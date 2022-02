“Marry Me” la comedia romántica para celebrar el día de San Valentín

Si no tienes plan para celebrar el día de San Valentín, sin duda, la película “Marry Me” protagonizada por Jennifer López, Owen Wilson, y Maluma es la excusa perfecta para disfrutar del amor y volver a las comedias románticas que tanto nos gustan.

Para conmemorar esta fecha especial, “Marry Me” trae de vuelta a las películas románticas que tanto disfrutamos, ver la fórmula perfecta entre Owen Wilson y Jennifer López, realmente nos hace pensar en películas como “Maid in Manhattan” y “Wedding Crashers”, sin duda, ellos son los verdaderos veteranos de este género.

¿De qué trata Marry Me?

La película cuenta la historia de Kat Valdez (Jennifer López), una superestrella, quien está en una relación con Bastian (Maluma),un ídolo de la música. Ambos desean casarse en directo en una ceremonia programada bajo el título de “Marry Me”, acompañados por sus millones de fanáticos. Sin embargo, minutos antes de llegar al altar, Kat se entera de que su novio la está engañando con su asistente. Como respuesta, la celebridad elegirá, de manera impulsiva, a un individuo entre el público (Owen Wilson) con el fin de mantener la boda en pie . Encontrando el amor de la manera más inesperada.

Música de “Marry Me”





Jennifer Lopez & Maluma: Marry Me | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Musical guests Jennifer Lopez and Maluma perform "Marry Me" for The Tonight Show.

“Marry Me” tendrá nueve canciones inéditas interpretadas por Jennifer López, el cantante colombiano Maluma también formará parte de la banda sonora, ambos grabaron los sencillos “Marry Me”, “Para ti + Lonely”, “1 en 1 millón” y ‘Segundo’, además de cada uno tiene interpretaciones en solitario que forman parte del soundtrack oficial.

Estreno de la película

El pasado 11 de febrero la cinta llegó a las salas de cine, en su estreno, la actriz y cantante Jennifer López lució impecable con un vestido color blanco del diseñador Giambattista Valli, este diseño forma parte de la línea nupcial, tributo apropiado para la nueva película. La premier de la cinta se llevó a cabo en Los Angeles, el cantante colombiano Maluma, no podía pasar desapercibido, el artista utilizó un pantalón blanco de seda, suéter de cuello alto, y un abrigo verde estampado atado a la cintura.

Trailer de la cinta





Marry Me – Official Trailer [HD] Listen to the first single from the MARRY ME soundtrack "On My Way" by Jennifer Lopez. Packed with original songs by Jennifer Lopez and global Latin music star Maluma, Marry Me arrives next Valentine's Day with Lopez starring as musical superstar Kat Valdez and Owen Wilson as Charlie Gilbert.

En el trailer podemos ver a Jennifer López interpretando a la superestrella musical Kat Valdez y Owen Wilson a Charlie Gilbert, un profesor de matemáticas, totalmente extraños que aceptan casarse y luego conocerse después. Justo cuando está a punto de llegar al altar con una superestrella de la música, interpretada por Maluma, Kat elige casarse con Charlie. La encantadora película también cuenta con las actuaciones de John Bradley, Michelle Buteau y Utkarsh Ambudkar.





J.Lo Talks New Film 'Marry Me' And Why She Still Believes In Happily Ever After Jennifer Lopez and singer Maluma open up to TODAY's Hoda Kotb about working together in the new rom-com movie, "Marry Me." She also reveals if she'd ever get married again.

Son muchas las razones para ver “Marry Me” la primera es celebrar el amor, pero tambien podemos reflexionar sobre el impacto positivo y negativo de las redes sociales y del poder de las celebridades. Además, boda sin vestido no es boda, por eso veremos a Jlo con un increíble traje nupcial que tiene una presencia tan grande como la superestrella. Esta comedia nos vuelve a traer al amor como la protagonista perfecta para esta fecha tan especial.