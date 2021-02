Miércoles de Ceniza 2021: Frases para compartir en redes sociales

El Miércoles de Ceniza, es un día especial para la celebración de los católicos, pues con el comienza el periodo de la cuaresma, es decir 40 días que anteceden a la Semana Mayor o Semana Santa. Este número recuerda el simbolismo de los cuarenta días y cuarenta noches que pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública, así como los cuarenta días que pasó Moisés en el Sinaí, los cuarenta años del pueblo judío en busca de la tierra prometida, además de las cuarenta horas desde la muerte de Jesús en la cruz, hasta el amanecer del domingo de Resurrección.

Con la señal de la santa cruz de la ceniza que es impuesta sobre la frente de los cristianos, se recuerda a todos los fieles que viene un tiempo de reflexión y de arrepentimiento por los errores cometidos, y que a través de la penitencia, la gracia de una vida nueva se puede obtener, pero es importante tener en cuenta que la mirada amorosa de Dios, invita a un cambio de vida que incluye también el amor y la fraternidad por los demás.

“la ceniza que nos imponen en nuestras cabezas sacude los pensamientos que tenemos en la mente” y “nos recuerda que nosotros, hijos de Dios, no podemos vivir para ir tras el polvo que se desvanece”.

En las palabras del santo padre, no estamos en el mundo para esto. Valemos mucho más, vivimos para mucho más: para realizar el sueño de Dios, para amar. La ceniza se posa sobre nuestras cabezas para que el fuego del amor se encienda en los corazones. Porque somos ciudadanos del cielo y el amor a Dios y al prójimo es el pasaporte al cielo, es nuestro pasaporte. Los bienes terrenales que poseemos no nos servirán, son polvo que se desvanece, pero el amor que damos -en la familia, en el trabajo, en la Iglesia, en el mundo- nos salvará, permanecerá para siempre”, destacó el Papa Francisco.

En esta línea, el Santo Padre señaló que “estamos en el mundo para caminar de las cenizas a la vida”.

Con el fin de aplicar las buenas acciones a las que invita el tiempo de cuaresma, queremos dejarte una serie de frases muy inspiradoras para estos momentos, las cuales puedes compartir con tus familiares y amigos a través de las redes sociales.

10 Frases para compartir en las redes

1. La cuaresma es tiempo para cambiar de rumbo, para reaccionar ante el mal y la miseria. (Mateo 23, 1 al 12)

2. Jesús dijo: “lo que yo hago hoy, no lo comprendes, pero lo entenderás después”. (Juan 13: 7)

3. Sigue creyendo, sigue orando, sigue confiando. “Dios hará el resto”

4. Cuando sientas que nadie te ama, ¡recuerda la señal de la cruz!

5. Si Dios tiene el poder para sostener el mundo, el tiene el poder para sostenerte en medio de cualquier prueba.

6. Dios dice hoy: aunque no me veas, te cuido. Aunque no me sientas, te toco. Aunque no lo creas, te amo. Y aunque lo dudes, estoy a tu lado.

7. Dios mío, mi vida es de ejemplo para muchos, porque tú has sido mi fuerza y mi protección. (salmos 71: 7)

8. ¡Cuaresma, tiempo de conversión!

9. Este miércoles de Ceniza, “Concédenos señor el perdón, y haznos pasar del pecado a la gracia, y de la muerte a la vida”.

10. Si puedo ayudar al menos a una persona a tener una vida mejor, eso justifica la ofrenda de mi vida. (Papa Francisco)

