“Misión Cumplida” de Jenni Rivera: Escúchalo + Video

El tema inédito “Misión Cumplida: fue escrito por la propia Jenni Rivera. En el cual revive sus inicios en el género de banda. “Nosotros, los hijos, sentimos que estamos terminando una misión por ella lanzando esa producción en la que estaba trabajando. Cuando estaba con nosotros nunca nos dimos cuenta de la gran estrella que era, para nosotros era simplemente nuestra mamá pero con esta música nueva estamos reconociendo el ícono que sigue siendo Jenni Rivera y dándole un regalo a sus fanáticos. Estamos seguros que el público recibirá este nuevo proyecto con el mismo amor que lo estamos haciendo”, expresó Jacquie Rivera, a través de un comunicado enviado por Nevarez Communications, quienes manejan las relaciones públicas de la desaparecida Diva de la Banda.

Cabe mencionar que en 2019 se lanzó el tema titulado “Aparentemente Bien”. Ahora Jenni Rivera nos regala otro tema inédito. No cabe duda que su música ha permanecido vigente en las plataformas de música y en los corazones de todo su público, sin embargo, “tenía mucho más para ofrecer y sus fans se merecen mucho más”, así lo expresó Jacquie Rivera, hija de Jenni Rivera y CEO de Jenni Rivera Enterprises. En memoria de su madre, la familia Rivera junto al sello Sony Music, presentan “Misión Cumplida”, sencillo con el que se está cumpliendo la última misión de Jenni Rivera.

“Misión Cumplida” fue escrita por Jenni Rivera

“Misión cumplida”, escrita por Jenni Rivera, es una canción al ritmo de banda que se puede interpretar desde diferentes perspectivas: de forma literal, en donde Jenni se cataloga como la ‘misión cumplida’ de un hombre que luchó por conquistar su corazón, pues al principio se negaba a estar con él pero logra enamorarla; por otro lado, se puede interpretar cómo la música, los escenarios y el público cumplieron su propia misión en la vida de Jenni, ya que al principio ella no quería ser artista pero terminó sucumbiendo al amor de sus fanáticos.

El video musical, que estuvo bajo la dirección de Marlon Villar, sigue la vida de Jenni Rivera desde su niñez hasta convertirse en un ícono de la música. A través de las imágenes, se reflejó la evolución de Jenni y cómo la vida la llevó a ser la gran estrella que fue aunque sus planes eran otros, no ser artista. Para la grabación del video contaron con mujeres que sirvieron como dobles de Jenni Rivera en sus diferentes etapas.

A la par con la nueva música, Jenni Rivera Enterprises se ha convertido en toda una institución: además de la nueva música, en los próximos días lanzan una tienda física en Los Ángeles, California con mercancía en memoria de Jenni, como también siguen sus esfuerzos con la fundación sin fines de lucro Jenni Rivera Love Foundation, que apoya a mujeres y sus hijos que han sufrido violencia doméstica y abuso, mejorando así su calidad de vida.

Aquí puedes escuchar el tema “Misión Cumplida”. Al entrar aquí podrás elegir escuchar el tema por Spotify, Amazon Music o Pandora.

Abajo puedes ver el video musical “Misión Cumplida”.

Play

Jenni Rivera – Misión Cumplida (Official Video) Jenni Rivera – Misión Cumplida (Official Video) Música Disponible: Apple Music: JenniRivera.lnk.to/MisionCumplida/applemusic Spotify: JenniRivera.lnk.to/MisionCumplida/spotify Amazon: JenniRivera.lnk.to/MisionCumplida/amazonmusicstreaming YouTube: JenniRivera.lnk.to/MisionCumplida/youtube iTunes: JenniRivera.lnk.to/MisionCumplida/itunes Deezer: JenniRivera.lnk.to/MisionCumplida/deezer TikTok: JenniRivera.lnk.to/MisionCumplida/tiktokusemysound Pandora: JenniRivera.lnk.to/MisionCumplida/pandora LETRA: Yo renuente a ti la puerta no quiera abrir Mientras tú tocabas, cuando me llamabas bueno pa insistir Pedias la oportunidad, pero ya tenias el plan Pues estabas… 2022-11-03T01:00:10Z

El video ha sido visto cerca de un millón de veces en solo cuatro días.