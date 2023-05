Mickey Santana: Exactor infantil fue señalado de presunta trata de personas

Gran revuelo ha causado en el mundo del espectáculo el señalamiento que se le hace al ex actor de series infantiles Miguel Santana Arellano, conocido popularmente como Mickey Santana, por el supuesto delito de trata de personas.

Al actor de “Cómplices al Rescate” y de “Mujer: casos de la vida real”, se le sindica de pertenecer a una red de tráfico humano y en particular se le vincula a la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios en el año 2022, según el portal ABCMX.

La joven madre de 32 años y novia de Mickey para ese entonces desapareció el 12 de abril de ese año, cuando viajo de Guadalajara a la Ciudad de México para encontrarse con él, y recibir de su parte un anillo de compromiso matrimonial, según InfoBae.

La desaparición de la mujer, tomó relevancia cuando durante un concierto de la cantante Danna Paola, esta subió al escenario a la hija de la víctima momento que aprovechó la abuela para exponer el caso de “Vico” pidiendo solidaridad, celeridad y justicia.

“Gracias por compartir esto. Hay muchas situaciones así. Su mamá está desaparecida y yo sé que la vamos a encontrar. Ni una más Guadalajara, basta”, dijo la cantante en el escenario. “Estamos aquí todas las mujeres. Créeme, no estás sola, tienes un army (ejército) gigantesco de muchas mujeres y yo confío en Dios y estoy segura que hará su trabajo. Confiemos y voy a orar mucho por ti y por tu familia”, le dijo la actriz a la pequeña, de acuerdo con People en Español.

Habló la madre de Ana Victoria

Señalan a Miguel Santana , actor infantil de la novela infantil "Amigos por Siempre" nombre real del actor, como principal sospechoso de la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios.

Por su parte el portal Quien, informa que de acuerdo con la señora Marypaz Palacios, mamá de la desaparecida, su hija llamó para avisarles que Mickey había ido al aeropuerto para recogerla, sin embargo, esa fue la última vez que tuvieron contacto.

“Ella me contó que se iba con Miguel Santana Arellano porque él le iba a dar un anillo de compromiso. Miguel la iba a recoger en el aeropuerto de la Ciudad de México y que pues iba a pasar unos días con él”, contó la señora en entrevista con el programa “De primera mano”, según MSN.

La mamá de “Vico” indicó que le embargo un mal presentimiento, pues le pareció muy extraño que su hija no se comunicara con ellos, y que cuando lo hacía, era con mensajes de palabras y frases cortas que ella no solía utilizar. Además recordó claramente que ella le dijo que Micky le había pedido no decir nada de su encuentro con él, que solo le dijera a su familia que se iba de viaje para verse con unos amigos, algo que le encendió las alarmas y a toda la familia.

“Yo le mandaba mensajes, incluso hasta enojado, que por favor le marcara a su hija y ella escribía: ‘Ando ocupada, al rato'”, agregó el papá de Ana Victoria. “Su relación era como tóxica, este niño era muy agresivo, por lo que me contaba mi hija le veía el teléfono, era celoso, a veces nos decía ‘Cuando esté con Miguel no me hablen, no les voy a contestar'”, recordó doña Marypaz en el programa, según MSN.

La hijita de ANA VICTORIA RUIZ PALACIOS nos necesita para encontrar a su mami desaparecida en el Estado de México.

Dicen los padres de Ana Victoria, que decidieron de inmediato interponer la denuncia por su desaparición, un expediente que se anexo a otras investigaciones por desapariciones de otras mujeres relacionados al tráfico de personas, pero que no pensaron que el caso diera un giro tan grande y que fuera el propio Santana quien tuviera que ver con el caso de su hija.

“Tenemos identificado al imputado y a la banda de las personas que se dedican a hacer esto. Es una banda, aparentemente, de trata que opera en el estado de Jalisco y tiene un tracto entre el estado de Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México. Además no es la primera denuncia y se le tiene relacionado con bandas delictivas que operan en este sentido”, explicó el Lic. Enrique González Casanova, abogado de la familia.

La defensa no detalló del cómo se llegó a esta conclusión, pero lo que si dio a conocer es que a través de la geolocalización del teléfono móvil de Ana Victoria, ella estuvo compartiendo esa noche con Micky en su casa y después ya no se supo mas de ella.

Gonzales Casanova agregó que conversaciones intervenidas, los mensajes de texto entre la pareja, y muchas situaciones más ponen como evidencia que Santana si tuvo que ver con la desaparición. “Hay muchas circunstancias que nos llevan a presumir la probable participación de este sujeto”, señaló el abogado.

“El litigante también señaló que el actor se acercó a la víctima “mediante engaños” y “ya posteriormente cuando había una relación de confianza es que este sujeto en conjunto con la banda delictiva que ellos operan genera esta privación para tenerla donde creemos que la tienen”, indicó de acuerdo con Univisón.

En el momento, aunque Santana solo está vinculado al caso como presunto sospechoso, este no ha salido a la luz publica para dar alguna claridad al tema y que limpie su nombre. Solo se sabe que el actor y padre de una niña, abandonó su participación en una obra de teatro, canceló su línea telefónica, puso en venta su casa, y cerro todas sus cuentas en las redes sociales, entre ellas la cuenta de Onlyfans, en donde despertó muchas pasiones por su escultural y provocativo cuerpo, informó El Comercio.

Sobre Ana Victoria, la Fiscalía de estado Jalisco no tiene pistas de su paradero, ni mucho menos ha encontrado su cuerpo. La entidad pide a cualquier persona que tenga información que pueda develar que paso con la mujer, llamar al número telefónico 30-30-60-00 para suministrar cualquier dato que sirva para encontrarla viva o muerta.

