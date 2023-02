Miércoles de Ceniza 2023: ¿Por qué los católicos lo celebran?

Este próximo 22 de febrero, la iglesia de Dios y de Cristo, celebraran el Día de Miércoles de Ceniza, una ceremonia del catolicismo que le recuerda a todos sus fieles que a partir de este día deben empezar a preparar su cuerpo y su espíritu para recibir a Jesús en su corazón.

✝️ #Cuaresma_2023 II Te invitamos a celebrar la #Santa_Misa de Miércoles de Ceniza en el Santuario Divina Providencia en Agape Sonzacat. ¡Te esperamos! ⏬ pic.twitter.com/RKD28VFg7M — Agape de El Salvador (@agapeelsalvador) February 16, 2023

Este tiempo denominado Cuaresma se trata de vivir cuarenta días evocando y acompañando al hijo de Dios en todo su recorrido durante la Pasión, Muerte y su Resurrección. Para vivir una Cuaresma realmente verdadera, los cristianos deben arrepentirse de todas las obras malas y tentativas a las que han sucumbido, y a través de la confesión lograr purificar el alma para hacer una conversión verdadera que redirá el camino de amor, fe y de reconocimiento del poder de Dios.

Se viene La Cuaresma.

Una semana para el

Miércoles de Ceniza.

¡Prepárate!

🤗🙏🏻 pic.twitter.com/tQNL28Qk1e — P. Israel R. G. (@PIsraelRG) February 15, 2023

Con la imposición de la Santa Ceniza, el ser humano recobra la humildad y se recuerda así mismo que todos somos iguales, hijos del mismo padre, y que somos tan frágiles que no vale la pena vivir una vida banal y altiva. “Polvo eres y en polvo te convertirás”. “Arrepentíos y creed en el evangelio”.

¿De dónde viene la ceniza de la Santa Cruz?

Ya conocemos las sabias palabras del Misal Romano que se dicen al imponer la ceniza, estas frases son asimiladas al proceso de la combustión de la madera, que después de ser un todo, a través del fuego llegan a convertirse en casi nada.

Así, el significado bíblico que tienen las cenizas es de que aquel polvo o residuo, es lo que queda de la combustión total de algo. En la Biblia se le mencionan relacionándola con la idea del estado final en que quedan los huesos de los muertos. Así, junto con el polvo y el cilicio, era símbolo de humillación, dolor y duelo.

De hecho en la antigua tradición judía, cubrir el cuerpo de ceniza después de cometer pecado o como un acto de antesala para recibir de manera purificada algún acontecimiento, era la práctica que les permitía estar más cerca de Dios a través del arrepentimiento.

Job 42:6:6: “Por tanto me aborrezco, y me arrepiento En el polvo y en la ceniza.

Ester 4:3:3: “Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los Judíos grande luto, y ayuno, y lloro, y lamentación: saco y ceniza era la cama de muchos”.

El Papa Francisco y la celebración del Miércoles de Ceniza

La #Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a Jesús, que nos habla en la Palabra de Dios y a través de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda. @VaticanIHDhttps://t.co/1aXz3TrW2n — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 17, 2023

Sobre celebrar el Miércoles de Ceniza, el Santo Padre, en su homilía del año 2021, expreso lo siguiente: “Hoy bajamos la cabeza para recibir las cenizas. Cuando acabe la Cuaresma nos inclinaremos aún más para lavar los pies de los hermanos. La cuaresma es un abajamiento humilde en nuestro interior y hacia los demás. Es entender que la salvación no es una escalada hacia la gloria, sino un abajamiento por amor. Es hacerse pequeños”.

Finalmente, Francisco tomó un pasaje de la biblia, para explicar a los fieles porque celebrar esta fecha. Luego debemos hacer como “aquel leproso sanado” que volvió a Jesús para agradecerle: “todos tenemos enfermedades espirituales, solos no podemos curarlas – recuerda el Santo Padre –, todos tenemos vicios arraigados, solos no podemos extirparlos; todos tenemos miedos que nos paralizan, solos no podemos vencerlos”. Es necesario “presentarle nuestras heridas y decirle: ‘Jesús, estoy aquí ante Ti, con mi pecado, con mis miserias. Tú eres el médico, Tú puedes liberarme. Sana mi corazón’”, de acuerdo con Vatican News.

