Miss Universo 2022: ¿A qué hora empieza el certamen de belleza?

El evento internacional que destaca la belleza de la mujer a nivel mundial está a punto de acontecer, y desde ya millones de personas se aprestan para tomar palco frente a sus televisores para conocer de primera mano a la mujer que sucederá en la corona a Kaur Sandhu de India.

Desde Nueva Orleans, Luisiana en Estados Unidos, en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial, a partir de la 8:00 de la noche del sábado 14 de enero de 2023, millones de espectadores podrán disfrutar de la velada de coronación de Miss Universo 2022-2023.

The costume show has officially begun! Tune in NOW to 71st #MISSUNIVERSE Preliminary Competition airing LIVE on the official YouTube channel. pic.twitter.com/HnTnYkm9cc — Miss Universe (@MissUniverse) January 12, 2023

“No hay ningún lugar como Nueva Orleans. Esta vibrante ciudad ha estado en la cima de nuestra lista para ser anfitriona durante bastante tiempo debido a su rica historia cultural, así como su arte único, entretenimiento y escena culinaria”, dijo Paula Shugart, presidente de la Organización de Miss Universe en ABS-CBN News de Filipinas, de acuerdo con !E Online Latino.

Por su parte, la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell expresó:

“la ciudad de Nueva Orleans y la Organización Miss Universo comparten los valores comunes de celebrar la inclusión, la cultura y el empoderamiento de las mujeres. Las antiguas delegadas y ganadoras de Miss Universo se han convertido en cirujanas, diplomáticas, políticas y líderes empresariales, y todas ellas defienden causas sociales que son importantes para ellas. Acoger este evento demuestra el importante impacto global que tiene una ciudad internacional como Nueva Orleans en los escenarios turísticos y culturales del mundo. Nos sentimos honrados de acoger la 71 edición del certamen de Miss Universo y de mostrar a la gente de todo el mundo por qué Nueva Orleans es la mejor del mundo en la realización de grandes eventos, festivales, conferencias y convenciones con una cultura absolutamente inigualable”, agregó Cantrell, en declaraciones citadas por el portal Seguimiento.

¿A qué hora empieza el Miss Universo 2022?

Ukraine is SLAYING on stage, along with her beautiful feathered wings. What an inspiration to all. 💙 #MissUniverse pic.twitter.com/bP3LA4gDsx — Miss Universe (@MissUniverse) January 12, 2023

No te pierdas el Miss Universo 2022 este sábado 14 de enero. Aquí puedes ver los horarios según países.

• Perú: 7:00 p.m.

• Ecuador: 7:00 p.m.

• Colombia: 7:00 p.m.

• México: 7:00 p.m.

• Chile: 9:00 p.m.

• Bolivia: 8:00 p.m.

• Venezuela: 8:00 p.m.

• Argentina: 9:00 p.m.

• Brasil: 9:00 p.m.

• Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

• España: 2:00 a.m. del 15 de enero

¿Quiénes son las favoritas a llevarse la corona?

Miss Tailandia: Anna Sueangam-Iam

Anna Sueangam-Iam, Miss Universe Thailand 2022 competes on stage in Jacqueline Aguilera swimwear during the 71st MISS UNIVERSE® Preliminary Competition at the New Orleans Ernst N. Morial Convention Center. #MissUniverseThailand2022#71stMissUniverse #MissUniverse pic.twitter.com/wpvVcuEndy — MISS UNIVERSE® THAILAND (@MUofficialTH) January 12, 2023

Es una actriz, modelo y ganadora del concurso de belleza ‘Miss Universo Tailandia’ en julio del 2022. Tiene un origen muy humilde, puesto que sus padres fueron recolectores de basura para la administración pública de su país. Gracias a su esfuerzo se graduó con una licenciatura en Gestión Hotelera y Turística en la Universidad de Kastsart en Bangokok. De las asiáticas es una de las favoritas. Expertos consideran que tiene todo; belleza, pasarela y desenvolvimiento. Tiene un parecido a la ‘Miss Tailandia 2018′, Catriona Gray. Mide 1,75 cm y tiene experiencia en concursos de belleza, según InfoBae.

Miss Ghana: Engracia Afua Kaley Mofuman

Es una modelo profesional de 27 años, habla cuatro lenguas a la perfección, incluyendo el español. La hermosa morena mide 1,76 cm y representó a la región de Ashanti en el 2022. En el 2018, obtuvo el título de ‘Miss Intercontinental Ghana’ y luego compitió en el certamen ‘Miss Intercontinental 2018’ realizado en Filipinas, donde se ubicó entre las 20 mejores, según InfoBae.

Miss Jamaica: Toshami Calvin

Es una bella modelo de 26 años de edad, le gusta nadar y el contacto con la naturaleza de su país. Obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Salud de la Universidad de Florida Central en Orlando, Florida, Estados Unidos. Toshami trabaja con niños en el espectro del autismo, brindándoles terapia de lenguaje. Ganó el título de Miss Universo Jamaica el 3 de septiembre, que se llevó a cabo en Grand Ballrrom del Hotel Marriot en Jamaica, según InfoBae.

Miss Ucrania: Viktoria Apanasenko

“Sé valiente como Ucrania”. La miss Viktoria Apanasenko protestó en la preliminar y en el show de traje típico del Miss Universo en rechazo a la invasión rusa y resaltó la resistencia de los ucranianos. pic.twitter.com/NV4c8hhDTf — Directo a la Fuente (@directolafuente) January 12, 2023

La hermosa modelo dejó su trabajo como voluntaria para ayudar a la población frágil y los soldados destinados al frente de la guerra, para vestir trajes y vestidos de noche en la competencia del Miss Universo 2022. Ella fue escogida por la organización de su país, a pesar de haber quedado como primera finalista en el ranking nacional del 2021, ante la imposibilidad de organizar un nuevo evento en ese momento por la guerra. Ella es licenciada en servicios sociales de Facultad de psicología de Universidad Taras en Kiev. La joven de 28 años no solamente es solidaria sino que posee una belleza muy impactante, según InfoBae.

Miss Camboya: Manita Hang

Es una ciudadana franco-camboyana y ganadora del concurso de belleza ‘Miss Universo Camboya 2022′. Es una actriz y modelo de 21 años, habla tres idiomas camboyano, francés e inglés con fluidez. Es una joven que tiene una oratoria muy fluida. Además de ser licenciada en Contabilidad y Finanzas. Empezó su carrera en los concursos de belleza, ganando ‘Miss Turismo Camboya 2015′. Al año siguiente representó su país, en el ‘Miss Turismo Metropolitano Internacional’ y quedó segunda finalista, según InfoBae.

Miss Vietnam: Nguyen Thi Ngoc Chau

La joven modelo de 28 años, que mide 1.74 metros, tiene una belleza muy especial, además es considerada una de las asiáticas más hermosas junto con la candidata de Indonesia. Fue la ganadora de Next Top Model de Vietnam en el 2016 y ganó el ‘Miss Supranational Vietnam 2018′ y dejó huella en el ámbito internacional después de ser coronada como ‘Miss Supranational Asia’ 2019. Además de obtener el gran título de ‘Miss Universe Vietnam 2022′, la candidata también recibió el premio Best Body y el título de embajadora de ecología y medio ambiente, según InfoBae.

Miss Filipinas: Celeste Cortesti

Es una modelo de 24 años, trabaja como modelo y es licenciada en bienes y raíces. Tiene buenos contenidos en redes sociales. Ya compitió y quedó entre las ocho finalistas del concurso internacional ‘Miss Fipilinas Earth 2018′. Ella mide 1,76 cm y tiene experiencia en concursos de belleza. Muestra mucha seguridad en pasarela y se expresa muy bien, según InfoBae.

