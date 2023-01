Miss Universo 2022: Conoce a las representantes latinas [FOTOS]

El próximo sábado 14 de enero de 2023, la esperanza de tener una Miss Universo latinoamericana crece entre todos los seguidores del certamen de belleza más importante del mundo entero.

Miles de espectadores hispanos, estarán atentos a la velada de desfile y coronación de la Miss Universo 2022-2023, que se emitirá en su 71.ª versión desde el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos, a partir de las 8:00 pm.

¿Quiénes son las candidatas latinas que compiten en Miss Universo por la corona?

Candidatas de Centroamérica y el Caribe

• México:

Irma Cristina Miranda, de 26 años de edad. Nacida en ciudad Obregón (Sonora) ha participado ya en varios certámenes de belleza. Tiene también una licenciatura de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Sonora. Se ha desempeñado además como conductora de programas televisivos.

• Nicaragua:

Norma Huembes, de 24 años de edad. La también modelo habla con fluidez español, inglés e italiano y tiene una Licenciatura en Contaduría Pública.

• Guatemala:

Ivana Batchelor de 22 años de edad, esta dedicada al modelaje, y actualmente cursa estudios en ciencias de la Comunicación. Es una de las concursantes latinas de mayor estatura, mide 1.83 centímetros.

• Honduras:

Rebeca Rodríguez es estudiante de Licenciatura en Negocios Internacionales y Marketing Digital en la Atlantis University de Miami. Desde hace varios años ejerce como modelo profesional, siendo embajadora de varias marcas internacionales.

• Costa Rica:

María Fernanda Rodríguez de 25 años de edad. La Ingeniera Civil habla con fluidez portugués, inglés y español, además es aficiona a las artes marciales mixtas. Colabora con la Asociación Mariano Juvenil de su país.

• El Salvador:

Alejandra Guajardo, es una mujer de 26 años de edad, graduada como psicóloga moderna y budismo de la Universidad de Princeton en New Jersey.

• Panamá:

Solaris Barba, es una modelo y presentadora de 23 años edad. Viajó por todo el mundo con la Organización Miss World y trabajó con la Organización Miss Mundo y Organización Panamá en donde realizaba trabajo social por los niños.

• República Dominicana:

Andreína Martínez de 25 años de edad. Graduada de la Universidad de Nueva York con una Licenciatura en Psicología, también aprovechó esa ciudad para proyectar su carrera como modelo llegando a participar en el New York Fashion Week y siendo imagen de marcas de belleza.

• Puerto Rico:

Ashley Cariño de 28 años de edad. La afición por los certámenes de belleza la heredó de su madre quien también compitió para ser Miss Puerto Rico. Ashley fue ya coronada Miss Florida USA 2021 y resultó como segunda finalista en Miss USA 2021.

Candidatas de Suramérica

• Colombia:

María Fernanda Aristizábal de 25 años de edad. La modelo y comunicadora ya resaltaba en los certámenes de su país, pues fue coronada en noviembre del año 2019 como Señorita Colombia 2019 en la elección realizada en la ciudad de Cartagena.

• Venezuela:

Amanda Dudamel de 23 años de edad. La representante venezolana es además modelo y diseñadora graduada de la carrera de moda en Istituto Europeo di Design (Roma). También tiene su plataforma The Conscious Latinas donde reflexiona sobre distintas tendencias. Habla fluidamente español, inglés e italiano.

• Ecuador:

Nayelhi González de 26 años. Licenciada en enfermería y modelo profesional, González tiene como proyecto social enfocarse en los jóvenes. Su proyecto, Chicos diamantes, espera potencializar las habilidades y energía de los jóvenes para el bien común.

• Perú:

Alessia Rovegno de 24 años. Proveniente de una familia de artistas, Alessia también es cantante y, junto a su hermana Vambina, integraron un dúo cuyo primer sencillo fue Un amor como el nuestro (2021).

• Brasil:

Mia Mamede tiene 27 años, y es una reconocida presentadora de televisión de su país, además es productora de cine y filántropa. Estudió periodismo audiovisual y socioeconomía en la Universidad de Nueva York.

• Paraguay:

Leah Ashmore tiene 27 años de edad y esta dedicada a la alta costura y el modelaje. Realizó estudios en Marketing. Habla cuatro idiomas: español, guaraní, portugués e inglés.

• Uruguay:

Carla Romero de 25 años de edad. La candidata aspira a repetir la alegría que vivió su país cuando su representante Andrea López alcanzó el top cinco del concurso en el año de 1985.

• Bolivia:

María Camila Sanabria, es una Licenciada en Administración de Empresas, con un máster en Marketing y Gestión Empresarial. Es amante del arte y por el servicio social, sobre todo enfocado a la población infantil, y específicamente a niños autistas.

• Argentina:

Bárbara Cabrera de 26 años de edad. La candidata es dueña de su propia marca homónima de moda y colabora además con la Fundación Margarita Barrientos.

• Chile:

Sofía Depassier de 24 años de edad. Con 1.74 cm de altura, la candidata es vocera de la iniciativa social Universe without frontiers que brinda apoyo a migrantes.

