Platos tradicionales para la cena de Thanksgiving

El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es una celebración muy tradicional en los hogares de los Estados Unidos. Las familias en el territorio americano, cada año, el cuarto jueves de noviembre, visten sus mesas de gala para darse un gran banquete en agradecimiento por toda la prosperidad y abundancia obtenidos en respuesta al esfuerzo y trabajo consagrado de las personas y las familias.

Esta reunión que congrega tanto a familiares, como a parientes y amigos más cercanos en torno a la mesa, es un festejo tradicional que se ha hecho extenso a otras partes del mundo, pero es de aclarar que su origen tiene que ver con las tradiciones europeas que llevaron los colonos ingleses a Estados Unidos y los nativos pobladores de América, quienes celebraban las fiestas del final de la cosecha y preparaban un gran banquete como agradecimiento por todo lo obtenido.

Ahora bien, si estás pensando en celebrar este 26 de noviembre el “Día de Acción de Gracias” junto a los seres que más amas, aquí te vamos a dejar una serie de menús que puedes realizar de manera fácil, y que te harán lucir dando una cena perfecta.

Ya sabemos que el protagonista de esta celebración es “el pavo”, de hecho, es lo más “obligado” de toda la “liturgia” de la cena de Acción de Gracias. Él es el plato estrella, y por lo tanto su preparación debe ser de lo más exquisita y presentable, por lo que se debe cocinar entero y además debes incluirle más ingredientes a su preparación. No olvides que hay que darle tiempo a la cocción, y no te preocupes si quieres darle tu propio toque. Las variaciones van en los gustos y costumbres hogareñas, y no hay menús de Thanksgiving idénticos, a menos que sean los “Clásicos”.

1. Pavo: receta tradicional americana

Ingredientes para 8 personas:

• Un pavo grande de unos 6 kg de peso

• Dos manzana tipo reineta

• Apio 5 o 6 ramas

• Una cebolla

• Pan de hogaza de maíz (las migas) o cornbread 400g

• Una cebolla para el relleno o stuffing

• Bacon cortado en tiras para el relleno 200g

• Uvas pasas sultanas para el relleno 30

• Caldo de pollo para el relleno 300 ml

• Cuatro boniato para guarnición

• Cuatro mazorcas de maíz dulce para guarnición

• Arándanos para guarnición

Preparación:

Esta preparación tiene un tiempo total de tres horas, dos horas y media de cocción y 30 minutos de elaboración.

Es importante que tengas en cuenta que para que tu pavo quede jugoso, es útil usar la bolsa de asar en tamaño grande, y además antes de hornearlo, úntale con aceite de oliva o mantequilla, lo salpimientas y por último rellénalo con las manzanas.

Antes de introducirlo a la bolsa de horneo, forra las patas del pavo para evitar que se quemen al momento de asar, e introduce en la bolsa también junto con el pavo, trozos picados en grande de apio y de cebolla. Cierra la bolsa y ponla sobre la bandeja central del horno para dar una cocción pareja, y el cual debe estar a 175ºC. Espera a que pasen dos horas para cubrir la parte de la pechuga con papel aluminio para que evitar que esta se queme, y deja media hora más de horneado, completando así 2 horas y media, apaga y deja el pavo al calor que conserva el horno hasta el momento de servir.

De otro lado mientras el pavo se asa, hay que adelantar todos los alimentos complementarios en la cena de Acción de Gracias. El relleno o stuffing, se puede meter y cocinar dentro del pavo, pero la mayoría de los americanos lo cocinan en una cazuela y después lo sirven aparte como una guarnición, pues es mucho más cómodo y así el pavo no se reseca.

Stuffing o relleno:

El stuffing o relleno del pavo lleva cebolla muy bien picada y refrita, cuando se torne cristalizada se le añaden el caldo de pollo y las migas de pan de maíz o en su defecto migas de pan de hogaza, revolviendo por unos minutos hasta que quede una masa húmeda.

Puré de papas:

El puré de papas son papas cocidas y peladas que se han triturado hasta conseguir una pasta suave y cremosa, a la cual se le añade mantequilla, leche y un poco de ajo para obtener el plato, el cual se adorna con ramitas de perejil.

Salsa de arándanos:

El acompañamiento perfecto del pavo. Hay muchos sitios donde venden salsa de arándanos, pero también es muy fácil de hacer.

Para hacer la salsa de arándanos, colocamos en una olla o cacerola una taza y media de azúcar moreno y la taza de zumo de naranja. Lo ponemos a fuego medio y cocinamos removiendo constantemente. Cuando rompa a hervir, lo dejamos 5 minutos, removiendo de vez en cuando. Echamos los arándanos, calentamos hasta que hierva y cocinamos durante 5-7 minutos, removiendo con frecuencia, hasta que veamos que los arándanos se abren y la mezcla espesa. Ponemos un poco de ralladura de cáscara de naranja, retiramos y refrigeramos.

Maíz/choclo:

Los panecillos son otro alimento esencial del menú de Acción de Gracias. Muchas veces estos panecillos están hechos de pan de maíz. El maíz se sirve de varias formas. Puedes comer mazorca de maíz entero a la brasa, o crema de maíz, que es una sopa de maíz.

Batatas caramelizadas:

Los boniatos son un tipo de papas de color anaranjadas que tienen un sabor y una textura suave que los convierten en un acompañamiento muy versátil. Se pueden hacer horneadas, en guiso o en puré como las papas normales. También se les puede adicionar especias, azúcar moreno y mantequilla, poner marshmallows por encima y hornearlas para crear las batatas caramelizadas, un plato dulce y delicioso parecido al sabor del caramelo.

Cuando todo esté listo, y tengamos todos los complementos y guarniciones, es decir, el puré de papas, los boniatos o batatas, las mazorcas de maíz cocidas, y la mermelada o jalea de arándanos, abrimos la bolsa de asar y extraemos los jugos del pavo con el apio y la cebolla, de los cuales hacemos una reducción para hacer la salsa de asado llamada ‘gravy’.

Salsa gravy:

• 400 ml de caldo de carne (a ser posible casero)

• 40 g de harina

• 50 g de mantequilla

• 1/2 cucharadita de cebolla en polvo

• Sal

• Pimienta

Tomamos el caldo el cual mezclamos con la harina evitando la formación de grumos. Colocamos al fuego revolviendo constantemente, agregamos los condimentos y la mantequilla, y al momento del hervor y de que espese un poco, retiramos del fuego y lo reservamos en un recipiente o salsera.

Finalmente, todo está listo, ¡a servir la mesa! Todo es cuestión de qué adornes con motivos alusivos a este gran día. Sirve tu delicioso pavo, evitando desmecharlo como si fuera un pollo, sirve cortando lonchas o rodajas, empezando por la pechuga, y los muslos, alas y demás presas se deshuesan para que cada comensal pueda servirse solamente la carne.

2. Pavo relleno:

• Un pavo de unos 4 kilos

• Mantequilla

• Sal

• Pimienta

• Cinco zanahoria

• Tres cebollas

• Tres calabacín

• Champiñones y setas 500 gramos

• Espárragos verdes

• Aceite de oliva

Para el acompañamiento y el postre

• Dos kilos de papas

• Agua

• Sal

• Mantequilla 120 gramos

• Leche 200 mililitros

• Judías verdes 1 kilo

• Tres dientes ajo

• Masa quebrada 200 gramos

• Calabaza 400 gramos

• Leche evaporada 400 mililitros

• Dos Huevos

• Azúcar moreno

• Canela

• Jengibre

• Nata montada

• Mermelada de albaricoque

• Zumo de naranja 1 taza

• Arándanos 4 tazas

• Ralladura de naranja

Preparación:

El relleno: en una sartén con aceite sofreímos las zanahorias y las cebollas cortadas en juliana. Después de cinco minutos, añadimos el calabacín previamente pelado y cortado también en juliana. Incorporamos los espárragos trigueros, las setas y los champiñones. Cocinamos durante 10 minutos y reservamos.

A continuación, tomamos el pavo, que debe estar deshuesado, y lo salpimentamos por dentro y por fuera. Precalentamos el horno a 250º. Mientras se calienta el horno, rellenamos el pavo y cosemos la abertura, para que no se salga el relleno. Lo colocamos en una bandeja de horno, con tres nueces de mantequilla por encima.

Cuando el horno esté caliente, metemos el pavo dentro y bajamos la temperatura a 180º. Horneamos durante dos horas, Durante el horneado, revisaremos el pavo cada 20 minutos, para bañarlo con los jugos que vaya soltando.

Las guarniciones:

Mientras se hornea el pavo, preparamos la salsa de arándanos (ver receta anterior). Luego, lo siguiente, será hacer el pastel de calabaza. Esta receta necesita horno, por lo que debes usar un segundo horno o realizar su preparación previamente.

Pastel de calabaza:

Empezamos estirando la masa quebrada y colocándola en un molde redondo. Horneamos durante 15 minutos a 180-200º. Después pelamos la calabaza, le quitamos las pepitas y la horneamos envuelta en papel de aluminio durante 10-15 minutos.

Cuando la calabaza esté hecha, la ponemos en una jarra, con los huevos, la leche, 130 gramos de azúcar moreno, una cucharada de canela en polvo y un poco de jengibre. Trituramos con una batidora. Vertemos la mezcla sobre el molde con la pasta quebrada horneada e introducimos nuevamente en el horno a 180ºC, durante 30 minutos. Desmoldamos y decoramos con mermelada y nata.

Pure de patatas:

Para el puré, cocemos las patatas con piel durante unos 30 minutos (depende del tamaño de las patatas) Cuando estén cocidas, escurrimos y retiramos la piel. Trituramos las patatas e incorporamos 120 gramos de mantequilla, sal al gusto y 200 mililitros de leche. Mezclamos hasta conseguir que sea homogéneo. Es opcional si deseas prepáralo con antelación, pero lo ideal es servirlo antes de sentarse a la mesa.

Judías verdes:

Es muy fácil, simplemente es saltearlas con un chorro de aceite de oliva y unos dientes de ajo.

Es importante que mientras haces todas las recetas anteriores ¡le eches un ojito al pavo!, y una vez que hayan pasado las dos horas de horneado, apagamos el horno y dejamos reposar el pavo dentro, durante 30 minutos. Luego de este tiempo ya puedes sacar el pavo y presentarlo en la mesa con todos los acompañamientos, ¡ah! Y sin olvidar las decoraciones.

3. Pavo dulce con relleno sabroso

Ingredientes

• Pavo

• 3 cdas de aceite de oliva

• 1 manzana roja

• 1 1/2 cucharadita de sal

• 1 ½ cucharaditas de pimienta negra molida

• 1 lata de leche evaporadaPrincipio del formulario

RELLENO

• 2 cucharadas de aceite de canola

• 3/4 libra de carne de res molida bajo en grasa

• 3/4 libra de carne de cerdo molida bajo en grasa

• 1 taza de pecanas crudas picadas

• 1 taza de pistachos crudos sin cascara picados

• 1 taza de arándanos secos

• 2 manzanas rojas peladas y picadas

• 1/2 taza de albaricoques secos, picados

• 2 dientes de ajo picados o machacados

• 1 1/2 cucharaditas de cubo de Caldo Sabor a Pollo Granulado

• 1 lata de leche evaporada

Preparación:

Precalentar el horno a 325 F. Poner el pavo sobre la bandeja de asar, y untarlo con el aceite de oliva. Dentro del pavo introducir una manzana entera, y luego verter la leche evaporada sobre el pavo, sazonada con la sal y la pimienta. Tapar todo el pavo con papel aluminio.

Introducir al horno y asar durante 3 ½ a 4 horas, punzando después de este tiempo el muslo, asegurándose de que los líquidos que salgan sean de color claro transparente. Dejar que el pavo repose dentro del horno apagado por 30 minutos antes de cortar.

PARA EL RELLENO: Calentar el aceite en una sartén grande sobre fuego medio-alto. Agrega la carne de res molida y la carne de cerdo molida. Cocinar moviendo frecuentemente por aproximadamente 5 minutos o hasta que ya no esté sangrienta o de color rosado.

Adicionar las pecanas, los pistachos, los arándanos, las manzanas, los albaricoques, el ajo y el caldo. Cuidadosamente agrega la leche evaporada. Baja el fuego a medio-bajo. Mezcla para combinar.

cocinar destapado por 10 minutos. Retira del fuego y dejar reposar 10 minutos, luego retira la manzana, rellena el pavo y preséntalo a la mesa.

