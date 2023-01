Miss Universo 2022: Hora y canal de TV en vivo para ver la ceremonia

Esta noche es el certamen de belleza más importante de todos. Hoy sábado 14 de enero no te puedes perder la velada de elección y coronación de la mujer más hermosa del planeta, el Miss Universo 2022 en su edición 71º la cual será celebrada desde el Centro de Convenciones Ernest N. Morial, ubicado en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.

Este evento tendrá la participación de candidatas de 82 países y una de ellas será la sucesora de Kaur Sandhu de la India, ganadora del Miss Universo 2021.

Follow the 71st MISS UNIVERSE delegates into the Preliminary Competition! pic.twitter.com/ryCDBE08Oq — Miss Universe (@MissUniverse) January 14, 2023

Esto es lo que necesita saber:

¿Cuándo es la ceremonia?

La gala de Miss Universo comenzará a las 8:00 p.m. ET/7:00 p.m. CT este sábado 14 de enero del 2023. El gran evento se transmitirá en vivo desde el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de Nueva Orleans.

¿En qué canal puedo ver la ceremonia?

Para todo el territorio de los Estados Unidos podrán ver la ceremonia en vivo por la plataforma de streaming Roku y por Telemundo, en Español, de acuerdo a la guía de televisión. Por medio de Telemundo, el evento constará de tres horas, y la transmisión comenzará desde las 8:00 pm y se extenderá hasta las 11:00 pm. En Latinoamérica la ceremonia será transmitida por el canal TNT.

Aquí puedes ver los horarios según países.

• Perú: 7:00 p.m.

• Ecuador: 7:00 p.m.

• Colombia: 7:00 p.m.

• México: 7:00 p.m.

• Chile: 9:00 p.m.

• Bolivia: 8:00 p.m.

• Venezuela: 8:00 p.m.

• Argentina: 9:00 p.m.

• Brasil: 9:00 p.m.

• Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

• España: 2:00 a.m. del 15 de enero

¿Quiénes son los presentadores de la 71º edición?

La ceremonia de Miss Universo 2022 contará con nuevos presentadores. La Miss Universo 2012 Olivia Culpo será la anfitriona del programa junto a la estrella de “The Real” Jeannine Mai Jenkins. En cuanto a la transmisión en español, los encargados serán Jacky Bracamontes y Cristián de la Fuente.

Jacky Bracamontes y Cristián la de Fuente conducirán Miss Universo el próximo 14 de enero junto con estos otros talentos. ¿A quién llevarías a Miss Universo si pudieras ir al certamen? #MissUniverso #MissUniverse #JackyBracamontes #CristiandelaFuente pic.twitter.com/N9NKSoQ6pw — Telemundo (@Telemundo) December 18, 2022

Cabe resaltar que para esta edición la primera vez en cinco años que Steve Harvey no presentará el Miss Universo, quien anunció el ganador equivocado en 2015 e hizo que Sandhu maullara en el escenario en 2021.

La directora ejecutiva de la Organización Miss Universo, Amy Emmerich, le dijo a Variety que, después de que el contrato de cinco años de la organización con Harvey y Fox llegara a su fin este año, quería “asegurarse de que lideramos con una lente femenina esta próxima ronda”, informó Insider.

Conoce la lista completa de aspirantes a la corona este 2022

• Albania: Dela Kokomani

• Alemania: Soraya Kohlmann

• Angola: Swelia Da Silva António

• Argentina: Bárbara Yasmín Cabrera

• Armenia: Kristina Goharik Ayanian

• Aruba Kiara Arends

• Australia: Monique Riley

• Bahamas: Angel Jessica Cartwright

• Baréin: Evlin Abdullah-Khalifa

• Bélgica: Chayenne van Aarle

• Belice: Ashely Lightburn

• Birmania: Zar Li Moe

• Bolivia: María Camila Sanabria Pereyra

• Brasil: María Eurgenia “Mia” Mamede

• Bulgaria: Kristina Plamenova Krastinova

• Bután Tashi Choden Chombai

• Camboya: Manita Hang

• Camerún: Lynette Monalisa “Jelly” Moukeley

• Canadá: Amelia Tu

• Chile: Sofía Nieves Depassier Sepúlveda

• China: Alice Jiang Sichen

• Colombia: María Fernanda Aristizábal Urrea

• Corea del Sur: Min Kyung “Hanna” Kim Ming

• Costa Rica: María Fernanda Rodríguez Ávila

• Croacia: Arijana Podgajski

• Curazao: Gabriela Pereira Dos Santos

• Ecuador: Nayelhi Alejandra González Ulloa

• El Salvador: Alejandra Guajardo Sada

• Eslovaquia: Karolina Michalcokova

• España: Alicia Lisette Faubel de Correa

• Estados Unidos: R’Bonney Nola Gabriel

• Filipinas: Silvia Celeste Rabimbi Cortesi

• Finlandia: Petra Hamalainen

• Francia: Floriane Bascou

• Ghana Engracia: Afua Kaley Mofuman

• Gran Bretaña: Nikuthaba Michelle “Noky” Simbani

• Grecia: Korina Emmanouilidou

• Guatemala: Elizabeth Ivana Batchelor Batchelor

• Guinea Ecuatorial: Alba Isabel Obama Moliko

• Haití: Mideline Phelizor

• Honduras: Rebecca Rodríguez Mora

• India Divita Rai 24 Mangalore

• Indonesia: Laksmi Shari De-Neefe Suardana

• Islandia: Hrafnhildur Haraldsdóttir

• Islas Caimán: Chloe Powery-Doxey

• Islas Vírgenes B.:Lia Rayne Claxton

• Italia: Virginia Stablum

• Jamaica: Toshami Calvin

• Japón: Marybelen Sakamoto

• Kirguistán: Altynai Botoyarova

• Kosovo: Roksana Ibrahimi

• Laos: Payengxa Lor

• Letonia: Jekaterina “Kate” Aleksejeva

• Líbano: Yasmina Ismail Zaytoun

• Malasia: Cheam “Lesley” Wei Yeng

• Malta: Maxine Formosa Gruppetta

• Mauricio: Alexandrine Belle-Étoile

• México: Irma Cristina Miranda Valenzuela

• Namibia: Cassia Sharpley

• Nepal: Sphiya Bhujel

• Nicaragua: Norma Elizabeth Huembes Salazar

• Nigeria: Hannah Iribhogbe

• Noruega: Ida Anette Hauan

• Países Bajos: Ona Moody

• Panamá: Solaris de la Luna Barba Cañizales

• Paraguay: Lía Ayamara “Leah” Duarte Ashmore

• Perú: Alessia Rovegno Cayo

• Polonia: Aleksandra Klepaczka

• Portugal: Telma Filipa Ramos Madeira

• Puerto Rico: Ashley Ann Cariño Barreto

• República Checa: Sára Mikulenkova

• R. Dominicana: Andreina Martínez Fournier-Rosado

• Rusia: Anna Linnikova

• Santa Lucía: Sheris Paul

• Seychelles: Gabriella Gonthier

• Singapur: Carissa Yap

• Sudáfrica: Ndavi Nokeri

• Suiza: Alia Giundi

• Tailandia: Anna Sueangam-iam

• Trinidad y Tobago: Tya Jané LaShon Ramey

• Turquía: Aleyna Sirin

• Ucrania: Viktoria Apanasenko

• Uruguay: Carla Romero

• Venezuela: Amanda Dudamel Newman

• Vietnam: Nguyen Thi Ngoc Chau

Si desea ver el concurso de belleza, puede verlo a través del canal de YouTube de Miss Universo, en vivo:

Play

The 71st MISS UNIVERSE Competition | LIVE 🔴 Watch the 71st Edition of the MISS UNIVERSE Competition, LIVE from New Orleans, USA. MISS UNIVERSE 2022 will be the 71st MISS UNIVERSE competition, to be held on January 14th, 2023 in New Orleans, USA. Harnaaz Sandhu of India will crown her successor at the end of the event. Learn more about the competition at… 2023-01-09T12:10:03Z

