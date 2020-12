Mauricio Ochmann está de luto: ¿Quién se le murió al actor?

Mauricio Ochmann está de luto tras darse a conocer la triste noticia del fallecimiento de Don Guillermo, su primer padre adoptivo. Mediante su cuenta oficial en Instagram, el actor se pronunció para honrar la memoria de su primera figura paterna.

“Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mi, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal”, confesó Ochmann en el primer fragmento de su publicación.

El intérprete continuó mencionando: “Ayer me tocó verlo por una última vez antes de incinerarlo, al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba a lado de mi abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó”.

Al momento de referirse a su estrecha relación con su primer padre adoptivo, el actor explicó: “Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobretodo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor.”

“Vuela y vuela alto mi querido maestrín, así nos gustaba decirnos. Te amo papá”, concluyó Ochmann para despedirse de su padre en una emotiva publicación en su perfil en Instagram.

De acuerdo con la revista Quién, Mauricio Ochmann fue abandonado por sus padres biológicos al momento de su nacimiento, por lo que posteriormente fue adoptado por María y su esposo Guillermo, a quien el actor consideraba una de las personas más importantes de su vida.

Quién informó que Ochmann dio a conocer en el programa de Don Francisco que Guillermo y María se divorciaron cuando él tenía dos años de nacimiento, por lo que se quedó a vivir con su madre y posteriormente se mudaron a México en donde ella se casó por segunda ocasión con un hombre alemán llamado Thomas Ochmann, quien se convirtió en su segundo padre adoptivo y le dio su apellido.

Pese a la separación de su madre con Guillermo, Mauricio Ochmann en todo momento sostuvo una muy buena relación con su primer padre adoptivo, por lo que su fallecimiento lo ha sumergido en una profunda tristeza en medio de las celebraciones en vísperas de Fin de Año.

En la actualidad, Ochmann reside en Ciudad de México y Los Ángeles, ciudades en donde ha estado trabajado en su totalidad en sus proyectos artísticos en la industria de la actuación.

Mauricio Ochmann se separó de su pareja en este 2020

En el mes de junio de 2020, Mauricio Ochmann introdujo una demanda de divorcio de Aislinn Derbez después de cuatro años de matrimonio. En ese momento, la pareja ya estaba separada fisicamente desde mediados del mes de marzo, fecha en la que dieron a conocer su separación mediante un comunicado de prensa en Instagram.

Ochmann y Derbez son padres de una hija en común: Kailani, quien nació el 25 de febrero de 2018 en California. Desde su separación, la pareja ha sostenido una muy buena relación de amistad por el bienestar de su pequeña.

Mauricio Ochmann no ha sido relacionado sentimentalmente con otra figura de la industria del entretenimiento de habla hispana desde su separación de Aislinn Derbez.

