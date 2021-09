Met Gala 2021: ¿Qué famosos asistirán?

La muy esperada Met Gala 2021 es esta noche y todas las estrellas saldrán a celebrarlo.

La Met Gala 2020 se canceló debido al Coronavirus, lo que hace que el evento de esta noche sea aún más especial. La gala es una recaudación de fondos que se realiza anualmente para el Museo Metropolitano de Arte. Las estrellas más importantes de Hollywood lucirán piezas de la próxima exhibición del Instituto de Vestuario del Met, “En America”. El tema de la gala de este año es “En Estados Unidos: Un léxico de la moda”.

¿Quiénes son los copresidentes famosos de este año?, ¿Qué estrellas estarán en la alfombra roja? Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre la lista de celebridades invitadas de este año.

¿Quiénes son las copresidentes famosos?

Los anfitriones de la Met Gala de este año son cuatro famosos jóvenes: El actor Timothée Chalamet, la cantante Billie Eilish, la tenista profesional Naomi Osaka y la poeta inaugural Amanda Gorman.

Chalamet ha aparecido en películas ganadoras de un Óscar como lo son “Call Me By Your Name” y “Little Women”. El actor protagonizará la proxima adaptación cinematográfica de la novela de ciencia ficción “Dune”.

Eilish, de solo 19 años, ha ganado siete premios Grammy. Su canción “Bad Guy” del año 2019, ganó en las categorías de “Grabación del Año” y “Canción del Año” en la edición número 62 de los premios Grammy.

Cuando Naomi Osaka ganó el Abierto de Australia en 2019, se convirtió en la primera tenista asiática en ser clasificada en primer lugar por la Asociación Femenina de Tenis. Fue noticia en el mes de junio al abandonar Wimbledon por motivos de salud mental. Ella habló abiertamente sobre los desafíos de la salud mental que enfrentan los atletas profesionales.

Amanda Gorman se ganó el corazón de los estadounidenses en enero de 2021 cuando leyó un poema original en la ceremonia de inauguración del presidente Biden. Es la poeta inaugural más joven en la historia de los Estados Unidos.

La actriz y cantante Keke Palmer será la presentadora de la transmisión en vivo de la alfombra roja para Vogue.

¿Qué otras celebridades asistirán?

La lista de invitados de la Met Gala se mantiene intencionalmente en secreto hasta el último momento posible, pero una cosa sí está clara: Los influencers de redes sociales estarán bien representados en la gala de este año.

De acuerdo con Page Six, un agente famoso reveló: “Me han dicho que hay muchos influencers en la lista de invitados. Escuché que Facebook e Instagram han tomado tantas mesas, y eso ha desanimado a mucha gente, junto con el mandato de mascarilla”.

Los influencers que se espera que asistan incluyen a la estrella de TikTok, Addison Rae, y a la youtuber Emma Chamberlain. Aunque esto parece un esfuerzo para mantener la relevancia de la gala, un famoso publicista le dijo a Page Six: “Personalmente, no creo que la Met siga siendo genial… Ha pasado de ser súper prestigiosa a (estar) llena de influencers”.

Se espera que asistan muchas de las celebridades habituales en la lista de invitados

Dejando a un lado a los influencers, se espera que muchas estrellas de gran relevancia asistan a la Met Gala de este año. Según Newsweek, Beyoncé y Jay Z, Kim Kardashian y Jennifer López se encuentran entre los asistentes. También se espera que asistan la cantante Camila Cabello y la estrella del tenis Venus Williams.

De acuerdo con The New York Times, la lista de invitados famosos es de aproximamente 400 personas en la que también pueden estar ASAP Rocky, Tracee Ellis Ross y Simone Biles.

Los invitados comenzarán a llegar alrededor de las 5:30 PM, Hora del Este, de este lunes 12 de septiembre. Vogue transmitirá en vivo la llegada de las celebridades en su página en Twitter. E! cubrirá el evento en televisión.

Esta es la version original de Heavy.com