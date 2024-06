¿El matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck fracasó por su ‘adicción al amor’?

Un importante productor de Hollywood está acusando a la actriz y cantante Jennifer López de ser una “adicta al amor y al sexo”, lo que, en su opinión, está provocando problemas matrimoniales con su marido Ben Affleck.

Los comentarios del productor Jon Peters aparecen en el nuevo documental de TMZ sobre Hulu, “JLo & Ben: Missed Warning Signs”, según un videoclip del programa publicado en el sitio web de TMZ.

Según su perfil de IMDb, Peters produjo películas tan conocidas como “Ha nacido una estrella” y “Batman regresa”.

El documental presenta a expertos en salud mental como el Dr. Drew Pinsky, el Dr. Phil McGraw y la psicoterapeuta Jenn Mann discutiendo el matrimonio de Jennifer López con Ben Affleck, según TMZ.

“Ella es una adicta al amor y al sexo. Mira los hombres con los que está. No puede estar sola”, dijo Peters sobre la actriz y ex juez de “American Idol”, según un video publicado en el sitio web TMZ. “Ella necesita un hombre en su vida. Ella nunca ha dedicado mucho tiempo a desarrollarse. . . y ella tiene talento”. Luego, el clip muestra al Dr. Drew Pinsky hablando sobre la “adicción al amor”.

Sin embargo, Jennifer López y Ben Affleck no han confirmado públicamente ninguna separación ni que planeen divorciarse.

El Dr. Drew Pinsky dice en el programa que miles de personas ‘se identifican como adictas al amor’

En el clip, el Dr. Drew Pinsky aparece después de que Peters hace sus comentarios sobre la adicción al amor.

“En realidad, hay miles de personas que participan en programas de 12 pasos y que se identifican como adictas al amor”, dijo Pinsky. “Las características de esto incluyen límites no muy grandes (tienden a dejarse atrapar por las relaciones con mucha facilidad) y lo que llamaríamos enamorarse de las personas. Y una vez que entran, no pueden salir por sí solos”.

TMZ informó que Peters cree que Jennifer López es una adicta al amor porque “necesitaba constantemente un hombre en su vida”. Jennifer López ha estado casada cuatro veces, con el camarero Ojani Noa, el bailarín Cris Judd, el cantante Marc Anthony (con quien tiene dos hijos) y ahora con Ben Affleck. Affleck está divorciado de la actriz Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos. También estuvo comprometida con la ex estrella del béisbol Alex Rodríguez.

Por su parte, Peters ha estado casado varias veces, incluido un matrimonio de dos semanas con la ex estrella de “Baywatch” Pamela Anderson, según US Weekly. También salió con Barbra Streisand y se casó con Lesley Ann Warren. IMDb informa que se ha casado cinco veces.

El documental es el episodio ocho de “TMZ Investigates”.

A pesar de las acusaciones, otros informes han indicado que el comportamiento de Ben Affleck, no el de Jennifer López, ha puesto en peligro la relación. Un amigo de Jennifer López le dijo al Daily Mail: “Si la gente pudiera ver por lo que ella realmente ha pasado, sería más fácil para ella”.

“Ben Affleck es un gran tipo, pero puede ser gruñón y deprimente. Creo que el mundo vio eso en fotos como cuando estuvieron en los Grammy el año pasado; él no sonreiría. Si vieran cómo era realmente, no la atacarían”, dijo el amigo al Daily Mail.

Afirmaciones documentales de TMZ de que los expertos creen que las personas necesitan tiempo a solas después de terminar las relaciones

Según TMZ, la historia de Jennifer López “muestra que ella cae rápida y duramente en cada relación que ha tenido”, informó TMZ, y agregó que los expertos coincidieron en que es importante estar solo por un tiempo después de que termina una relación, lo cual Jennifer López no ha hecho.

Un avance del documental en el sitio web TMZ proclama: “Cómo un matrimonio deslumbrante se vino abajo en dos años” y contiene el clip que acusa a Jennifer López de ser un “adicto al amor y al sexo”.

Aunque la pareja está vendiendo su casa conyugal, según TMZ, ambos asistieron a las graduaciones familiares de los hijos de Ben Affleck.

Ben Affleck ha sido visto usando su anillo de bodas, informó Page Six. Jennifer López, y la ex esposa de Affleck, Jennifer Garner, visitaron su propiedad de alquiler el 15 de junio, según Page Six. El Día del Padre, Ben Affleck visitó la casa de Garner y Jennifer López apodó a su esposo “nuestro héroe” en un homenaje a él por el Día del Padre.

El Centro de Adicciones tiene una página dedicada a la adicción al amor.

“La adicción al amor crea fijaciones y compulsiones en los intereses amorosos y puede manifestarse en comportamientos poco saludables hacia los seres queridos. Los adictos al amor pueden complacer a las personas, anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas propias. También puede provocar divorcios, aventuras amorosas, mal desempeño laboral, conflictos en las relaciones, falta de concentración en las tareas cotidianas, enredo, apego y angustia emocional, incluidas ansiedad y depresión”, se lee.

“Las personas que luchan contra la adicción al amor pueden idolatrar a su interés amoroso y buscar relaciones durante la fase de luna de miel o volverse muy pegajosas y demasiado dependientes de su pareja”, continúa, señalando que el concepto es controvertido.

