Mega Millions 21 de mayo: ¿Cuánto dinero obtendrá luego de impuestos?

El sorteo de la lotería de Mega Millions sorteará la suma de $515 millones y se llevará a cabo el viernes 21 de mayo. Si gana el premio mayor, no se llevará a casa los $515 millones, pero todavía se llevará una gran cantidad a casa. La cantidad exacta varía según el lugar donde viva y sus impuestos estatales sobre la renta. A continuación, se indica cuánto será el pago por estado y cuánto se llevaría a casa después de impuestos si ganara el premio.

¿Cuánto se llevaría a casa si gana los $515 millones?

Si el premio mayor es de $515 millones, ¿cuánto te llevarás a casa?

Los $515 millones es la cantidad total que se le pagaría si acepta la opción de anualidad de la lotería antes de que se calculen los impuestos. No se le pagará $515 millones de dólares por adelantado si gana. En cambio, las ganancias se distribuyen en 29 pagos anuales multimillonarios después del primer pago inmediato. El pago de cada año es un 5% mayor que el anterior para ayudar a protegerse contra la inflación.

Si, en cambio, opta por la opción de pago en efectivo de una suma global, recibirá un pago único equivalente a todo el dinero en efectivo que hay en el premio mayor. Mega Millions actualmente estima que la opción en efectivo es de $346,3 millones (antes de impuestos).

¿Cuánto ganará luego de impuestos dependiendo del estado?

La cantidad que se lleve a casa está sujeta al impuesto sobre la renta. Exactamente cuánto se retira depende de dónde usted viva y de si está sujeto a un impuesto sobre la renta federal únicamente o impuesto sobre la renta federal y estatal (y, en algunos casos, también a impuestos locales).

Lottery Critic también ofrece una calculadora de pagos Mega Millions que es útil para determinar cuáles serán sus ganancias. Para usar esta calculadora, deberá ingresar el monto del premio mayor y luego el estado en el que vive.

Una calculadora después de impuestos también está disponible en la página de análisis de premios mayores de USA Mega. Los cálculos se basan en una anualidad de $515 millones o una suma global de $346,3 millones.

Para empezar, todos perderán el 24% debido a los impuestos federales. Esto significa que perderá alrededor de 4.12 millones cada vez, más $2.195 millones en impuestos federales adicionales al año, lo que le dejará con un monto neto de aproximadamente $10.85 millones cada año después de los impuestos federales. Si su estado no tiene ningún impuesto sobre la renta estatal, entonces esto sería aproximadamente la cantidad que se llevará a casa cada año (sin incluir el aumento del 5% por inflación).

Si toma una suma global, perderá un total de $83,112 millones por adelantado más otros $44,983 millones de impuestos federales adicionales, para un total de aproximadamente $218,204,928 después de los impuestos federales solamente.

A continuación se muestran los pagos netos promedio por año y la suma global promedio por estado después de impuestos para el premio mayor de $515 millones, calculado y presentado por USA Mega. Tenga en cuenta que los importes a continuación no están garantizados y es posible que tampoco incluyan impuestos locales, si procede. Estos también son promedios por año, por lo que no indican el aumento del 5% que verá cada año debido a la inflación si toma la opción de suma anual.

• Arizona: impuesto del 4.8% para los residentes del estado, con un promedio del 8% con impuestos estatales adicionales: $9,477 millones al año o $190.5 millones en efectivo en una suma global. (Los que no son residentes de Arizona terminan con las mismas cantidades para la tasa estatal final, aunque los porcentajes exactos se desglosan de manera un poco diferente).

• Arkansas: 5,9% de impuestos estatales: $9,838 millones por año o $197,773 millones en efectivo.

• California: no hay impuestos estatales sobre las ganancias de la lotería

• Colorado: impuesto estatal del 4% (con un 4.55% final debido a impuestos estatales adicionales): $10,069 millones por año o $202,448 millones en efectivo en una suma global

• Connecticut: 6,99% de impuestos estatales: $9,65 millones por año o $193,998 millones en efectivo en una sola suma

• Delaware: No hay impuestos estatales, pero los impuestos estatales adicionales dan lugar a una tasa impositiva del 6,6%: $9,717 millones por año o $1945,349 millones de suma global en efectivo

• Florida: sin impuestos estatales

• Georgia: 5.75% de impuestos: $9.863 millones por año o $198.292 millones en efectivo en una suma global

• Idaho: 6,925% de impuestos: $9,662 millones por año o $194,223 millones en efectivo en una sola suma global

• Illinois: 4,95% de impuestos estatales: $10,001 millones por año o $201,063 millones en efectivo en una sola suma

• Indiana: 3.23% de impuestos estatales: $10,296 millones por año o $207,019 millones en efectivo en una suma global

• Iowa: 5% de impuestos (pero los impuestos adicionales traen una tasa final de 8.53%): $9.386 millones al año o $188.665 millones en efectivo en una sola suma

• Kansas: impuesto del 5% (pero los impuestos adicionales lo llevan a una tasa impositiva del 5.7%): $9.872 millones al año o $198.465 millones en efectivo en una suma global

• Kentucky: 5% de impuestos: $9,992 millones al año o $200,889 millones en efectivo en una suma global

• Louisiana: impuesto del 5% (pero los impuestos adicionales lo llevan a una tasa final del 6%): $9.82 millones al año o $197.426 millones en efectivo en una suma global

• Maine: 5% de impuestos (pero los impuestos adicionales lo llevan a un 7,15% de impuesto final): $9,623 millones al año o $193,444 millones en efectivo en una sola suma

• Maryland: impuesto estatal del 8,95% para los residentes del estado: $9,314 millones por año o $187,211 millones en efectivo en una sola suma. (Tenga en cuenta que los no residentes de Maryland terminan recibiendo lo mismo, aunque sus impuestos se dividen de manera ligeramente diferente).

• Massachusetts: 5% de impuestos: $9,992 millones al año o $200,889 millones en efectivo en una suma global

• Michigan: 4,25% de impuestos: $10,121 millones al año o $203,487 millones en efectivo en una suma global

• Minnesota: impuesto estatal del 7.25% con una tasa final del 9.85% contando impuestos adicionales: $9.16 millones al año o $184.094 millones en efectivo en una suma global

• Mississippi: impuesto estatal del 5%: $9,992 millones al año o $200,889 millones en efectivo en una suma global

• Missouri: impuesto estatal del 4% (pero los impuestos adicionales lo elevan al 5.4% de impuesto): $9,923 millones por año o $199,504 millones en efectivo en una suma global

• Montana: 6,9% de impuestos: $9,666 millones al año o $194,310 millones en una suma global en efectivo

• Nebraska: 5% de impuestos (pero otros impuestos lo elevan al 6,84%): $9,676 millones al año o $194,518 millones en efectivo en una suma global

• New Hampshire: No hay impuestos estatales sobre los premios de lotería

• Nueva Jersey: impuesto estatal del 8% (pero otros impuestos aumentan la tasa hasta el 10,75%): $9,005 millones por año o $180,977 millones de suma global por un pago en efectivo

• Nuevo México: 5.9% de impuestos: $9.838 millones al año o $197.773 millones en efectivo en una suma global

• Nueva York: impuesto del 8.82% (pero otros impuestos elevan la tasa hasta el 9.62%): $9.199 millones por año o $184.89 millones en efectivo en una suma global

• Carolina del Norte: 5,25% de impuestos: $9,949 millones al año o $200,024 millones en efectivo en una suma global

• Dakota del Norte: 2.9% de impuestos: $10.353 millones al año o $208.162 millones en efectivo en una suma global

• Ohio: 4,797% de impuestos estatales: $10,027 millones por año o $201,592 millones en efectivo en una suma global

• Oklahoma: impuesto estatal del 5%: $9,992 millones al año o $200,889 millones en efectivo en una suma global

• Oregón: impuesto estatal del 8% (o tasa final del 9,9%): $9,151 millones por año o $183,921 millones de suma global por un pago en efectivo

• Pensilvania: impuesto del 3,07%: $10,323 millones al año o $207,573 millones en efectivo en un pago único

• Rhode Island: 5,99% de impuestos: $9,649 millones al año o $193,963 millones en efectivo en un pago único

• Carolina del Sur: 7% de impuestos estatales: $9,649 millones por año o $193,963 millones en efectivo

• Dakota del Sur: sin impuestos estatales

• Tennessee: sin impuestos estatales

• Texas: sin impuestos estatales

• Islas Vírgenes de EE.UU.: No hay información

• Vermont: 6% de impuestos (pero los impuestos adicionales lo elevan al 8,75%): $9,348 millones al año o $187,903 millones en efectivo en una suma global

• Virginia: impuesto estatal del 4% (pero los impuestos estatales adicionales lo elevan al 5.75%): $9.863 millones por año o $ 98.292 millones en efectivo en una sola suma

• Washington: sin impuestos estatales

• Washington D.C.: 8,95% de impuestos: $9,314 millones al año o $187,211 millones en efectivo en una sola suma global

• Virginia Occidental: 6.5% de impuestos: $9.735 millones al año o $195.695 millones en efectivo en una suma global

• Wisconsin: impuesto del 7,65%: $9,537 millones al año o $191,712 millones en efectivo en una suma global

• Wyoming: sin impuestos estatales

Nota: Los números anteriores son todos promedios y otros factores (como el aumento anual del 5% debido a la inflación) pueden afectar el número final.

Recuerda también que si más de una persona gana la lotería, tendrás que dividir el premio, lo que hará que la suma que lleves a casa sea aún menos.

