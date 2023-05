¿Los bancos están abiertos en Memorial Day 2023?

El Memorial Day o Día de los Caídos, es una fiesta patriótica de los Estados Unidos que honra a todos los hombres y mujeres miembros de sus fuerzas armadas fallecidos durante todas las guerras en la que el país ha participado. Cada año, se celebra el último lunes de mayo y, aunque se conoce como el comienzo no oficial del verano, el Día de los Caídos también es un feriado federal reconocido en todo Estados Unidos. Dicho esto, Memorial Day será este lunes 29 de mayo.

¿Los bancos están abiertos en Memorial Day 2022?

Si usted está necesitando realizar alguna operación bancaria en la sucursal de su banco, lastimosamente este lunes 29 de mayo, no podrá gestionarlo. De acuerdo a Banks.org. casi todas las principales instituciones bancarias y uniones de crédito están cerradas el Día de los Caídos en 2023.

Pero si usted necesita realizar operaciones en cajeros automáticos o a través de los aplicaciones y portales en línea de su entidad bancaria, en este caso, si podrá hacerlo sin ningún tipo de problema. De igual manera usted puede hacer cualquier depósito en el Día de los Caídos, pero, tenga en cuenta que no se considera un día hábil y que la transacción no se hará efectiva hasta el día siguiente. Lo mismo ocurre con las transferencias bancarias, que requieren la ayuda de un empleado del banco.

De igual manera, tenga en cuenta que es importante llamar a su sucursal local con anticipación si prevé la necesidad ir directamente hasta allí y hablar con un empleado del banco el feriado federal.

TD Bank, por ejemplo, afirma que las tiendas están cerradas el día de Año Nuevo, el día de Martin Luther King Jr., el domingo de Pascua, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias y Navidad, pero insta a los clientes a utilizar los servicios de banca móvil y en línea.

PNC también tiene una página dedicada a los cierres de días festivos y enumera el Día de los Caídos como uno de los días festivos federales por los que cierran. PNC agrega: “Cualquier pregunta relacionada con las fechas de transmisión de archivos debe dirigirse al Servicio al Cliente de ACH al 1-877-824-5001, Opción 1, Opción 3”.

Wells Fargo también figura como cerrado el Día de los Caídos.

Por lo tanto, la mayoría de los bancos estarán cerrados.

En el mundo financiero, el Día de los Caídos es un día festivo para el Sistema de la Reserva Federal, Nasdaq, la Bolsa de Valores de Nueva York y la mayoría de los bancos. Debe esperar que los siguientes bancos estén cerrados el Día de los Caídos:

– Ameris Bank

– Bank of America

– Bank of Hawaii

– BB&T

– BBVA

– California Bank & Trust

– Capital One

– Chase

– Chemical Bank

– Citibank

– Citizens Bank

– Columbia Bank

– Dime Community Bank

– Dollar Bank

– ESSA Bank & Trust

– F&M Bank

– Farmers & Merchants Bank

– FirstBank

– First Citizens Bank

– First Commonwealth Bank

– First Merchants Bank

– Great Western Bank

– KeyBank

– Kitsap Bank

– M&T Bank

– Merchants & Marine Bank

– NBT Bank

– Peoples Bank

– PNC Bank

– Regions

– Santander Bank

– SunTrust

– TCF Bank

– TD Bank

– UBank

– UMB

– U.S. Bank

– Wells Fargo

– Westfield Bank

– WSFS Bank

– Zions Bank

¿Qué otros feriados de 2023 estarán cerrados los bancos?

El Sistema de la Reserva Federal reconoce las siguientes fechas como próximos días festivos federales del año:

– 4 de julio – Día de la Independencia

– 2 de septiembre – Día del Trabajo

– 14 de octubre – Día de la Raza

– 11 de noviembre – Día de los Veteranos

– 28 de noviembre – Día de Acción de Gracias

– 25 de diciembre – Día de Navidad

¿Estará abierto el mercado de valores el Día de los Caídos?

Gracias a aplicaciones fáciles de usar como Robinhood, cada vez más personas se interesan por comprar acciones. Los nuevos en el mundo de la Bolsa de Valores de Nueva York probablemente se pregunten si el mercado de valores estará abierto este Día de los Caídos.

El Día de los Caídos es uno de los 9 días festivos por los que cierra la Bolsa de Valores de Nueva York. Tanto NYSE como Nasdaq estarán cerrados el lunes 31 de mayo de 2021. El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 están cerrados para cotizar. Los mercados de bonos también estarán cerrados. El horario regular se reanudará el martes 1 de junio.

Los mercados extranjeros permanecerán abiertos, por lo que aún puede operar en el Día de los Caídos. La Bolsa de Valores de Londres también estará cerrada el lunes 29 de mayo por un feriado bancario.

¿Es el Día de los Caídos un feriado federal?

La respuesta es SI. El Día de los Caídos es el cuarto feriado federal y estatal del año. Es uno de varios días festivos cuya fecha cambia cada año de acuerdo con la Ley Uniforme de Días Feriados de los Lunes. Otros incluyen el Día de Martin Luther King Jr., el Día de los Presidentes, el Día de la Raza, el Día del Trabajo y el Día de los Veteranos.

LEER MÁS: Memorial Day 2023: Frases para recordar a los caídos