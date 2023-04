Revelan la primera foto de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. juntos [VER]

Tras varias de semanas de varias rumores y mucho lleva y trae sobre la supuesta relación entre Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera con el boxeador estadounidense Andy Ruiz Jr., pues finalmente se pudo conocer una fotografía oficial de ambos disfrutando su tiempo juntos.

Por medio de redes sociales se ha filtrado la primera imagen en la que se pudo ver a la influencer y empresa muy bien acompañada de Andy Ruiz Jr, con otras dos personas, quienes presuntamente serian familiares del pugilista, en San Miguel Allende, México. La instantánea fue compartida por la cuenta de Instagram de Jacqueline Martinez, quien es conocida como Chamonic.

La imagen que no tiene muy buena resolución ha desatado la reacción de los usuarios, pues desde el pasado 17 de marzo se venia especulando sobre la relación entre ambos cuando, de acuerdo con el portal Mamas Latinas, la periodista Nelssie Carrillo dio a conocer que Alonso y Ruiz estaban en en Guanajuato, México.

En la imagen que recién sale a la luz, Chamonic escribió:

“Primera foto de Andy Ruiz y Mayeli Alonso !! #porsitenianpendiente Aviso parroquial : Para las que van a comentar o agarrar la foto , les comunico que aquí se cuentan chismes , no damos cursos de superación personal , ni matrimoniales , así que por mi que la gente haga de su vida un papalote 🪁 !! #entendieron”

Aunque hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la foto, hace algunas días en un video en vivo en sus redes sociales Mayeli Alonso aseguró que se dio el primer beso con Andy “hacía muy poquito”. “Fue aquí en mi casa, poquito antes del 14 de febrero. […] Es que no les puedo decir quién besa más rico porque luego van a decir que porque estoy con él estoy diciendo eso”, dijo la empresaria.

¿Cómo comenzó el romance entre Mayeli y Andy Ruiz?

De acuerdo con Univisión fue la propia influencer quien por medio de un en vivo el 23 de marzo en su cuenta de TikTok dio a conocer detalles sobre su nuevo amorío. Mayeli aseguró que la primera comunicación ocurrió a finales de diciembre del año 2022, cuando por medio de Instagram le enviaron un mensaje para preguntarle sobre los productos que la empresaria vende. Ella aseguró que respondió de manera profesional y más nunca tuvo ningún tipo de contacto con Andy Ruiz Jr.

Luego, ya para el mes de febrero de 2023 él pugilista le envió un mensaje y fue allí donde comenzaron una conversación más constante. De igual manera, Mayeli afirmó que nunca se metió en ningún relación y que ella habló con el boxeador sobre el tema, para no detener las cosas, a lo que Ruiz le aseguró que era un hombre soltero.

“El año pasado, a finales, me mandan un mensaje del Instagram de Andy y me preguntaron algo sobre mis productos, no sé si era él o alguien de su equipo. La primera semana de febrero, él me manda un mensaje y ya empezamos a platicar. Conversamos a lo largo del día y en la noche yo le digo, porque si estoy hablando con una persona que no conozco su pasado, le voy a preguntar qué está pasando, ya que las pláticas eran más subidas de tono”, contó Mayeli, quien aseguró que el boxeador le dijo: “‘Estoy soltero y no tengo ningún compromiso con nadie. Puedo hablar libremente contigo”.

¿Hubo algún tipo de infidelidad?

Por su parte, la ex pareja de Andy Ruiz Jr., Julie Lemus García fue quien en principio se encargó de “tirar la bomba” y asegurar que tanto Mayeli Alonso como el padre de sus cinco hijos estaban sosteniendo una relación sentimental.

Lemus aseguró en sus redes sociales que Mayeli Alonso, ex participante de “La casa de los famosos 2″ se había metido en su matrimonio de nueve años y que el romance entre ambos llevaba ya bastante tiempo.

Ante estas acusaciones el boxeador y campeón mexicano semanas pasadas emitió un comunicado en donde aseguró que comenzó su nueva relación cuando ya se había separado de Julie Lemus.

El comunicado citado por El Comercio dice:

“Al respecto, y con el fin de tener debidamente informado a mi público y medios de comunicación, hago la aclaración que en el momento que yo decidí abrir mi corazón de nuevo, mi relación sentimental anterior ya había finalizado Quiero vivir tranquilo esta nueva etapa de mi vida que comenzó hace poco. Todos los seres humanos merecemos una nueva oportunidad de encontrar la felicidad y es exactamente lo que estoy haciendo en este momento, y le doy gracias a Dios por ello”.

Julie Lemus tiró la ropa de Andy Ruiz a la basura

La polémica sobre este “triángulo amoroso” no terminó allí. Pues la ex esposa del boxeador publicó en su cuenta de Instagram una serie de conversaciones con el padre de sus hijos. En los mensajes se lee que Andy Ruiz desea hablar con su esposa y aparentemente arreglar la relación. Pero, de acuerdo con los mensajes, Julie Lemus le cierra esa puerta y asegura que no desea darle esa oportunidad a su matrimonio tras el escándalo, las imágenes y fotos que se han filtrado de Ruiz junto a la participante de “Rica, famosa, latina”.

“No tengo nada que hablar contigo, la única persona con la que hablaré es con tu abogado, David García, yo puedo empacar tus pocas y llevártelas”, dice Julie en una de sus respuestas, de acuerdo con Mundo Deportivo.

“Eso es tonto, Julie. Iré a casa, me recostaré en nuestra cama, me daré un baño y hablaré contigo. Estaré esperando tu respuesta, dile a los niños que los amo, recuerda la canción que te hice”, respondió Andy Ruiz Jr., según Mundo Deportivo.

Aparte de revelar conversacionales privadas, Julie grabó un vídeo en donde se ve que sacando toda la ropa de su esposa mientras la tira en varios botes de basura, con la canción de fondo ‘MAMIII’ de Becky G y Karol G. Con eso, Lemus dio por entendido que estaba sacando a Ruiz de su casa y poniendo punto final a su matrimonio.

