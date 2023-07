Muere Marta Chávarri: ¿De que murió la marquesa de Cubas?

Durante la madrugada del día viernes 21 de julio de 2023 se conoció la noticia del fallecimiento de Marta Chávarri Figueroa, quien en los años ochenta y noventa se robó todas las portadas de la prensa rosa española, reportó el medio El País.

Hallada muerta Marta Chávarri a los 62 años El cuerpo de la que fuera marquesa de Cubas ha sido hallado por su asistenta en su domicilio de Madrid. La autopsia será la que determine las causas exactas de su muerte.https://t.co/vLtZBQrmEA pic.twitter.com/2Thoa3rzZ2 — La Vanguardia (@LaVanguardia) July 21, 2023

De acuerdo con medios españoles, La que fuera marquesa de Cubas murió a la edad de 62 años, luego de que fuera encontrada sin vida en su cada en la ciudad de Madrid a eso de las cinco y seis de la madruagda por una de sus asistentes, quien de inmediato alertó a todos de haber encontrado a Chávarri en el suelo de su habitación. Según Telecinco, los equipos médicos acudieron a su residencia pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Marta Chávarri, quien nació el1 de agosto de 1960, fue la esposa del fallecido Fernando Falcó con quien se casó en el año de 1982. Luego contrajo matrimonio con Fernández de Córdoba, marqués de Cubas, matrimonio del que nació su hijo Álvaro Falcó. Chávarri era tía de Tamara Falcó, según La Vanguardia.

¿De que murió la marquesa de Cubas?

Estos días toda España recuerda a quien fue su primera 'influencer'https://t.co/vQ5GnhXvew — Glamour España (@GlamourSpain) July 23, 2023

Durante las 5:00 a 6:00 de la mañana del día 21 de julio, Marta Chávarri fue encontrada en el suelo de su habitación por una de sus asistentes, quien de inmediato alerto a todos para llamar a los servicios de emergencia, quien de acuerdo con La Vanguardia, acudieron hasta su domicilio en la calle Núñez de Balboa en la ciudad de Madrid, a eso de las 5:40 horas luego de una llamada para avisar que una mujer estaba inconsciente, en donde los médicos confirmaron el fallecimiento de la mujer.

De acuerdo a esto, el medio Mundo Deportivo, citó a la periodista Paloma Barrientos de ‘El programa de Ana Rosa’, quien aseguró que fuentes cercanas a Chávarri, confirmaron que la causa de su muerte fue a causa de un infarto cerebral.

“En los últimos días, Marta había sentido unos fuertes dolores de cabeza y que este pasado jueves fueron aún mucho más intensos”, aseguró Barrientos, según Mundo Deportivo.

“La van a trasladar al Anatómico Forense, desconozco si su hijo decidirá trasladarla a un tanatorio y que podamos darle un último adiós. Lo bueno de sus últimos momentos es que ella estaba muy feliz por el nacimiento de su nieta”, añadió Barrientos, según informó Telecinco.

Pese a esto, esta información no ha sido confirmada y se debe esperar los resultados de la autopsia del del Instituto Anatómico Forense para determinar las causas oficiales de su muerte.

Cabe señalar que Marta Chávarri se había alejado del foco de los medios de comunicaciñon por voluntad propia, luego de ser uno de los rostros más reconocidos en los 80’s.

“Dejé de acudir a fiestas y me aparté de los focos porque no podía soportar la fama ni a la prensa. Fue insoportable. No me compensa la popularidad, no quiero protagonismo ninguno. Ya lo tuve y acabé harta, por eso me retiré”, dijo Chávarri en una declaración del año 2011, citada por 20 Minutos.

Finalmente, la última vez que se le vio en público fue en el año 2022 el día de la boda de su hijo Alvaro Falcó con Isabelle Junot. Asimismo, Chávarri se encontraba muy feliz, pues había sido abuela de su nieta Philippa.

