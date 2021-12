Martin von Haselberg, el esposo de Bette Midler: 5 datos que debes saber

Martin von Haselberg es un artista de performance y esposo de la icónica actriz Bette Midler. Han estado en pareja por casi 40 años. Tiene una hija, Sophie von Haselberg.

Esto es lo que tienen que saber:

Von Haselberg y Midler se casaron en Las Vegas luego de solo unas semanas de haber empezado a salir





Play



Bette Midler on Getting Vaccinated, Her Vegas Wedding & Johnny Carson Audition Bette talks about getting vaccinated, keeping busy during quarantine, her daughter getting married, being married by an Elvis impersonator in Vegas in 1984, her new children’s book “The Tale of the Mandarin Duck,” being on the cover of Rolling Stone 48 years ago, and auditioning to be on Johnny Carson. SUBSCRIBE to get the latest… 2021-02-17T08:30:04Z

Midler y von Haselberg tuvieron un breve romance antes de casarse. La pareja se casó sólo seis semanas después de haberse conocido, según la revista People.

Durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live, Midler reveló que ella fue quien propuso el casamiento y que el casamiento fue una “decisión del momento”. Ella y von Haselberg se casaron en la capilla Starlight en Las Vegas y los casó un imitador de Elvis, dijo Midler.

Registros públicos del Condado de Clark, Nevada, muestran que la pareja se casó el 16 de diciembre de 1984.

Midler le dijo a Kimmel que ella y von Haselberg no compraron ninguna foto del día de su casamiento. Sin embargo, cuando la capilla Starlight cerró en 2008, Midler dijo que recibieron de manera inesperada las fotos de su casamiento por correo, reportó People.

2. Fue parte del dúo de performance “Kipper Kids





Play



Kipper Kids UHF The deleted scene of the Kipper Kids singing "The Umbrella Song", from the movie UHF. Featuring Brian Routh, Martin von Haselberg and Weird Al Yankovic. 2010-08-19T17:36:09Z

Como a su famosa esposa, a von Haselberg le encantaba hacer presentaciones. Conoció a su socio, Brian Routh, mientras estudiaba en una escuela de arte dramático en Londres, Inglaterra, según el Los Angeles Times.

En 1970, von Haselberg y Rough se unieron para crear el dúo “The Kipper Kids”. En el escenario, Rough y von Haselberg usaban el nombre “Harry Kipper”. Los Kipper Kids eran conocidos por sus “actuaciones artísticas que incluían alimentos, petardos y mucho whisky”, reportó el Los Angeles Times.

Como explicó Celebrity Net Worth, “hicieron giras y llevaron su espectáculo de arte experimental a todos lados. A los Kipper Kids se los asoció con los primeros tiempos del punk en Los Ángeles, California, pero trabajaron principalmente en Europa”.

Von Haselberg y Rough mantuvieron su acto durante los 70 y principios de los 80. Los Kipper Kids tuvieron participaciones en películas de los 80 como UHF y La Zona Prohibida, reportó IMDB.

Según el sitio web británico Tate, “ellos tuvieron actuaciones esporádicas desde mediados de los 80 hasta su última aparición en público en 2003”.

3. Von Haselberg se ha concentrado en crear arte contemporáneo en los últimos años

En los últimos años, von Haselberg ha cambiado su enfoque a la creación de arte contemporáneo. Según el The Times-Picayune, un periódico en Nueva Orleans, von Haselberg tuvo su propia exhibición en el Museo de Arte de Nueva Orleans en 2009.

La exhibición se llamó “Floatulents”. La The New Orleans Photo Alliance describió la exhibición:

En esta exhibición, el primer show en un museo estadounidense para von Haselberg, sus más recientes experimentos fotográficos fueron presentados como trabajos inflables, pero en vez de estar en el aire, fueron puestos en el piso como si fueran esculturas. “FLOATULENTS” son globos como los de “Silver Flotations” de 1964 de Andy Warhol, pero son más que meros diseños. von Haselberg describe estas nuevas obras como “secuencias de tiempo“, como si salieran de contorsiones y gestos faciales de sus presentaciones.

Las obras de von Haselberg también han sido exhibidas en el Museo Whitney, en Nueva York, en el Museo Getty, en Los Ángeles, y en la exhibición Documenta, en Kassel, Alemania, según Saatchi Art.

4. von Haselberg también trabajó como comerciante de materias primas

Cuando no estaba sobre los escenarios, von Haselberg trabajaba en el mundo de las finanzas. Tuvo una carrera como comerciante de materias primas. En una entrevista con el The Los Angeles Times en 1986, a von Haselberg se le preguntó acerca de sus diferentes “identidades”:

Para mí, todo se fusionó en algo único porque he estado haciendo estas cosas por mucho tiempo. He estado comercializando materias primas desde antes de ir a la escuela de arte dramático y de ser miembro de los Kipper Kids. Si solo trabajara como comerciante de materias primas seguramente estaría muy frustrado en lo creativo. Si solo fuese miembro de los Kipper Kids, y si lo hiciera de la manera inflexible en que siempre lo he hecho, no ganaría dinero.

En algún momento después del nacimiento de su hija Sophie en 1986, von Haselberg dejó de trabajar como comerciante de materias primas. Closer Weekly reportó que von Haselberg dejó su empleo para apoyar a Midler en su carrera de Hollywood y para criar a Sophie.

5. von Haselberg nació en Argentina, pero fue criado en Europa

von Haselberg nació en 1948 en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, no se sabe cuánto tiempo pasó en Sudamérica.

Le dijo al The Los Angeles Times en una entrevista en 1986 que fue criado principalmente en Alemania e Inglaterra. Se describió a sí mismo como el hijo menor de una familia con tres hermanos mayores. von Haselberg dijo de su infancia:

Me fui de Alemania a los doce años y fui a varios internados. Tuve lo que se dice una educación clásica. Estudié griego, latín, y cosas así -nada que hoy pueda recordar. Fue un estudiante muy malo. Nunca sentí que fuera rebelde, pero mis profesores siempre lo pensaban -hasta me pidieron que me cambie de escuela dos veces.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: IMÁGENES: Messi y su familia disfrutan de las vacaciones en Rosario