Maribel Guardia llora al recibir emotivo regalo de Julián [VIDEO]

Luego de que la actriz y cantante Maribel Guardia compartiera hace una semana un emotivo video de la imagen de ella en compañía de su hijo fallecido Julián Figueroa, en las pantallas del enorme de Times Square, interpretando la canción ‘La Derrota’ compuesta por Joan Sebastian, ahora la costarricensemexicana, ha publicado un nuevo video que ha conmocionado a sus seguidores.

Maribel Guardia llora al recibir retratos de su hijo

A cinco meses desde el fallecimiento del único hijo que tuvo de la actriz junto al fallecido Joan Sebastian, el pasado 9 de abril de 2023, Maribel Guardia sigue experimentando un profundo dolor tras esta gran perdida. A pesar de que ha continuado con su vida profesional, se ha visto lo afectada que se siente Maribel al recordar cada detalle sobre su hijo de tan solo 27 años.

Durante este fin de semana desde el Centro Cultural Teatro 2 de la Ciudad de México, Maribel Guardia recibió un preciado regalo, cuando en el video publicado en su cuenta oficial de Instagram, se le ve a ella al interior de los camerinos de ‘Lagunilla, mi barrio’, junto a varios retratos enmarcados de Julián Figueroa

Se trató de una serie de diez retratos de su hijo en diferentes momentos. Ante este regalo, Maribel Guardia, reaccionó emocionada y partió en llanto mientras agradecía a la persona que le había dado este obsequio, una gran amiga a la que en el video llamó “Winnie Pooh”.

En el video ella expresó: “Estoy muy emocionada, porque miren nada más el regalo tan hermoso que me trajo mi Winnie, mi Winnie Pooh, es una belleza, la amo. Miren todas las fotos hermosas de mi hijo Julián, tantos momentos, tantas sonrisas. Ay, Dios mío, pues era mi ángel, mi amor eterno”.

Luego, aseguró que pondrá los cuadros en todo su camerino, diciendo: “Me emociona mucho, mi hijito precioso. Lo voy a poner aquí, lo voy a poner allá, lo voy a poner en todo el camerino”, mientras le daba un beso a uno de los cuadros.

De igual manera, en su mensaje que acompañó el video, ella escribió: “Una imagen habla mas que mil palabras , pero un recuerdo no tiene precio , tatuajes en el alma ♥️🙏🏼💋”.

De inmediato los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. “La veo y sufro 😢 Dios le siga dando mucha fortaleza”, comentó una usuaria.

Otra persona escribió: “Es que no puedo ver algo de esto Niño y no sentirme que seme arruga el corazón 🥺tengo un varón que es mi vida y si me faltará no se como podría vivir por eso admiro su fortaleza sr. Marivel ❤️”

Y alguien más dijo: “Eres fuerte te admiro no debe ser facil perder un hijo y seguir de pie 😢”.

Maribel Guardia y su hijo en Times Square

Mientras visitaba la Gran Manzana, la cantante vivió un emotivo momento el cual grabó y compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó ver con sus más de nueve millones de seguidores, la imagen de su hijo Julián en una de las enormes pantallas de Times Square, en donde se apareció el mismo video presentado en ese 15 de septiembre, interpretando dicha canción.

Ante la mirada de todos, Maribel Guardia se dejó ver muy emocionada y orgullosa, enviándole besos a la pantalla, y celebrando de la emoción.

“¡Qué emoción, mi hijo!”, expresó Maribel emocionada en el video cuando vio la imagen de Julián luciendo un traje de mariachi negro.

De igual manera, en la publicación escribió: “En #timessquare #nyc #newyork Abrazos al cielo. Saludos ❤️😘 @julian_f.f 🙏🏼 mi #amor #eterno”.

En el video, el cual tiene más de 300,000 mil reproducciones, y 22,000 “Me gusta”, sus seguidores y amigos cercanos expresaron sus palabras de emoción para Maribel.

¿De qué murió Julián Figueroa?

Maribel Guardia quien en medio del dolor por la repentina partida de su hijo, se pronunció en su cuenta de Instagram con sus más de ocho millones de seguidores, anunciando que su hijo había muerto por una por un “infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

