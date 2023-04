MET Gala 2023: 5 datos que debes saber

El MET Gala es uno de los eventos más esperados del mundo de la moda y el entretenimiento en general, y este año no es la excepción. La edición del MET Gala 2023 se llevará a cabo el 1 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y promete ser una noche llena de sorpresas y glamour. Cada año, desde 1995, este evento es organizado y presidido por Anna Wintour, editora en jefe de la revista VOGUE.

El tema de este año es “Karl Lagerfeld: A line of beauty”, lo que significa que los invitados deberán llevar atuendos que representen la moda y los ideales visuales del icónico diseñador de origen alemán, que en vida fuera uno de los cerebros detrás de la casa Chanel.

La lista de invitados aún no se ha revelado, pero se espera que algunas de las celebridades más importantes del mundo asistan al evento. Algunos de los nombres que se han mencionado en los rumores incluyen a Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, y muchos otros que subirán las célebres escaleras rojas ante los lentes de las cámaras que los pondrán ante los ojos de millones de personas en todo el mundo.

Además, el evento también incluirá una exhibición en el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. La exposición contará con más de 175 piezas de moda y accesorios que representan la moda y el estilo de Karl Lagerfeld a lo largo de los años. La exhibición se inaugurará el 5 de mayo y estará abierta al público hasta el 5 de septiembre de 2023.

5 datos que debes saber sobre el MET Gala

1. El primer MET Gala se celebró en 1948: Aunque el evento se ha vuelto extremadamente popular en los últimos años, el primer MET Gala se celebró en 1948, como una forma de recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

2. El precio de las entradas es extremadamente caro: Para asistir al MET Gala, necesitas ser invitado personalmente por Anna Wintour, la editora jefe de Vogue. Además, el precio de las entradas es extremadamente caro, con un costo de alrededor de $30,000 por persona. Sin embargo, los ingresos se destinan a apoyar los programas del Costume Institute.

3. Hay un tema diferente cada año: Cada año, el MET Gala tiene un tema diferente, que se utiliza como inspiración para los atuendos de los invitados. En el pasado, los temas han incluido “China: Through the Looking Glass”, “Camp: Notes on Fashion” y “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”.

4. Los invitados deben seguir un código de vestimenta estricto: A diferencia de otros eventos de alfombra roja, en el MET Gala los invitados deben seguir un código de vestimenta estricto que se ajuste al tema del evento. Esto ha llevado a algunos de los atuendos más icónicos y extravagantes de la historia de la moda.

5. El evento es una de las principales fuentes de recaudación de fondos del Museo Metropolitano de Arte: El MET Gala es uno de los eventos más importantes para recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. En los últimos años, el evento ha recaudado más de $200 millones para el museo.