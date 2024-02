Miss Japón renuncia a la corona tras conocerse romance con un hombre casado

La gran controversia alrededor del triunfo de Karolina Shiino como la nueva soberana del Japón el pasado 22 de enero de 2024, escaló de tal manera que dos semanas después, este 5 de febrero, la “Miss” ha decidido renunciar a su corona, según Los Angeles Times.

El debate inicialmente estuvo centrado en el hecho de que la reina no era nacida en el país nipón y que además no poseía los rasgos característicos de una persona oriental. Shiino de 26 años de edad, nació en Ternopoli, Ucrania, pero a la edad de cinco años su madre se casó con un japonés, radicándose en este país. En el año 2022 Karolina Shiino se hizo ciudadana de este país.

Este detalle hizo que muchos japoneses levantaran sus voces aduciendo que la nueva soberana no representaba su etnia ni su cultura, y que su elección más bien podría estar relacionada con motivaciones políticas a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Esta persona que fue elegida Miss Japón ni siquiera es una mezcla con japonés, sino puramente ucraniana. Entiendo que es hermosa, pero esto es Miss Japón ¿Dónde está la japonesidad?”, escribió un usuario en X. “Si hubiera nacido en Rusia, no habría ganado. No es justo”, escribió otro, de acuerdo con El País.

Sin embargo, la polémica pasó de un caso de identidad nacional a uno más grave, y es la publicación de la vida intima de la representante que dio a conocer sobre un romance con un hombre casado.

La revista semanal japonesa Shūkan Bunshun informó de que la modelo estaba teniendo una aventura con Takuma Maeda, un médico influencer, conocido como “el médico de los músculos”, que está casado, de acuerdo con El País.

La reina inicialmente dijo no saber el estado civil de su pareja, pero luego aceptó que aun sabiendo que era comprometido y con una familia, decidió sostener una relación con él. Karolina Shiino pidió disculpas por mentir, pero dijo que al ver el informe de la revista entro en shock, y prefirió no exponer la verdad.

“Lamento mucho haber causado ese tremendo problema y haber actuado como si traicionara a todos los que me han apoyado”, dijo en Instagram. Ademas pidió disculpas a la esposa y familia Maeda, así como a todas las personas afectadas por esta situación, según informó ViveUSA.

El concurso aceptó la renuncia

Informó a href=”https://www.viveusa.mx/noticias/miss-japon-2024-renuncia-por-romance-con-medico-casado-desata-debate-cultural-en-el-pais/” target=”_blank”>ViveUSA que desde la oficina de los organizadores de Miss Japón, dijeron el martes que la renuncia de Shiino al título fue aceptada y que el cupo para la ganadora de 2024 permanecería vacío.

La organización dijo que “se toma en serio nuestra responsabilidad por causar el alboroto” y se disculpó con los patrocinadores, jueces y otros involucrados. Dijo que defendió a Karolina Shiino al principio, basándose en su explicación inicial de que el hombre con el que estaba involucrada le había dicho que estaba divorciado y que ella rompió con él cuando se enteró de lo contrario.

Cabe señalar que en la renuncia Karolina Shiino adujo que las “Barreras raciales” la habían llevado a tomar tal decisión, y que participar en el concurso había sido todo”un desafío por ser aceptada como representante del país y su cultura.

“Me preocupaba mucho si me aceptarían como japonesa y, en general, si me aceptarían. Estaba en shock”, dijo en una entrevista con el canal de noticias ucraniano TSN después de ganar el concurso, según The New Voice of Ucrania citado por Yahoo! “No pensé que ganaría”.

En medio de todo este escándalo, Maeda ha salido fuera del ojo público y toda la censura moral ha sido para la reina. Maeda solo se ha limitado a escribir en su cuenta de Instagram que lamentq mucho haber perjudicado los planes de la Miss Japón, y además pidió perdón a su esposa y familia, acentuando que nunca consideró divorciarse para comenzar una nueva relación con la reina.

Según El País, también se comprometió a dedicarse a su trabajo y a su vida privada, algo que va a resultar mucho más difícil para la modelo, sobre todo en una cultura como la japonesa, donde las mujeres son castigadas públicamente mucho más que los hombres en casos de adulterio, aunque ellos sean los casados.

Informa este diario que el año pasado, por ejemplo, la agencia de actuación de la famosa actriz japonesa Ryoko Hirosue la suspendió indefinidamente de sus contratos de trabajo por su supuesta aventura con un famoso chef casado.

