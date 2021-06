¿Miley Cyrus tiene algo que ver con la Princesa Diana?: Mira estas fotos

Miley Cyrus tiene un nuevo look y los fanáticos de inmediato lo han estado comparando con el famoso peinado de la princesa Diana.

El 8 de junio, la cantante de “Plastic Hearts” publicó una foto de su corte de cabello estilo “do” actualizado, en su historia de Instagram, posando en lencería roja.

En palabras de Cosmopolitan UK, “… aunque Miley no citó específicamente a Lady Di como su inspiración, estamos viendo un gran parecido”.

“It finally happened: Miley Cyrus just got '80s Princess Diana hair” – @Cosmopolitan on Miley’s recent selfie comparing her to Princess Diana’s iconic hair pic.twitter.com/qb2IRWBuMF — Miley Cyrus Edition (@MileyEdition) June 9, 2021

El nuevo estilo de la cantante presenta cerraduras onduladas en un estilo rizado.

Esto es lo que necesita saber

Miley Cyrus encabezará el Lollapalooza 2021

Una de las preguntas que muchos se hacen es ¿qué está haciendo Cyrus en estos días?

En mayo, Billboard anunció que la joven de 28 años encabezaría Lollapalooza, junto con Food Fighters, Post Malone y otros.

Este año marca el 30 aniversario del programa y comenzará del 29 de julio al 1 de agosto en Grant Park en Chicago.





Otros artistas, desde Megan Thee Stallion y DaBaby hasta Marshmello y Journey, también actuarán, junto con 165 bandas.

En un comunicado de prensa, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dijo: “Armados con una vacuna segura, eficaz y ampliamente disponible, podemos traer de vuelta uno de los festivales de música de verano más emblemáticos de nuestra ciudad. Quiero agradecer al equipo de Lollapalooza por trabajar en estrecha colaboración con la ciudad para crear una estrategia de reapertura que prioriza la seguridad y no puedo esperar a que los asistentes al festival regresen a Grant Park este verano”.

Miley Cyrus se ha mantenido ocupada durante la cuarentena

Cyrus se ha mantenido ocupada durante el último año, desde la creación de una serie de televisión llamada “Bright Minded” hasta el lanzamiento de su álbum, “Plastic Hearts”, en noviembre pasado.

En una entrevista reciente con Vogue, Cyrus habló sobre la fama y sus elecciones de moda.

Cuando el medio le preguntó cómo ha evolucionado su moda y estilo a lo largo de los años, la cantante dijo:

“Para mí, la moda es como darte la vuelta. Es como usar tu corazón, usar tus tripas, usar tus valores, usar tu identidad, usar tu dolor, usar tu alegría. Hay algo infantil [en ello]. Eres tan valiente cuando te vistes cuando eres un niño. No piensas en lo que alguien pensará de ti o lo que juzgarán. Se trata solo de expresión y de cómo te sientes ese día. Hay una intrepidez. Entonces, cuando me visto, trato de pensar como mi niña interior y ser genuina y auténtica en lo que sea que llevo puesto”.

La joven agregó que espera trabajar pronto con Billie Eilish, afirmando: “La amo, su mensaje. Me encantaría trabajar con ella “.





Cyrus agregó que su dinámica familiar está arraigada en el amor incondicional y que si bien ella y sus hermanos son similares en algunos aspectos, son diferentes en otros.

El hermano menor de Cyrus, Braison Cyrus, y su esposa, Stella McBride, dieron a luz a su primer bebé el 11 de junio. Braison compartió la noticia en Instagram y escribió:

“Bear Chance Cyrus nació el 8 de junio de 2021 a las 10:05 p.m. Pesa 9 libras y 22 pulgadas de pura alegría… Estoy tan bendecido de que él y su madre estén sanos y no podrían estar más asombrados por su fuerza y ​​valentía. Estoy más que agradecido con el personal del hospital y con nuestros amigos y familiares que nos brindan aliento y apoyo. Dios es muy bueno. Aleluya”, dijo el hermano de Miley.

Cyrus tiene cinco hermanos: Noah, Trace, Christopher, Braison y Brandi Cyrus.

