Mau y Ricky apuestan al Regional Mexicano: ¿Con quién colaboraron en nuevo tema? [ESCÚCHALO AQUÍ]

Las superestrellas latinas Mau y Ricky han lanzado su nuevo sencillo y video musical “Llorar y Llorar”. Los hermanos venezolanos se adentran en la música regional mexicana junto al cantante Carin León en esta emotiva canción que le pone banda sonora al final de una relación.

“Llorar y Llorar” es la canción más reciente del próximo proyecto de Mau y Ricky, “Desgenerados”, este título es en resumen el cómo Mau y Ricky han conquistado diversos géneros musicales en sus canciones, por lo que su música no se puede encasillar en un solo género. Al lado de Carin León, el dúo le da a la música de banda y mariachi un toque pop latino en “Llorar y Llorar”. En el vídeo, Mau, Ricky y Carin ofrecen sus actuaciones más emotivas mientras cantan sobre una relación que está llegando a su fin.

Los talentosos hermanos venezolanos tuvieron mucho que decir sobre esta nueva propuesta tan alejada de los ritmos a los que nos tenían acostumbrados; “Llorar y Llorar es una canción que enfrenta la realidad inevitable de que una relación está terminándose”. -comentan Mau y Ricky. Ricky, por su parte, que escribió esta canción junto a Jon The Producer y Rafa Arcaute, agregó: “Sentimos que estábamos finalmente uniendo nuestra música con un sonido que ha sido parte de nuestra vida desde que éramos niños. Estoy muy orgulloso de esta canción.”

Mau fue enfático en resaltar el aporte de Carin León; “Además, trabajar con Carin ha sido una maravilla. Siento que logramos unir los dos mundos con una canción que se siente tan de él como nuestra. Creo que será la primera de muchas que haremos juntos si Dios quiere.”

Video Musical – Llorar y llorar

Mau y Ricky, Carin Leon – Llorar y Llorar (con Carin Leon – Official Video) Mau y Ricky, Carin Leon – Llorar y Llorar (con Carin Leon – Official Video) Music: Apple Music: MauYRicky.lnk.to/LlorarYLlorar/applemusic Spotify: MauYRicky.lnk.to/LlorarYLlorar/spotify Amazon: MauYRicky.lnk.to/LlorarYLlorar/amazonmusicstreaming YouTube: MauYRicky.lnk.to/LlorarYLlorar/youtube iTunes: MauYRicky.lnk.to/LlorarYLlorar/itunes Deezer: MauYRicky.lnk.to/LlorarYLlorar/deezer TikTok: MauYRicky.lnk.to/LlorarYLlorar/tiktokusemysound Pandora: MauYRicky.lnk.to/LlorarYLlorar/pandora Instagram: instagram.com/mauyricky Twitter: twitter.com/MauYRicky Facebook: facebook.com/MauyRicky Music video by Mau y Ricky, Carin Leon performing Llorar y Llorar (con Carin Leon -… 2022-06-01T01:00:04Z

Mau y Ricky y Carin León dan vida al himno de la ruptura en el video musical “Llorar y Llorar”. El video en plano secuencia sigue a Mau, Ricky y Carin mientras cantan la canción en un bar de la Ciudad de México. A los chicos incluso se les une la banda mientras beben tragos de tequila. El video musical fue dirigido por Richard Mountainous y Daniel Durán, en quienes Mau y Ricky han confiado para grabar algunos de sus videos más vistos como “La Boca” entre otros. El video musical fue producido por 2Wolves y Rabbit House.

“Llorar y Llorar” llega en un momento importante en las carreras de Mau y Ricky, ya que han regresado como coaches de “La Voz Kids” en México, es así como el dúo de hermanos continúa asesorando a la próxima generación de artistas latinos. Mau y Ricky también están confirmados para regresar como coaches de “La Voz Argentina” a finales de este año. Después de 4 shows con entradas agotadas en el Teatro Gran Rex, 1 show con entradas agotadas en el estadio Luna Park y 17 conciertos más con entradas agotadas en Argentina el dúo cerró su gira el 25 de mayo con un exitoso concierto delante de más de 10.000 personas en el Movistar Arena de Buenos Aires, show que los fanáticos también pudieron disfrutar en línea. Después de esto, Mau y Ricky regresarán al país con su nuevo “Desgenerados Tour” en julio. Actualmente ya están a la venta las entradas para 12 espectáculos incluyendo el enorme Luna Park Stadium para el 3 de septiembre, lo que marca otro gran hito en sus carreras.

Mau y Ricky mantienen una fuerte presencia en redes sociales gracias a su compromiso con los fans. Tienen más de 13 millones de seguidores en sus plataformas digitales. Sus videos musicales tienen más de 2 mil millones de visitas en YouTube. En 2020, Carin León tuvo la canción de música regional mexicana más reproducida en Spotify con “Tú” y actualmente sigue siendo uno de los mejores artistas de México en todo el mundo.