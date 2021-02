¿Qué se debe hacer el Miércoles de Ceniza?

La celebración católica del Miércoles de Ceniza es uno de los ritos más sagrados entre los cristianos que viene con una serie obligaciones que se deben poner en práctica. Con la imposición de la cruz de la ceniza, comienza la cuenta regresiva para el inicio de la Semana Santa, un periodo de 40 días en los que hay que preparar la celebración de la Pascua del señor.

En Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia

Durante el Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia, así como también se debe hacer el Viernes Santo. En cuanto al ayuno, este solo se aplica en los católicos mayores de 18 años hasta los 59 años de edad, y además exceptúa de esta tradición a las personas enfermas, las embarazadas o las madres en etapa de lactancia.

El ayuno es una norma que hay que respetar en estos días específicos, y debe ir acompañado de la oración y la limosna

En cuanto a la abstinencia de comer carne blanca, roja y sus derivados, es una práctica que deben hacer los practicantes de la fe cristiana desde la edad de los 14 años. De esta manera, con estas dos prácticas, los católicos y seguidores de Jesús, refuerzan su fe, y demuestran a Dios el arrepentimiento por los pecados cometidos.

El origen del ayuno y la abstinencia en la época de cuaresma y Semana Santa radica en los cuarenta días que Jesucristo ayunó en el desierto y venció a las tentaciones, explica el sacerdote Emilio López Navas, párroco de Benalmádena y Arroyo de la Miel y profesor de Biblia en el Seminario Diocesano, quien recuerda que son “normas de la Iglesia” que se deben cumplir en este periodo de espera hasta la Semana Santa.

Explica que el ayuno, que la Iglesia Católica entiende como prescindir de una de las comidas que se hacen a lo largo del día, solo hay que llevarlo a cabo en dos jornadas: el Miércoles de Ceniza, cuando arranca la cuaresma, y el Viernes Santo. Y la abstinencia, que suele consistir en privarse de comer carne, debería aplicarse todos los viernes de la cuaresma.

¿Para qué sirve el ayuno?

Explica el sacerdote Emilio López que “No puede entenderse como una autoflagelación. El ayuno y la abstinencia es dejar de hacer algo bueno para mentalizarse y estar preparado para algo. Se trata de una práctica común a muchas religiones”.

Así mismo, el apóstol de la iglesia recuerda que los tres pilares de la cuaresma son ayuno, limosna y oración. “Es hacernos ver a nosotros mismos que lo fundamental del hombre no es solo el pan y, a partir de ahí, ver cómo puedo ayudar a los demás”, añade este párroco, quien admite que por no comer carne los viernes de la cuaresma o privarse de una comida el Viernes Santo no se está provocando que otras personas necesitadas puedan alimentarse. “El ayuno por sí solo no tiene sentido si no va acompañado de una reflexión, de una meditación y de un gesto para ayudar a aquellos que lo están pasando mal”.

De igual manera el experto en la Biblia aduce que el hecho de no comer carne los viernes santos, es un acto de respecto a la figura de Jesucristo, crucificado. “Estas normas forman parte de la Iglesia desde tiempo inmemorial, y hay personas que incluso hacen el ayuno o la abstinencia todos los viernes del año, pero la obligación es solo para el Miércoles de Ceniza, los viernes de cuaresma y el Viernes Santo”.

En referencia a la ley de la abstinencia, esta, exige a un católico de 14 años y hasta su muerte, a abstenerse de comer carne los viernes en honor a la Pasión de Jesús el Viernes Santo. La carne es considerada carne y órganos de mamíferos y aves de corral. También se encuentran prohibidas las sopas y cremas de ellos. Peces de mar y de agua dulce, anfibios, reptiles y mariscos son permitidos, así como productos derivados de animales como margarina y gelatina sin sabor a carne.

Para concluir, el Código de Derecho Canónico recoge sobre el ayuno y la abstinencia estas palabras:

“Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia; sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales, en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia, a tenor de los cánones que siguen.

Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal; ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo”.

