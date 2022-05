Memorial Day 2022: Imágenes para compartir

Este lunes 30 de mayo de 2022, Estados Unidos conmemorara el Memorial Day, o Día de los Caídos, como un dia de exaltación y reconocimiento a todos aquellos militares que, en función de su servicio a la patria, perdieron la vida en combate.

Esta jornada de gran patriotismo dentro de la ciudadanía norteamericana, honra el sacrificio y la entrega de sus soldados, hombres y mujeres, hijos, esposos, padres de familia, compañeros y familiares, que, gracias a su gran valentía, hicieron de los Estados Unidos una nación libre y de grandeza.

Como tributo y recordación a estos héroes, nada más significativo que compartir con sus familiares y allegados en esta festividad unas bellas imágenes.

Diez imágenes para compartir en Memorial Day 2022

Vea el discurso completo del Día de los Caídos de 2021 de Joe Biden proporcionado por CNN:

Play

Watch Joe Biden's full 2021 Memorial Day address President Joe Biden paid tribute to the US military service members during his first Memorial Day Address at Arlington National Cemetery in Arlington, Virginia. #JoeBiden #CNN #News 2021-05-31T15:35:27Z

