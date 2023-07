¿Quién es Max Barz? El joven vinculado con Ricky Martin

Luego de que el pasado jueves 6 de julio se diera a conocer finalmente la noticia del divorcio del matrimonio entre el cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin y su esposo, el pintor sueco, Jwan Yosef, de 38 años de edad, tras seis años de matrimonio, han sido muchos los rumores sobre el por qué de la separación.

Pues bien, luego de dar la noticia por medio de un comunicado publicado por la revista People en donde ambas partes comunicaron el divorcio, el nombre de una tercera persona ha salido a la luz. Según el programa de televisión latino ‘Chisme No Like‘ la ruptura de la pareja tendría motivo el nombre de Max Barz, un actor para cine de adultos y creador de contenido en redes sociales.

“Es el actor con el que Ricky Martin está obsesionado, ambos se siguen en sus redes sociales y probablemente ya se hayan contactado”, señaló dicho medio.

Y es que de acuerdo con Telemundo y el medio El Universal, aseguraron que tanto Martin como su pareja habían determinado tener una relación abierta, por lo cual, cualquiera de los dos podría conocer e involucrarse íntimamente con otras personas.

Sin embargo el medio ‘ThePopTingz’ citado por Telemundo, aseguró que “Ricky Martin enfrenta acusaciones de infidelidad, ya que se afirma que traicionó a su esposo, Jwan Yosef, al tener una aventura con el actor porno Max Barz”.

Pero, ¿quién es Max Barz?

Es muy poco lo que se sabe sobre este chico de 25 años de edad, es lo que él mismo publica por medio de sus redes sociales. Max Barz es un actor porno que vive en la ciudad de Los Ángeles, California, y es altamente reconocido por trabajar en la industria del entretenimiento para adultos. Además el influencer, quien en su cuenta de Instagram tiene más de 100 mil seguidores, cuenta con un perfil en OnlyFans, en donde comparte contenido exclusivo con sus suscriptores.

En sus fotografías se le ve con un cuerpo atlético por lo cual se presume hace ejercicio, ojos claros y tez blanca, con algunos tatuajes en su brazo izquierdo. Su contenido es bastante sensual, deja poco a la imaginación y le gusta dejarse ver en paños menores.

Además, en las últimas horas, luego de que su nombre fuera mencionado en todos los canales de entretenimiento, el joven se activo en su cuenta de Instagram, y aprovechó dicha popularidad para interactuar con sus seguidores. De igual manera, se rio un poco de la situación diciendo: “Muchas personas me siguieron este mes. No tengo idea de dónde toman mi Insta (emojis de risa) ya que no he estado muy activo en mis redes sociales”.

Por el momento ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir dicha información que esta ocupando los titulares de los medios de comunicación. Lo cierto es que el joven Max Barz está aprovechando su “minuto de fama” promocionando su contenido sexual en redes sociales.

Ricky Martin y Jwan Yosef se divorcian

La noticia la dieron a conocer por medio de un comunicado el cual fue publicado por la revista People en donde ambos comunicaron de su divorcio tras seis largos años de relación.

“Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años”, fueron las palabras con las que comenzaron el comunicado enviado a PEOPLE.

Y añadieron: “Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos”.

Del fruto del amor de esta relación, el intérprete de “Livin’ la Vida Loca” y su pareja fueron padres de dos pequeños niños: su hija Lucia, nacida en el año 2018, y su hijo Renn, nacido en el año 2019. Además, de los dos gemelos Matteo y Valentino, quienes de acuerdo con la revista Hola! Martin continuará criando como padre soltero.

