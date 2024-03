Misa de Domingo de Pascua 2024 y bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco

Dentro de la programación de Semana Santa 2024, desde el Vaticano el arzobispo Diego Ravelli, anuncio que el Papa Francisco a parte de todas las celebraciones litúrgicas de este periodo, también llevara a cabo la misa de Resurrección el 31 de marzo con la respectiva bendición de Urbi et Orbi.

Muchos han escuchado estas palabras dentro del argot católico, pero ¿sabes qué es esto? Según Catholic.net, Urbi et Orbi, son palabras que en latín significan “a la ciudad [Roma] y al mundo”. Eran la fórmula habitual con la que empezaban las proclamas del Imperio Romano. En la actualidad es la bendición más solemne que imparte el Papa, y sólo él, dirigida a la ciudad de Roma y al mundo entero.

La bendición Urbi et orbi se imparte durante el año siempre en dos fechas: el Domingo de Pascua y el día de Navidad, 25 de diciembre.

Aparte de estas dos fechas, el Urbi et Orbi también se imparte cuando un Pontífice es elegido, en el momento en el que se presenta ante su diócesis y todo el mundo como nuevo sucesor de Pedro.

Es la bendición más solemne que un pontífice da, y lo hace desde el balcón central de la Basílica ante la plaza de San Pedro del Vaticano. El balcón de las bendiciones es adornado con cortinas y colgantes, y con el trono del Papa. El Santo Padre, suele revestirse con ornamentos solemnes (mitra, báculo, estola y capa pluvial) y va precedido de una cruz procesional y acompañado de sus cardenales, sus diáconos y ceremonieros.

De acuerdo con El Debate, para los católicos, la bendición Urbi et Orbi significa obtener la remisión por las penas de los pecados ya perdonados en la Confesión, es decir, confiere indulgencia plenaria bajo las condiciones que establece el Derecho Canónico: haber confesado y comulgado, y no haber caído en pecado mortal. Esta se cumple aunque no se esté de forma presencial en la Plaza de San Pedro, ya que se puede recibir a través de la televisión, la radio o internet.

El Papa Francisco estará celebrando este 31 de marzo, la misa de Domingo Pascua y la tradicional bendición “urbi et orbi” en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. La misa programada para comenzar a las 10:00 a.m. hora local, según el Vaticano. Eso corresponde a las 4:00 a.m. hora del este, las 3:00 a.m. hora central y la 1:00 a.m. para las personas en la zona horaria del Pacífico. (Ver otros horarios correspondientes aquí).

El Vaticano transmite la misa y la bendición del Papa en vivo. El video está incrustado a continuación y también se puede ver aquí. Si no puede verlo en vivo, vuelva a consultar este artículo, Ahora Mismo agregará la reproducción de video de la misa una vez que esté disponible.

Horario según cada país y ciudad:

• 1:00 a.m. en Los Ángeles.

• 2:00 a.m. en Guatemala / Costa Rica / El Salvador / Nicaragua / Honduras.

• 3:00 a.m. en Ciudad de México / Colombia / Perú / Ecuador / Panamá.

• 4:00 a.m. en Miami / Venezuela / Bolivia / República Dominicana / Puerto Rico / Paraguay / Chile.

• 5:00 a.m. en Argentina / Uruguay.

• 10:00 a.m. en Roma / Madrid.

¿Cómo ver la Misa de Domingo de Pascua 2024?

A las 12:00 del mediodía, hora de Roma, el canal de YouTube del Vaticano transmitirá la bendición de Urbi et Orbi de la Semana Santa 2024, de acuerdo con el sitio web del Vaticano. Sin embargo, dada la importancia de esta ceremonia, por ser de bendición al mundo entero todos los medios de comunicación masivos (radio, televisión e internet), realizan la transmisión de la ceremonia.

Aquí hay una transmisión en vivo proporcionada por Telemundo:

Aquí hay una transmisión del portal Zenit News Agency:

Aquí hay otra transmisión del portal EWTN ESPAÑA:

Esta es la oración que escucharan en este día:

“Que los santos Apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Que por las palabras y los méritos de la Bienaventurada siempre Virgen María, de san Miguel Arcángel, de san Juan el Bautista, de los santos Apóstoles Pedro y Pablo y de todos los Santos, Dios todopoderoso tenga misericordia de vosotros y, perdonados todos vuestros pecados, os conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. Que el Señor todopoderoso y misericordioso os conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos vuestros pecados, tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la Gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Y la bendición de Dios todopoderoso (Padre, Hijo y Espíritu Santo) descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén”.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos