Marjorie de Sousa habla de “Mi Perfecto Ex”: Envía mensaje a quienes no dejan ir a su ex

Marjorie de Sousa estrena su nuevo proyecto, una divertida comedia titulada Mi Perfecto Ex, que ya está disponible en Canela TV. La actriz venezolana de 44 años habló de su personaje Cata, una mujer profesional que ayuda en todo a su novio pero este no le pide matrimonio. Por lo que ella decide terminar con él para ver si la extraña, pero no se le sale el plan. Lo peor es que durante unas vacaciones ella se encuentra a su ex que ahora está con otra y a punto de casarse.

La actriz compara a su personaje con muchas mujeres profesionales que se desviven apoyando a su novio mientras este en lugar de sumar, resta en la relación. “Muchas nos quedamos en este tipo de relaciones”, dijo De Sousa durante una entrevista con AhoraMismo.com. “[Cata] impulsa mucho al marido, a su novio en este caso. Lo impulsa mucho en su carrera pero tiene una pequeña frustración porque no le ha ido muy bien. Y ella está esmerada en ayudarlo. Yo al nivel personal, uno puede motivar a los demás pero si la persona no está decidida a seguir adelante. Pues no va a poder lograr nada en la vida.”

De Sousa usa su personaje como ejemplo para enviar un mensaje a las mujeres que se culpan cuando se termina su relación. “Yo creo que cada uno tiene un camino que cumplir y uno tiene que ser parte de más, no puedes hacerlo por él. En este caso [Mi Perfecto ex] ella se enfoca mucho en él y lo ayuda y todo pero no pasa nada. Entonces ella termina con él para ver si valora lo que perdió pero se da cuenta que no pasa nada. Pasa el tiempo y él no la llama…ella se siente frustrada porque se siente mal y se pregunta ‘¿en qué falle?’. Se culpa por la relación y eso es muy típico en las mujeres, es mucho de lo que uno hace. Y no se da cuenta que Dios le está abriendo el camino y ya esa persona paso por tu vida y agradéceselo y despídete de él. Dile hasta aquí llegamos. Me enseñaste lo que me tenías que enseñar y ya. Yo estoy preparada para otra cosa”.

Ella está muy feliz con esta película. “Tiene un mensaje muy bonito. Es una película muy fresca y son situaciones que nos pasa a todos. Sé que se van a sentir identificados…tiene un mensaje muy bonito, como hay que saber decir adiós en el momento correcto. Como el que te quedes ahí clavado con algo que ya no es y que no va avanzar”.

Más sobre “Me Perfecto Ex”

Mi Perfecto Ex sigue la historia de Cata, una mujer que decide poner fin a su relación con la esperanza de que su novio Javier cambie y le pida matrimonio. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y él no la busca, Cata acepta pasar unas vacaciones en un resort playero y se lleva la sorpresa cuando descubre que su ex se hospeda en el mismo resort, siendo ahora un hombre perfecto y a punto de casarse con otra persona.