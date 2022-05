MET Gala 2022: Diseñador de vestido de Marilyn Monroe se pronuncia sobre Kim Kardashian

En Estados Unidos, el evento llamado la MET Gala, es ampliamente reconocido como el más importante en la moda a nivel global. Aquí, año tras año, se reúne un grupo de anfitriones cuidadosamente seleccionados para recibir a directores creativos, editoriales, famosas actrices, actores y personalidades influyentes en la industria del entretenimiento con el objetivo de recaudar fondos para un ícono de Nueva York, el Museo Metropolitano de Arte, enmarcado en una celebración inigualable que marca el inicio de una exposición de moda que usualmente recibe a millones de visitantes hasta mediados de septiembre.

La consentida del MET Gala

Por ser un evento tan ligado a la moda, el paseo de las celebridades por las famosas escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se ha convertido en un importante “desfile de modas”, en donde se llevan creaciones que despiertan suspiros de fotógrafos y fanáticos por igual, y otras que desatan toda clase de controversia, tal es el caso de la empresaria, modelo y reality star Kim Kardashian, que desde que empezó a asistir a este importante evento, todos los años desata comentarios con sus vanguardistas tendencias, pero definitivamente en el 2022, llevó la moda a otro nivel, usando un vestido icónico, llamado “una pieza de arte” de la historia contemporánea de Estados Unidos, y ya te contaremos por qué.

El pasado 2 de mayo del 2022, la gala regresó con todo el glamour de las ediciones anteriores, luego de haber sido suspendida para evitar contagios de COVID-19, y siguiendo la tradición, el tema que llevó fue: En América: Una Antología de la moda. (In America: An Anthology of Fashion), por tal motivo, los prestigiosos invitados debieron seguir esta premisa a la hora de elegir la indumentaria que usarían en la especial velada.

Pero dejémosle a Kim Kardashian algo que sabe hacer muy bien: Sorprender y acaparar miradas. La fundadora de la marca SKIMS, decidió llevar el legendario vestido que usó nada más y nada menos que la icónica actriz Marilyn Monroe en uno de sus momentos más recordados, cuando le cantó cumpleaños al entonces presidente de Estados Unidos John F Kennedy, en el año 1962, meses antes de fallecer.

El llamativo traje, que hasta la pasada MET Gala se encontraba cuidadosamente preservado en el museo Ripley’s de la ciudad de Orlando, Florida, fue extraído del lugar para que Kardashian, quien admitió haberse sometido a una “estricta dieta por semanas” a modo de poder “entrar”, pues sus medidas aseguró que eran muy distintas a las de Marilyn, lo llevara en la alfombra por sólo minutos, y si bien el mundo entero quedó impactado, la jugada de Kim tuvo muchas reacciones negativas, y ahora quien se pronunció fue el propio Bob Mackie, legendario diseñador de 82 años, quien le hizo el traje a Marilyn Monroe en ese entonces, y lo que tuvo que decir no le agradará a Kim.

Mackie, quien ha vestido a otras divas de Hollywood como Cher y Jane Fonda, no se midió en palabras negativas: “Creo que fue un error enorme”, confesó el diseñador al programa de televisión Entertainment Weekly. “[Marilyn] era una diosa. Una diosa loca, pero una diosa. Era simplemente fabulosa. Nadie fotografía como ella. Y [el vestido] fue hecho para ella. Fue diseñado para ella. Nadie más debería ser vista en ese vestido”.

Los historiadores están con Bob Mackie

Junto a las opiniones de Bob Mackie, también están las de numerosos historiadores y curadores de moda y arte americanos, quienes de acuerdo a un artículo publicado en el diario El Universo, aseguran que lo que hizo Kardashian habría sido “una falta de respeto a la integridad del vestido y su invaluable historia.”

“Ella puede, y lo hizo, encargar una réplica que sería indistinguible del original”, señaló la doctora Justine De Young, profesora de Historia de la Moda en el Fashion Institute of Technology “Una pieza tan icónica de la historia estadounidense no debe correr el riesgo de sufrir daños solo por el ego y una sesión de fotos”, por otra parte, el artículo de el diario El Universo, también reseñó la opinión de un historiador coleccionista y experto en el legado de Marilyn Monroe llamado Scott Forner, quien se enfocó en los daños que pudo haber sufrido la pieza: “El vestido que use cualquier otra persona no le quedará bien. En este caso, las medidas de Kim Kardashian son algo diferentes a las de Marilyn. Es lógico suponer que la tela y las costuras estaban sufriendo”.

Tomando medidas

La polémica que generó la elección de Kim Kardashian no pasó inadvertida. De acuerdo al perfil de Instagram del programa de televisión Despierta América, a partir de ahora quedarán terminantemente prohibidos los vestidos de valor histórico en el MET Gala, esto luego de una decisión tomada por el comité organizador del evento.