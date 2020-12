Actor Mauricio Mejía se casó con su novio: ¿Los casó un sacerdote católico?

El actor Mauricio Mejía no quiso despedirse del 2020 sin caminar hacia el altar y jurarse amor eterno con su novio, el estilista Enrique Guzmán, y este lunes 14 de diciembre se casaron en una boda en Estados Unidos, aunque la idea inicial era hacerla en Bali, Indonesia.

La noticia fue revelada por la revista People en Español, que a través de sus sitio web, compartió varias fotografías del enlace matrimonial del actor de telenovelas como Cuidado con el ángel y Los exitosos Pérez y su prometido, quien está que no cabe de la dicha.

Como se aprecia en las instantáneas, Mejía lució un chaquetón blanco y pantalón azul, mientras que su hoy esposo optó por un atuendo completamente azul oscuro, que hizo juego con una camisa blanca, en el que ambos describieron como el mejor día de sus vidas.

Y aunque la Iglesia Católica todavía no aprueba el matrimonio entre parejas del mismo sexo, Mejía asegura que hizo realidad su sueño de que los casara un sacerdote.

“El momento más emotivo fue llegar frente a él y frente al padre y recibir su bendición. Es como una energía muy fuerte estar frente a alguien que representa tu religión católica”, dijo el actor a la citada publicación. “Lo viví como de ‘soy un hijo de Dios’. Dios no tiene nada que ver con tu sexualidad, sino con el simple hecho de estar vivo y ser parte de este universo”, agregó el mexicano. “Nos casamos con la bendición de un padre y fue increíble. Me sentí un novio así tradicional, tomando la bendición del sacerdote Nunca me hubiera imaginado que pudiera hacer esto y fue un sueño”.

Y contrario a otras bodas de famosos, que se caracterizan por largas listas de invitados, la pareja no invitó a nadie, y fue un momento que atesoraron solo para ellos dos.

“Quería que fuera un momento íntimo, que fuera para nosotros”, dijo el galán de telenovelas, recordando que se vieron enfrentados a varios obstáculos cuando planeaban su boda original en Bali, donde son prohibidas las uniones entre parejas del mismo sexo. Y aunque intentaron hasta el final hacerla allí, luego optaron por casarse mejor en casa, en Estados Unidos.

“Nos encontramos con que (Indonesia) es un país que no permite las uniones entre parejas homosexuales (…) Yo me empeñé en que tenía que haber una solución para casarnos donde yo quería, entonces la solución era rentar una villa y hacerlo todo privado, arriesgándonos a que el gobierno o las autoridades pudieran llegar y cancelar todo”, comentó el feliz esposo, quien mencionó que le había jurado amor eterno a su pareja en noviembre, en otra ceremonia especial.

“Nosotros habíamos hecho una semana antes una ceremonia Maya, entonces le dije a mi esposo: ‘Por mí yo ya me casé’. En realidad el ritual Maya que hicimos fue tan bonito que por mí yo ya me había casado’. Y él me dijo: ‘No, yo me quiero casar'”, dijo Mejía.

Y al hablar de su hoy marido, el actor dijo sentirse muy afortunado. “Mi historia de amor viene desde hace 5 años atrás. Nos presentó un amigo en común, nos vimos un solo día, yo le robé un beso y no nos volvimos a ver hasta después de dos años. Ahora llevamos tres años juntos”, comentó.

“Nos la pasamos 24 horas juntos: trabajamos juntos, entrenamos… hacemos todo juntos. Mucha gente me pregunta que si es difícil y para mí es el mayor placer… Amo trabajar con él. Lo admiro muchísimo. Eso es lo que a mí me enamoró de él: la admiración que yo tengo hacia él, hacia su trabajo y hacia su forma de liderar todo el proyecto”, concluyó en también youtuber.

