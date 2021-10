Mes de la Herencia Hispana 2021: Famosos que inspiran con sus historias

En el Mes de la Herencia Hispana celebramos la historia, tradiciones y contribuciones a la sociedad y cultura americana de las comunidades hispanas. Aquí tenemos grandes talentos hispanos que inspiran con sus historias: Boza, Gisel Calvillo, Ingrid Contreras y Lito Mc Cassidy.

Gisel Calvillo

Gisel Calvillo es una mexicana que se destaca dentro del mundo del glamour en Estados Unidos. “Mis papás nacieron ambos en Jalisco, México”, contó Gisel a AhoraMismo.com. “Yo también nací ahí. Mi papá pasó su juventud en Los Ángeles, California, luego regresó a México, conoció a mi madre y decidieron regresar juntos a vivir a San Francisco, California. Yo tenía 2 años y medio cuando me trajeron aquí [Estados Unidos]. Mi papá estaba enamorado de California”.

Mientras que el amor de Gisel estaba en el arte. “Amo el arte. Fue mi primer amor. Desde niña siempre hacía algo, pinturas y dibujos, y nunca me imaginé poder vivir de mi arte”, expresó la maquilladora senior de la famosa marca M.A.C desde 2003. “Maquillar es eso, saber las sombras, la luz que mejor caen sobre cada rostro”. Pero no todo ha sido fácil para Gisel. “Lo más difícil que he enfrentado en mi carrera es tratar de siempre mantener la inspiración y creatividad. Buscar siempre inspiración en todo. Por ejemplo, una flor tiene textura, color y forma – ahora, ¿cómo podremos tomarla y crear algo con ella en mente? Leo mucho, me encanta la historia del arte y trato de siempre mantener la mente abierta que todo es posible. Siendo mexicana estudié mucho a Frida Kahlo de niña. Me encantan sus pinturas y su coraje por sobresalir adelante sin importarle lo que pensara la gente. Su honestidad y lealtad propia me dan mucha inspiración”.

Gisel envía un mensaje a sus seguidores

“Es importante experimentar, tratar y también no tomar la vida (por ejemplo, la manera en que nos vestimos, etc) tan en serio. Usar color, texturas y estampados es divertido. Si realmente no te conectas con el look, la próxima vez eliges algo diferente. El maquillaje para mi es poder cambiar o ser quien quieres. Solamente hay un tu!”

Boza

El cantante urbano Boza es dueño de una historia inspiradora en el mundo de la música. Pero antes de convertirse en cantante y compositor, Boza estuvo en la cárcel. Resulta que Humberto Ceballos Boza viene de un hogar humilde. Boza nació y creció junto a sus padres y hermano menor en Panamá. Desde pequeño le gustaba jugar fútbol y hasta soñaba en convertirse en un futbolista profesional pero por su situación económica no pudo continuar. También las malas decisiones lo llevaron a la cárcel. Boza estuvo preso durante ocho meses por posesión ilegal de arma de fuego . El conocido cantante urbano explicó que lo primero que hizo al abandonar la cárcel fue enfocarse en su carrera, pues tanto él como sus personas cercanas sabían del talento que tenía.

Boza empezó a cantar en clubes en su tierra natal alededor del 2014. Pero su vida cambió cuando conoció al DJ y productor musical Fasther. Este ayudó a Boza comenzar en su carrera en la música. En el 2015 lanzó su primer sencillo “Canela” y poco a poco empezó a lanzar más temas como “Bandolera”, “Desahogo”, “Noche de Gala”, “Me enamoró”, y “Hoy”, entre otros.

Hasta que muchos lo empezaron a escuchar en Estados Unidos. En el 2019 lanzó “Ratas y ratones” y su colaboración con JBalvin. Pero su “Un nuevo amanecer” se posicionó por varias semanas en el top de Spotify. Este mismo año firmó con Sony Music. Boza es uno de los pocos panameños que han firmado con la famosa disquera, y con ellos lanzó “En 4 vente”. “Siempre soñé en ser grande en la música”, dijo Boza en entrevista con AhoraMismo. “[Ahora] llevar la bandera de Panamá a cada lugar que vamos es un sueño [hecho realidad]. Yo veía tan lejos eso y decía que algún día sere como Ruben Blades, Mariano Rivera o El General o muchos otros. Ahora que estoy luchando y sé que estoy lejos de ser una estrella como ellos, este sueño se ve un poco mas cerca y seguiré luchando y trabajando para poder lograrlo”.

Este 2021 logró su primera nominación a los premios Grammy Latino en la categoría “Mejor Nuevos Artistas”. Además acaba de recibir dos discos de oro por parte de Sony Music Italia, por su tema “Hecha Pa’Mi”.

Boza envía mensaje a sus seguidores

“Los estereotipos pueden existir pero uno es el que se limita. Nadie puede decirte que hacer o que no hacer porque alguien te puede truncar tus sueños. Eso para mí es un problema de uno mismo. Nadie puede decirte que no hagas algo, y uno hacerle caso. Uno debe triunfar porque uno se lo propone. Yo le doy gracias a Dios por las personas que me rodean en mi carera: mi equipo de trabajo, mis disquera y mi familia; porque al final todos somos una familia”.

Ingrid Contreras

Ingrid Contreras es una cantante de 24 años, originaria de Ciudad Obregón, Sonora que posee de una gran voz, la cual interpreta “A quién quiero engañar”. La cantante mexicana reveló a AhoraMismo que “el ser siempre fiel a mis ideales y perseguir mis sueños trabajando con disciplina hasta poder lograr cada cosa que me propongo es lo que me hace sentir mas orgullosa”.

Una de las cosas que se ha propuesto es luchar contra la violencia hacia la mujer. “Quise ser voz de todas las mujeres que nos estamos sumando a contar nuestra experiencia para que las demás también se animen. Estamos en un momento que ya no tenemos miedo; mejor dicho, nunca lo tuvimos, pero ahora ya alzamos la voz”, dijo Contreras, quien sufrió maltrato psicológico por parte de una pareja sentimental, a People en Español. “Siempre digo que es una responsabilidad muy grande. Por ello, trato de ser muy congruente con lo que hago y lo que digo. Y le comento a todos mis seguidores que todos días estoy luchando por quererme a mí misma, por decirme cosas bonitas, por no aguantar cosas…Por parte de una pareja sufrí maltrato psicológico. La verdad, fue un tiempo muy cortito pero con eso pude entender a las mujeres”, relató. “Pienso que nunca hay que decir ‘que exageradas’o ‘por qué actúan así’ o ‘por qué no se salen de ahí’; porque uno no sabe de qué manera pueden manipular la cabeza de la víctima”.

Ingrid Contreras envía mensaje a sus seguidores

“Soy fiel creyente de que las limitantes por estereotipos vienen desde casa, cada vez estamos evolucionando más y cambiando estos pensamientos y señalamientos no queda más que hacer un esfuerzo doble por ir en contra del qué dirán total hagas lo que hagas algo van a decir, que nada los detenga a la hora de alcanzar sus sueños mientras no dañen a nadie”.

Lito MC Cassidy

Lito MC Cassidy es un rapero puertorriqueño que se ha destacado en el mundo del hip hop. Su inspiradora historia empieza en la época de los noventa. En ese tiempo formó parte del dúo Lito & Polanco, y Lito siempre sobresalió por sus lirícas por lo que lo que también es conocido como El Rey de la Liríca. Tras varios años cantando bajo el sello Pina Records, el dúo decidió separarse en el 2005. Lito tomó su propio camino.

Uno que luego lo llevó a Estados Unidos. “Mis padre se llama Rafael Sierra Vasquez, mi mamá Julia Pascual Abad. El motivo por el cual decidí mudarme a Estados Unidos fue que en el 2008, fue que mi padre tuvo que mudarse para tratarse médicamente de un cáncer detectado”, contó Lito Mc Cassidy a AhoraMismo. “Luego mi mamá le siguió y mis cuatro hermanos se mudaron a Carolina del Norte. Para ese tiempo yo me quede solo con mi hijo en Puerto Rico y no tenia familia presente.

Hice un concierto en Charlotte, en el 2009 y fui visitarlos. Me encanto este lugar y decidí mudarme para estar junto a mi familia. Vivo en NC desde Octubre 31, 2009”.

Desde entonces Lito Mc Cassidy ha seguido trabajando en la música. Y este año lanzó el álbum titulado La Jaula de los Vivos y recibió su primera nominación al Latin Grammy en la categoría “Mejor canción Rap/Hip-Hop” por su tema “La Vendedora de Placer”, el cual lanzó bajo el sello BMG Rights Management. “En momentos como este solo puedo dar gracias. Dios pone pequeños tropiezos para hacernos más fuertes y el justo siempre prevalece. Agradecido con el público y mi equipo de trabajo en Lito Music, mi disquera BMG y Nevarez Communications por permitirme bailar una vez más entre los grandes. Agradecido y más”, expresó Lito a IP Pauta.

Este 8 de octubre, Lito Mc Cassidy y Daddy Yankee lanzaron el tema “El Gran Robo 2”.

Lito asegura que es un orgullo ser un latino en Estados Unidos. “Lo que me hace sentir orgulloso es que a los latinos no nos importa la bandera, siempre andamos buscando la oportunidad de unirnos y apoyarnos. Hay un orgullo latino presente, en los carros con sus banderas, el esfuerzo de los estudiantes de progresar en los Estados Unidos. Soy un latino orgulloso”, asegura Lito, quien continuó en este lado con su carrera musical. “Lo que mas disfruto es el poder tener control absoluto no solo de mi vida, sino de mi carrera. A lo largo del tiempo me ha permitido ser yo genuinamente sin tener que querer agradar para complacer. El público ve la parte creativa mía que no habían visto nunca antes”. Pero no todo a sido fácil. “El reto más grade es adaptarme a estos tiempos que son tan variantes en donde la música y los trabajos dejan de ser importante a las dos semanas de haberse publicado. Día tras día [trabajo para] traer algo nuevo para complacer a un público”.

Lito Mc Cassidy encuentra inspiración en Vico C

“El latino que me inspira es Vico C. Él lleva haciendo todo esto en la música antes de que yo soñara con hacerlo, verlo vigente me da esperanza a hacerlo hasta el final”, expresó Lito Mc Cassidy.

Lito Mc Cassity envía mensaje para sus seguidores

“Hay una cosa que no se puede tapar, por mas que se intente, es el talento. El talento se dice que uno nace con él, en mi experiencia, es que es uno que lo desarrolla con practica, dedicación y arduo trabajo. Si en un momento dado, te sientes limitado, trabaja doble pero nunca te rindas de tus sueños. Si por casualidad nunca logras realizar tu sueño entenderás que es mas divertido soñar que vivir lamentándose”.

Cómo nació el Mes de la Herencia Hispana

Desde 1988, Estados Unidos celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre el Mes de la Herencia Hispana para reconocer la historia, tradiciones y contribución a la sociedad y cultura americana de las comunidades hispanas, así como su importante presencia en el país

La elección de esta fecha no fue algo que se invento. El día 15 de septiembre se conmemora la independencia de cinco países centroamericanos: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua; el 16 la de México y el día 18 la de Chile.

Durante la presidencia de Ronald Reagan, la Semana se convirtió en el Mes de la Herencia Hispana y se fijó entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre para incluir el día 12 de octubre, en Día de la Hispanidad y el festivo Columbus Day de Estados Unidos.