universe Myanmar Thuzar Wint Lwin: student and model. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from… 2021-05-07T16:30:21Z

3. Miss Jamaica: Miqueal-Symone Williams

Esta modelo de 24 años, no solamente es dueña de una belleza muy llamativa y fue de las consursantes más elegantes y exitosas de la preliminar, sino que defiende un mensaje de lucha sobre problemas de salud mental, que la tocan de cerca, tras haber perdido a su madre siendo apenas una niña. La jamaiquina pudiera ser una Miss Universo de lujo con el paquete completo: belleza, gracia, fuerza y misión social.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Jamaica Get to know Miss Universe Jamaica Miqueal-Symone Williams: international model. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South Africa… 2021-04-21T14:00:22Z

4. Miss Camerún: Kossinda Angele

Esta reina es la carta más fuerte de Africa, no solo por su belleza y su look llamativo de trenzas largas sino que además en pasarela es un derroche de elegancia y sensualidad. Asimismo, es una férrea defensora de la promoción de la educación entre las mujeres como herramienta para salir de la pobreza y la opresión, como ocurrió en su caso, donde incluso debió enfrentar a su familia para poder tener el derecho a educarse.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Cameroon Get to know Miss Universe Cameroon Angele Kossinda: actress. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South Africa Learn… 2021-04-21T14:00:10Z

5. Miss Tailandia: Amanda Obdam

La representante de Tailandia fue la absoluta ganadora de la preliminar en Miss Universo, y es la típica reina impecable, que sabe lucir bien, impresionar con su ajuar y brillar en el escenario. Aunque algunos expertos aseguran que se ha dormido un poco en el certamen, su favoritismo entre el público deja sin peso esos comentarios, pues sigue siendo una de las grandes a vencer. Además es dueña de una oratoria impresionante, seguridad y clase.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Thailand Get to know Miss Universe Thailand Amanda Obdam: co-founder of Batika Studio. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from… 2021-04-21T14:00:05Z

6. Miss Perú: Janick Maceta del Castillo

Esta joven de 27 años, quien vive en Nueva York, donde trabaja como asistente de producción de sonido, es de lejos el rostro más bello de la edición, y aunque tiene una personalidad mesurada, encanta a todos los que la ven. La Miss Perú derrochó glamour y elegancia en la preliminar. Es una defensora férrea de los animales y una voz contra la brutalidad animal.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Peru Get to know Miss Universe Peru Janick Maceta Del Castillo: audio engineer. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from… 2021-04-21T14:00:30Z

7. Miss Colombia: Laura Olascuaga

A sus 25 años, la Miss Colombia es otra de las concursantes más fuertes de las latinas para cononarse como Miss Universo, no solo por su belleza e imponencia en el escenario, sino por su conexión con el público, su sencillez y su ajuar impecable. La reina, quien al principio fue duramente criticada tras su elección ha sabido callar bocas y es una fiel defensora de los derechos de los indígenas y el empoderamiento de la mujer, a través de la capacitación.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Colombia Get to know Miss Universe Colombia Laura Victoria Olascuaga: journalist. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South Africa… 2021-04-21T14:00:32Z

8. Miss Puerto Rico: Estefanía Soto

La reina boricua es una de las candidatas que mejor impresión ha causado entre los expertos hasta el punto que muchos afirman que es la candidata más fuerte para coronarse esta noche. A sus 29 años, es una mujer elegante, bella, simpática y muy preparada, que sabe conectar con la gente y pudiera llevar de regreso la corona universal a su isla.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Puerto Rico Get to know Miss Universe Puerto Rico Estefanía Soto Torres: podcast host. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from… 2021-04-21T14:00:08Z

9: Miss México: Andrea Meza

La reina chihuahuense es otra de las latinas que tiene enamorados a los missólogos con su belleza y carisma. A sus 26 años, esta modelo es una de las más expertas en el mundo de los certámenes de belleza, quien ocupó el segun lugar en Miss Mundo 2017 y es dueña de una gran oratoria.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Mexico Get to know Miss Universe Mexico Andrea Meza: software engineer. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South Africa… 2021-04-21T14:00:02Z

10: Miss Brasil: Julia Gama

La reina brasilera, quien habla cuatro idiomas, entre ellos, perfecto español, ha sabido conquistar al público con su carisma, gracia y frescura. Desde su llegada a Hollywood, Florida, la reina brasilera ha impactado con su picardía y belleza. Es una reconocida actriz en China, quien brilla con luz propia en el escenario y fuera de él.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Brazil Get to know Miss Universe Brazil Julia Gama: actress and entrepreneur. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South… 2021-04-21T14:00:03Z

11: Miss Canadá: Nova Stevens

La reina canadiense ha sido una de las más impactantes de todo el certamen, no solamente por su estatura y su porte de modelo, sino por ser una mujer muy atractiva y dueña de una personalidad arrolladora que enloquece a todos. Nova se ha gozado el certamen, ha mostrado en todo momento su gracias y liderazgo y es una activista por los derechos de las comunidades negras. La reina nació en Kenia, pero fue enviada por su familia a Canadá, donde ha sido una voz fuerte en la lucha por los derechos humanos y pudiera cononarse esta noche si el jurado y la organización quieren una voz poderosa que conecte con la gente.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Canada Get to know Miss Universe Canada Nova Stevens: co-founder and spokesperson. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South… 2021-04-21T14:00:27Z

12: Miss Vietnam: Khánh Vân Nguyễn

A sus 26 años, esta reina ha sido otra de las asiáticas que más impresión ha causado en el certamen. La joven, además de belleza, tiene mucha gracia y un estilo llamativo al momento de pararse en el escenario. Además es portavoz de la lucha contra el abuso sexual, habiendo sido víctima de abuso y utilizado su historia personal para luchar contra ese flagelo. De las cartas de Asia es otra de las poderosas que pudiera llevar la corona a ese continente.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Vietnam Get to know Miss Universe Vietnam Khanh Van Nguyen Tran: advocate for women. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi… 2021-04-21T14:00:30Z

13. Miss India: Adline Castelino

Con 25 años, la reina, quien es sobreviviente de la guerra, ha encantado a sus fans no solo con su belleza, sino con su historia de vida, que ha usado para promover la unidad en su país. Además es una modelo consolidada, quien fue de las mejores concursantes en la preliminar, lo que puede acercarla a la corona.





Play



UP CLOSE: Miss Universe India Get to know Miss Universe India Adline Castelino: model. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South Africa Learn… 2021-04-21T14:00:01Z

14. Miss Filipinas: Rabiya Mateo

La reina filipina también ha brillado en el certamen y cuenta con el peso de la banda de su país, sin duda el país más fanático de certámenes de belleza en el mundo. La joven maestra es una defensora del derecho a la educación de los niños para tener un futuro mejor y salir de la pobreza. Además es una mujer con belleza, frescura y gracia.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Philippines Get to know Miss Universe Philippines Rabiya Mateo: education ambassador. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South Africa… 2021-04-21T14:00:01Z

15. Miss Laos: Christina Lasasimma

La reina asiática, de 27 años, quien es una reconocida influencer en su país y quien ha entrado al mundo de los negocios con su propia marca en el mundo de la moda, impactó al público en la preliminar con su belleza. Esta joven es vista como uno de los llamados “dark horses” del certamen, pues aunque no suena con mucha fuerza, hay quienes creen que pudiera dar la sorpresa.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Laos Get to know Miss Universe Laos Christina Lasasimma: software engineer student. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South… 2021-04-21T14:00:17Z

16. Miss Nepal: Anshika Sharma

La reina de 24 años ha sido una voz denunciando las desigualdades de las mujeres en su país y ha defendido el acceso justo de la educación y ha sido muy vocal en impulsar ese tema desde diferentes esferas. Además de su discurso social, la bella asiática fue una de las más aplaudidas en la preliminar, por lo que hay quienes la ven llegando hasta el top 5 y pelear corona.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Nepal Get to know Miss Universe Nepal Anshika Sharma: business analyst. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South Africa… 2021-04-21T14:00:11Z

17. Miss Sudáfrica: Natasha Joubert

La Miss Sudáfrica es considerado otro de los rostros más bellos de la presente edición del certamen y hay quienes la comparan incluso con la Mujer Maravilla, Lynda Carter. A sus 23 años, la empresaria, quien es diseñadora de modas e impulsora de la importancia de que las mujeres creen negocios, pudiera hacer realidad otro “back to back” del ttulo universal, pues la actual Miss Universo, Zozibini Tunzi es de su país. Además de belleza tiene mucho estilo.





Play



UP CLOSE: Miss Universe South Africa Get to know Miss Universe South Africa Natasha Joubert: entrepreneur. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South Africa… 2021-04-21T14:00:01Z

18. Miss Costa Rica: Ivonne Cerdas

La reina costarricense es otra de las seguras candidatas que entrará al top 21 de Miss Universo, y tras su preliminar, donde dejó ver que es poseedora de uno de los cuerpos más tonificados del certamen, los expertos le auguran un avance en la noche final. Además es una mujer muy elegante y carismática, quien defiende el respeto a la diferencia, especialmente entre niños con problemas de aprendizaje.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Costa Rica Get to know Miss Universe Costa Rica Ivonne Cerdas: software engineer. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South… 2021-04-21T14:00:08Z

19. Miss Rumania: Bianca Tirsin

Desde su llegada al certamen, la reina rumana ha impresionado con su porte y belleza, convirtiéndose de lejos en la carta más fuerte de Europa. La joven, quien tiene su propio negocio de productos de maquillaje, es vista como una segura candidata que pudiera avanzar fácilmente hasta el cuadro final y luchar por la corona de Miss Universo.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Romania Get to know Miss Universe Romania Bianca Lorena Tirsin: business administration student. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from… 2021-04-21T14:00:31Z

20. Miss Curazao: Chantal Wiertz

La Miss Curazao, quien antes de iniciar la competencia era considerada por missologos alrededor de todo el mundo como la archifavorita, a pesar de ir perdiendo terreno desde que empezó el certamen, sigue siendo considerada una carta fuerte. La reina caribeña no solo es dueña de una belleza innegable sino que cuenta con una historia de vida que la hace muy especial: es autista y ha enarbolado la defensa y concientización de esa condición en su país.





Play



UP CLOSE: Miss Universe Curaçao Get to know Miss Universe Curaçao Chantal Wiertz: model and activist. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South… 2021-04-21T14:00:10Z

21. Miss USA: Asya Branch

Con 23 años, la anfitriona de seguro estará en la pelea final, no solo por ser la reina de casa, sino por su belleza y frescura. Aunque al principio del concurso fue duramente criticada por los looks bastante informales que lució, en escena volvió a demostrar toda su fuerza y pudiese llegar lejos esta noche.





Play



UP CLOSE: Miss Universe USA Get to know Miss Universe USA Asya Branch: cosmetics entrepreneur. Download the Miss Universe Official app to vote your favorite delegate into the Top 21 at the 69th MISS UNIVERSE Competition. ✨ Voting from the Philippines? Download the Lazada PH app to vote! First vote FREE! Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South Africa… 2021-04-21T14:00:32Z

Otras concursantes que pudieran entrar al Top 21 y dejar por fuera a algunas de las archifavoritas son Miss Panamá, Carmen Jaramillo, Miss Rusia, Alina Sanko, Miss Argentina, Alina Luz Akzelrad, Miss Francia, Amandine Petit, Miss Japón, Aisha Harumi Tochigi, Miss Armenia, Monika Grigoryan, Miss Italia, Viviana Vizzini, Miss Haití, Eden Berandoive, Miss Nicaragua, Ana Marcelo y Miss Venezuela, Mariángel Villasmil.

El show podrá verse a través de Telemundo, desde las 7:00 de la noche.