“Marry Me”, la nueva película de Jennifer López y Maluma [TRAILER]

Repleta de canciones originales de Jennifer López y la estrella mundial de la música latina Maluma, Marry Me llegará el próximo Día de San Valentín.

En la película, López interpreta a la superestrella de la música Kat Valdez y Owen Wilson a Charlie Gilbert, un profesor de matemáticas: Dos completos extraños que acuerdan casarse y luego llegan a conocerse. Un romance inesperado entre dos personas diferentes que buscan algo real en un mundo donde el valor se basa en los me gusta y los seguidores, Marry Me es una historia de amor moderna sobre la fama, el matrimonio y las redes sociales.

Kat Valdez (Jennifer López) es la mitad de la pareja de celebridades más poderosa y sexy del mundo junto a la nueva estrella de la música Bastian (Maluma, que hace su debut en el cine). Mientras la exitosa e ineludible canción de Kat y Bastian “Marry Me” (Cásate conmigo) sube a la cima de las listas, la pareja está a punto de casarse frente a un público compuesto por sus fans en una ceremonia que será transmitida en múltiples plataformas.

El profesor de matemáticas divorciado Charlie Gilbert (Owen Wilson) se vio arrastrado al concierto por su hija Lou (Chloe Coleman, Big Little Lies de HBO) y su mejor amiga (Sarah Silverman). Cuando Kat se entera, segundos antes de la ceremonia, que Bastian la engañó con su asistente, su vida da un giro impensado cuando tiene un colapso en el escenario, cuestionándose todo sobre el amor, la verdad y la fidelidad. Mientras su mundo de apariencias se derrumba, cruza la mirada con un extraño, un rostro en la multitud.

Tráiler oficial de “Marry Me”





Si lo que conoces te desilusiona, entonces tal vez lo que no conoces es la respuesta y, de ese modo, en un instante de locura inspirada, Kat decide casarse con Charlie. Lo que empieza con una reacción impulsiva se transforma en un romance inesperado. Pero cuando distintas circunstancias conspiran para separarlos, surge la pregunta universal: ¿Pueden dos personas de mundos tan distintos cerrar el abismo que los separa y construir un lugar donde ambos pertenezcan?

La película también cuenta con las actuaciones de John Bradley (Game of Thrones), Michelle Buteau (Welcome to Buteaupia) y Utkarsh Ambudkar (Mulán).

“Marry Me” fue dirigida por Kat Coiro (“It’s Always Sunny in Philadelphia” y “Dead to Me”) a partir de un guión de John Rogers (The Librarians de TNT) y Tami Sagher (30 Rock de NBC) y Harper Dill (The Mick de FOX) basado en la novela gráfica de Bobby Crosby.

La película fue producida por Elaine Goldsmith-Thomas (“Hustlers”, “Maid in Manhattan”), Jennifer López, Benny Medina (“Hustlers”, “The Fresh Prince of Bel-Air”) y John Rogers. Los productores ejecutivos de la película son Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur y J.B. Roberts.

