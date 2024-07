Falleció Mike Heslin a sus 30 años: ¿Cómo murió el actor?

El actor Mike Heslin, quien actuó en la serie Lioness y en la cinta The Holiday Proposal Plan, murió este 2 de julio. Su esposo anunció la muerte del actor en Instagram.

Su marido, Scotty Dynamo anuncio que escribió que la causa de la muerte fue un “evento cardíaco repentino” y que se produjo después de una semana en el hospital. “Michael era joven, gozaba de perfecta salud y los médicos no tienen explicación por lo sucedido”, dijo el Dynamo. “Michael era brillante, desinteresado, talentoso y un ángel de la guarda en la vida real. Él solo me llevó a través de múltiples rondas de cáncer. Era la primera persona a la que todos llamaban para compartir buenas noticias, y era la persona perfecta a quien llamar si necesitaban un hombro en el que apoyarse o el mejor consejo. Realmente era el hombre más dulce, afectuoso y amoroso del mundo, y sacaba lo mejor de todos los que tenían el placer de cruzarse con él. Se movía por la vida con tanta facilidad y confianza, y convirtió a todos los que lo rodeaban en una mejor versión de sí mismos. No importa lo difíciles que se pusieran las cosas, sabíamos que no había nada que no pudiéramos superar con Mike de nuestro lado”.

Dynamo agregó que ellos estaban planeando formar una familia. “[Mike] sería el padre más perfecto del mundo. Si alguna vez me convierto en padre, le pondré a mi hijo su nombre y espero poder criarlo para que se convierta al menos en la mitad del hombre que era”.

Los organos de Mike Heslin fueron donados

Heslin era donante de órganos y le dio el regalo de vida a cuatro familias diferentes.

Además de interpretar a Polo en dos episodios de la serie de Taylor Sheridan Lioness en 2023, Heslin creó y protagonizó The Influencers en 2020, un falso documental con guión que fue nominado a un premio Queerty y transmitido en Prime Video.