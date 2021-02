Michelle Renaud vende anillo de compromiso en redes sociales: ¿De quién es?

Michelle Renaud dejó boquiabiertos a sus seguidores en redes sociales tras dar a conocer que está vendiendo un anillo de compromiso de la firma “Tiffany & Co”. Muchos fanáticos de la actriz mexicana llegaron a especular que se trataba de una sortija que le fue obsequiada por su ex pareja, el actor Danilo Carrera.

“Hombres románticos y comprometidos vendo un anillo de compromiso para el que ya se anime a dar el paso. Escríbanme por DM. Nuevo y con la mejor energía del amor”, puntualizó Renaud en una fotografía en las historias de su cuenta en Instagram en donde mostraba la joya.

Los usuarios en la plataforma de Instagram no tardaron en reaccionar a la publicación de la intérprete de 32 años: “No lo compren, es de mala suerte. Mejor nuevo”, “Así o más despechada”, “La gente de todo lo que publican hacen escándalo”, “Lo bueno es que terminaron en buenos términos”.

Ante los señalamientos de sus seguidores que aseguraban que se trataba de una sortija de compromiso que le había dado una ex pareja, Renaud aclaró: “Oigan, ya me escribieron hasta tías… Así de: ‘¿De quién es ese anillo?, ¿Cómo?’. No, el mío está aquí… No, no se crean. Es el anillo de un amigo que le estoy ayudando a venderlo, así que bueno por DM les contesto todas sus dudas”.

En la actualidad, Michelle Renaud se encuentra soltera tras poner fin a su relación amorosa con el actor ecuatoriano Danilo Carrera, con quien comparte créditos en la telenovela “Quererlo todo” que es transmitida por Televisa en México.

Michelle Renaud y Danilo Carrera: ¿Cuándo anunciaron su separación?

A finales del mes de enero de 2021, Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron su separación mediante un mensaje que compartieron en sus perfiles oficiales en la plataforma de Instagram. Sin embargo, los actores sostuvieron que continúan siendo muy buenos amigos.

“Con toda la tristeza del mundo pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas la muestras de cariño para nuestra relación”, mencionó Renaud en Instagram.

La actriz continuó asegurando que seguirán siendo grandes amigos y compañeros: “No se preocupen que solo termina la relación romántica, pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo. Seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en QUERERLO TODO”.

Renaud y Carrera habían estado juntos desde el mes de junio de 2019, fecha en la que confirmaron de manera pública su relación amorosa. Desde entonces, la pareja se había mostrado inseparable a través de redes sociales y en reiteradas ocasiones desmintieron los rumores de una posible separación.

Michelle Renaud estuvo casada antes de su relación amorosa con Danilo Carrera

Michelle Renaud y Josué Alvarado, anuncian su separación | ¡HOLA! TVTras varios rumores de crisis en su matrimonio, la actriz Michelle Renaud y el empresario Josué Alvarado, han decidido anunciar que ponen fin a su relación como pareja. Se casaron en 2016 luego de cinco años de noviazgo, y ahora la pareja, emprende un nuevo camino por separado, dejando claro que planean ser el mejor… 2018-06-01T14:45:00Z

Michelle Renaud estuvo casada con el empresario mexicano Josué Alvarado desde el mes de noviembre de 2016. En ese momento, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia que se celebró en Cuernavaca en México con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos.

“Me siento la mujer más afortunada del mundo de estar casada con Josué. No lo puedo creer. Es un sueño. Todavía no lo puedo creer”, aseguró Renaud ante un encuentro con la prensa durante el día de su boda.

Renaud y Álvarez son padres de un hijo en común: Marcelo Alvarado Renaud, quien nació en el mes de marzo de 2017 en excelentes condiciones en un centro de salud de México.

En el mes de mayo de 2018, Michelle Renaud y Josué Alvarado confirmaron su inminente separación mediante un comunicado de prensa después de casi dos años de matrimonio: “Llevábamos siete años de relación, teníamos metas juntos que como pareja no supimos cumplir. Es importante saber cuándo tomar la decisión porque cuando las relaciones se fuerzan, se desgastan y llegan los conflictos, vale más la pena trabajar para llevar una convivencia armónica y ser un buen equipo para nuestro hijo”.

Por su parte, Alvarado confirmó que su separación de Renaud no fue causada por una infidelidad y reiteró que sostendría una muy buena relación con la actriz por el bienestar de su hijo.

