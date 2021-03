¿Meghan Markle regresará a la actuación o a Hollywood?

Meghan Markle está regresando a la industria de la actuación, pero la gran pregunta es: ¿Existe alguna posibilidad de que ella también regrese a Hallmark? Hasta ahora, no hay indicios de que sus intereses se puedan inclinar a las películas de Hallmark como lo fue en el pasado. Sin embargo, ella ha anunciado planes concretos para regresar a la actuación, sólo que en un rol muy diferente al anterior.

Ellos firmaron un contrato con Netflix

El Príncipe Harry y Meghan Markle firmaron un contrato de varios años con Netflix, informó The New York Times. Después de que se mudaron a California, firmaron el acuerdo con Netflix para su nueva compañía de producción. Ellos crearán programación infantil, programas con guión, documentales, películas y mucho más.

En un comunicado de prensa, dijeron: “Nuestro enfoque estará en la creación de contenido que informa, pero que también da esperanza. Como nuevos padres, hacer una programación familiar inspiradora también es importante para nosotros… El alcance nos ayudará a compartir contenido impactante que desbloquea la acción”.

Aunque la “programación familiar inspiradora” ciertamente suena como lo que ofrece Hallmark, la pareja es exclusiva de Netflix.

Ellos también firmaron un contrato de conferencias con la agencia Harry Walker, que también representa a los Obama.

Meghan Markle no planea regresar a la actuación

Un representante de Markle dio a conocer que ella no planea volver a actuar en lo absoluto, aunque junto al Príncipe Harry podría aparecer en cámara para sus documentales, informó The New York Times a mediados del mes de febrero.

En el mes de septiembre, el co-director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, también confirmó que ella no estaba considerando actuar en un proyecto de Netflix, detalló E! Online.

Hastings dijo: “El verdadero enfoque para ellos es ser productores y desarrollar esa capacidad de producción. La clave es que han desarrollado un gran ojo para las historias y trabajaremos con ellos sobre esa base”.

Esto puso fin a los rumores que surgieron en agosto de 2020 cuando Express informó que el director Paul Feig dijo que contrataría a Markle para una película de inmediato si ella estaba interesada. En marzo de 2020, Marie Claire informó que Markle podría volver a actuar en ese otoño y había hablado con varios agentes en Canadá. Sin embargo, todos esos rumores resultaron no ser ciertos.

Ella proporcionó contenido de voz para la película Elephant de Disney+. El Príncipe Harry también planea co-producir un documental con Oprah para Apple sobre salud mental.

Markle protagonizó dos películas de Hallmark

Dater's Handbook – Starring Meghan Markle & Kristoffer Polaha – Hallmark Channel MovieA woman changes her personality according to a dating guide book to find a husband but realizes the man she wants is the one who loves her for who she is. Stars Meghan Markle and Kristoffer Palaha. For more information: hallmarkchannel.com/all-things-valentine 2016-01-12T23:04:07Z

Aunque ella fue mayormente conocida por Suits, Markle también protagonizó dos películas de Hallmark.

En Dater’s Handbook, que se emitió en 2016, Markle interpretó a Cassandra Brand, propietaria de un negocio con un agradable novio, George (interpretado por Jonathan Scarfe). Ella finalmente rompe con él y conoce a Kristoffer Polaha (como Robert) en una boda.

Hallmark Channel – When Sparks FlyA big city journalist is sent back to her small hometown to write a Fourth of July story and discovers the life and love she left behind are exactly what she's been missing in "When Sparks Fly." 2014-06-13T23:16:23Z

Markle también protagonizó When Sparks Fly en 2014. Interpretó a Amy Peterson, quien está saliendo con un chico llamado Hank, interpretado por Christopher Jacot. Pero se separan cuando recibe una oferta de trabajo de ensueño en Chicago. Luego, la película avanza siete años, cuando se le asigna una historia sobre el negocio de los fuegos artificiales de sus padres. Está saliendo con un chico de la gran ciudad llamado Phil (interpretado por Lochlyn Munro) y regresa a su ciudad natal para descubrir que su mejor amiga (interpretada por Kristina Pesic) ahora está comprometida con su ex novio.

Traducción al español del artículo original de Heavy.com.