Memorial Day 2022: Frases para recordar a los caídos

Este próximo lunes 30 de mayo de 2022, Día de los Caídos o Memorial Day, en todo el territorio estadounidense se rendirá tributo de manera honrosa a todos sus valerosos soldados que por amor a su país y a sus hermanos lo dieron todo, hasta la vida. Por su sacrificio, su desempeño, y sentido de patriotismo, a estos héroes, hijos, esposos, padres, novios y familiares, se les dirán unas bellas frases para recordarlos.

20 frases para recordar a los caídos en Memorial Day

• “El legado de los héroes es el recuerdo de un gran nombre y la herencia de un gran ejemplo” – Benjamín Disraeli.

• “Es insensato e incorrecto llorar a los hombres que murieron. Más bien deberíamos agradecer a Dios que tales hombres vivieran” -George S. Patton.

• “Y estoy orgulloso de ser estadounidense, donde al menos sé que soy libre. Y no olvidaré a los hombres que murieron, que me dieron ese derecho”- Lee Greenwood.

• “Sólo lamento que el que solo tenga una vida que perder por mi país” – Nathan Hale.

• “La sangre del patriota es la semilla del árbol de la libertad” – Poeta Thomas Campbell.

• “Mis compatriotas estadounidenses, no pregunten lo que su país puede hacer por ustedes, sino lo que pueden hacer por su país” – John F. Kennedy.

• “El Día de los Caídos de este año es especialmente importante ya que nos recuerdan casi a diario los grandes sacrificios que hacen los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas para defender nuestro modo de vida” –Político Robin Hayes.

• “Debemos atrevernos a ser grandes; y debemos darnos cuenta de que la grandeza es el fruto del trabajo y el sacrificio y el alto valor” – Teodoro Roosevelt.

• “Al expresar nuestra gratitud, nunca debemos olvidar que el mayor aprecio no es pronunciar las palabras, sino vivir de ellas” – John F. Kennedy

• “Sin memoria, no hay cultura. Sin memoria no habría civilización, no habría futuro” – Elie Wiesel

• “Un héroe es alguien que ha dado su vida a algo más grande que uno mismo” – Joseph Campbell.

• “El hogar de los libres, debido a los valientes” – Anónimo.

• “… Y si las palabras no pueden pagar la deuda que debemos a estos hombres, seguramente con nuestras acciones debemos esforzarnos por mantener la fe con ellos y con la visión que los llevó a luchar y a sacrificarse final” – Ronald Reagan.



• “No los conocemos a todos, pero se los debemos a todos. Esta nación seguirá siendo la tierra de los libres solo mientras sea el hogar de los valientes” –Elmer Davis.

• “Los que por su país mueran llenarán una tumba honrada, porque la gloria ilumina la tumba del soldado, y la belleza llora a los valientes”. -Joseph Rodman Drake

• Por su amor al país, aceptaron la muerte, y así resolvieron todas las dudas e hicieron inmortal su patriotismo y su virtud”. – James A. Garfield

• “El valor es casi una contradicción en los términos. Significa un fuerte deseo de vivir tomando la forma de estar dispuesto a morir.” –GK Chesterton

• “Nuestra bandera no vuela porque el viento la mueve. Vuela con el último aliento de cada soldado que murió protegiéndolo.” – Desconocido

• “El patriotismo no es un estallido frenético de emociones, sino la dedicación tranquila y constante de toda una vida”. – Adlai Stevenson II

