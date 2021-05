Miss Universo, Andrea Meza, comparte sus 2 mejores truquitos de belleza: ¡Entérate!

Para nadie es un secreto que la recién coronada Miss Universo, Andrea Meza, es una mujer espectacular que luce de maravilla.

Y en diálogo con la experta en moda y belleza de la revista People en español, Kika Rocha, la mexicana compartió dos secretitos de belleza que son su mejor truquito para mantenerse guapa y radiante.

La nueva Miss Universo aseguró que hay dos detalles que las personas deberían tener en cuenta todos los días, a fin de lucir mucho mejor y proteger su piel.

“Un tip que les voy a dar —y que es muy útil— es que siempre utilicen bloqueador solar en el rostro. Es superimportante, pues no importa si te lavas la cara todos los días, si utilizas mil productos, si no usas bloqueador el sol eventualmente estará dañando mucho tu piel”, comentó la reina.

“La contaminación, la luz dentro de los hogares también nos daña un poco la piel. ¡Siempre utilícenlo! ¡Y tomar agua! No saben la maravilla que es simplemente tomarte tus litros de agua al día. Créanme que van a notar la diferencia”.

Miss Universo también envió un mensaje de seguridad y sobre la importancia de mostrarse cada quien tal y como es, como otra manera de lucir bello.

La nueva Miss Universo confesó en su entrevista además que aunque muchas personas no lo crean, cuando era adolescente no era la mujer segura que es hoy.

“Siempre fui muy introvertida, tenía miedo de mostrarme como soy realmente, tenía miedo del qué dirán, tenía ansiedad por estar rodeada de personas. Ponerme en frente de mi salón de clases y exponer era algo terrorífico. No me dejaba dormir, tenía que aprenderme de memoria todo lo que iba a decir, se me olvidaba hasta mi nombre. Todo”, dijo la ganadora del título como la más bella del mundo.

“Incluso llegué a un punto en el que tuve que tomar medicamentos para controlarlo. Eso fue cuando estaba en la preparatoria, pero pude salir del tema. Lo superé, pero me dije: ‘No me quiero quedar así'”, agregó la reina de belleza.

Miss Universo también ha confesado ser amante del maquillaje y aprendió a ser toda una estrella del “make up” ella misma, enseñando a sus fans a mantener looks majestuosos con pocas ayudas cosméticas.