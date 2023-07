Con emotivos mensajes celebridades despiden a Tony Bennett

Algunas de las estrellas musicales más grandes de Estados Unidos, incluidos muchos miembros del elenco y ex alumnos de “American Idol”, están de luto por la muerte del ícono del entretenimiento Tony Bennett, quien murió el 21 de julio de 2023 en su casa de Manhattan, según el New York Times. En las redes sociales, estrellas desde Carrie Underwood hasta Lionel Richie han rendido homenaje al legendario cantante, que tenía 96 años en el momento de su muerte.

En febrero de 2021, la familia de Bennett le reveló a AARP The Magazine que le habían diagnosticado la enfermedad de Alzheimer en 2016, pero que seguía actuando y grabando música. Su última actuación pública fue en agosto de 2021 con su amiga cercana, Lady Gaga, en el Radio City Music Hall para un programa llamado “One Last Time”.

Las estrellas de ‘American Idol’ rinden homenaje a Tony Bennett

Al enterarse de la muerte de Bennett, muchas estrellas de “American Idol” que se sintieron conmovidas por su música y amistad comenzaron a publicar tributos para él, y varias celebridades lo llamaron un “acto de clase”.

Por ejemplo, el juez actual de “Idol”, Lionel Richie, publicó una foto de él con Bennett en Instagram y escribió: “¡Un acto de clase y un ser humano increíble! Gracias por los recuerdos.”

El ex juez y reciente mentor de “Idol”, Keith Urban, publicó una foto en blanco y negro de Bennett en sus Historias de Instagram y escribió: “Qué legado no solo de excelente música atemporal, sino de un estudio de primera clase en genialidad, gracia y elegancia”.

Uno de los jueces originales de “Idol”, Randy Jackson, compartió una foto y una cita de Bennett en sus Historias de Instagram que decían: “Creo que si tienes pasión por lo que haces, no hay limitaciones sobre cuánto puedes lograr”.

Jackson agregó un emoji de manos de oración y escribió: “Descansa en paz”.

La superestrella del country y ganadora de la temporada 4 de “American Idol”, Carrie Underwood, publicó una serie de fotos de ella con Bennett a lo largo de los años.

“Descansa en paz, Tony”, escribió. “Fuiste el epítome de un caballero con una voz única dada por Dios. Realmente fue un gran honor para mi carrera y para mi vida poder compartir el escenario contigo…”

El ganador de la temporada 3, Ruben Studdard, también publicó una foto de Bennett en Instagram y escribió: “Gracias por toda la maravillosa música. Escucharte me enseñó más sobre fraseo que cualquier clase. Descanse en paz @itstonybennett”

Mariah Carey, quien se desempeñó como juez durante la temporada 12 de “American Idol” y apareció en el álbum “Duets II” de Bennett en 2011, publicó dos fotos de ellos juntos en Instagram.

“Descansa en paz, Tony Bennett”, escribió. “Fue un gran honor trabajar con uno de los cantantes más queridos, respetados y legendarios del siglo pasado. Te extrañaremos ❤️”

Otro ex juez de “Idol”, Harry Connick Jr., apareció en CNN horas después de la muerte de Bennett para rendir homenaje al cantante, quien inspiró su propia carrera.

“Conozco a Tony desde hace años, probablemente desde que era adolescente, creo, cuando vino a Nueva Orleans fue la primera vez que lo conocí”, recordó. “Podríamos hablar durante horas sobre el increíble talento musical que tenía, pero fue muy amable conmigo, siempre muy amable. Sus brazos siempre estaban abiertos. Muy alentador.

Connick Jr. luego se rió y dijo: “Me río cuando pienso en eso, porque era el tipo de persona que me encantaría que subiera al escenario y cantara conmigo, pero también tenías que tener cuidado porque sabías quién iba a recibir más aplausos y no iba a ser yo”.

La familia de Tony Bennett lanza Legacy Fund para promover la educación musical

Horas después del anuncio de la muerte de Bennett, su familia, incluida su esposa Susan, anunció la creación del Tony Bennett Legacy Fund, diseñado para continuar con el compromiso del cantante de “llevar el poder transformador del arte a los niños de las escuelas públicas”.

Lanzado a través de la organización sin fines de lucro Exploring the Arts, un sitio dedicado al fondo dice: “ETA está increíblemente orgullosa de honrar la vida de Tony al llevar el poder transformador del arte a los jóvenes de las escuelas públicas. La visión de Tony y su esposa, y nuestra misión, nunca ha sido más vital. Los jóvenes necesitan educación artística. Las artes, como dijo Tony, ‘hacen a las personas mejores seres humanos’ y les brindan la base para ser las personas en las que sueñan convertirse”.

Según la revista Time, Bennett “comenzó a cantar estándares de jazz cuando era un camarero adolescente y nunca se detuvo”. Incluso cuando los productores y ejecutivos discográficos intentaron que siguiera las tendencias musicales a lo largo de los años, estaba feliz de trabajar con artistas de otros géneros, pero nunca se alejó de su sonido característico.

En sus memorias de 2021, “La vida es un regalo: el zen de Bennett”, el ícono escribió: “En los años 60, me dijeron que tenía que cambiar mi música para que los niños me aceptaran. Sin embargo, a través de los años, todas las edades responden a mi canto, aunque no he cambiado nada”.

