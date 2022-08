Matt Lattanzi es el ex esposo de la cantante Olivia Newton-John

Matt Lattanzi fue el primer esposo de la leyenda del canto Olivia Newton-John, quien murió el 8 de agosto de 2022.

TMZ dio la noticia de que la estrella de “Grease” falleció a la edad de 73 años.

El sitio de entretenimiento confirmó la muerte de Newton-John con John Easterling, su segundo y último esposo. Hoy, Lattanzi mantiene un bajo perfil público. Es un ex actor. Ahora tiene 63 años y vive en Oregón, según los registros en línea.

Esto es lo que necesita saber:

1. Lattanzi es el padre de la hija de Newton-John, Chloe

Newton-John y Lattanzi tuvieron una hija juntos llamada Chloe Lattanzi, su única hija. La niña nació en 1986, según The Sun.

En 2013, Chloe habló sobre sus batallas con las drogas y la anorexia en una entrevista con Entertainment Tonight.

“No me reconozco”, dijo sobre los videos de sus años más jóvenes. “Me avergüenza… Es realmente triste porque yo era solo una niña pequeña, y ahora lo miro y me veo como un esqueleto andante”.

2. El matrimonio con Lattanzi, quien describió a Newton-John como un “haz de luz viviente”, se desmoronó en la década de 1990

Según Reuters, la pareja se divorció en la década de 1990 “después de que él tuviera una aventura”.

A principios de la década de 1990, Newton-John enfrentó una serie de contratiempos, incluida la bancarrota y el diagnóstico de cáncer de mama, pero “se recuperó”, informó el Orlando Sentinel.

En 1993, Lattanzi habló sobre su pasión por el medio ambiente en una entrevista con Spokesman-Review.

En ese momento vivían con Chloe en un rancho en Australia. “Es una vida mucho más simple para nosotros”, dijo Lattanzi al periódico. “Y uno mucho más feliz”.

En esa entrevista, describió a Olivia, a quien se refirió como “Livy”, como un “rayo de luz viviente”. Agregó sobre su batalla incluso entonces con el cáncer de mama: “¿Cómo podría un cáncer vivir en toda esa luz?”

3. Lattanzi es actor

Según su perfil de IMDb, Lattanzi es actor.

“Matt Lattanzi nació el 1 de febrero de 1959 en Portland, Oregón, Estados Unidos. Es actor, conocido por Roxanne (1987), Xanadu (1980) y Grease 2 (1982). Anteriormente estuvo casado con Olivia Newton-John”, dice el perfil.

Dice que estuvo casado con Newton-John desde 1984 hasta 1995. “Sus abuelos paternos eran inmigrantes italianos. Su madre tenía ascendencia polaca”, dice el perfil.

4. Algunas personas pensaron que Lattanzi y Newton-John eran una “coincidencia extraña”

Según la revista People, Newton-John era 10 años mayor que Lattanzi.

La pareja “se conoció en el set de Xanadu en 1979”, dijo la gente, diciendo que quienes los conocían consideraban a Lattanzi y Newton-John como una “pareja extraña”.

“Era hija de un profesor británico de literatura alemana; era hijo de un capataz de mantenimiento de Oregón. Ella fue la estrella discográfica que ayudó a hacer de Grease la segunda película musical más exitosa de la historia (The Sound of Music ocupa el primer lugar); era un bailarín de respaldo desconocido”, informó People.

El artículo dice que Newton-John disfrutaba del té de hierbas y la meditación, mientras que a Lattanzi, que solo tenía 20 años cuando se conocieron, le gustaba “pescar, bucear y pasar el rato con los chicos”.

Su relación era “como tratar de encajar una clavija cuadrada en un agujero redondo”, dijo la revista People citando a un amigo.

5. Newton-John se casó con su segundo marido en 2008

El segundo y último esposo de Newton John, John Easterling, le dijo a TMZ que murió en paz en su rancho del sur de California. Según TMZ, le dijo al sitio que Newton-John estaba “rodeado de familiares y amigos”.

¿Cuál fue su causa de muerte?

Una fuente le dijo a TMZ que Newton-John perdió una lucha de décadas contra el cáncer de mama y dijo: “Después de un viaje de 30 años contra el cáncer, perdió su batalla contra el cáncer de mama metastásico”.

En 2020, Newton-John publicó un homenaje a Easterling en su página de Instagram por su aniversario. En ella reveló que se casaron en Perú.

“¡Parece que fue ayer cuando me casé con el hombre de mis sueños en Perú en el solsticio de invierno hace 12 maravillosos años! Feliz aniversario mi querida @therealamazonjohn y gracias Gregg por capturar estos momentos especiales 🧡 #amor #aniversario #amazonjohn #solsticiodeinvierno #perú #amazon”, escribió.

Se casaron en 2008, según Investigation Discovery.

Según Survivor.net, Easterling se ha ganado el apodo de “Amazon John” porque “es un defensor desde hace mucho tiempo de la medicina basada en plantas”.

A lo largo de los años, Newton-John tuvo su parte de trauma en otras relaciones. El momento más dramático llegó cuando su novio fue reportado como desaparecido.

Más tarde se supo que estaba trabajando en México, según Investigation Discovery Channel. Sin embargo, esas afirmaciones nunca han sido firmemente fundamentadas.

Según Investigation Discovery Channel, Patrick McDermott, un camarógrafo que había estado saliendo con Newton-John durante nueve años, fingió su propia muerte cuando desapareció durante un viaje de pesca.

