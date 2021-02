Mariah Carey es demandada por su hermana: ¿Por qué?

Mariah Carey está siendo demandada por su hermana Alison Carey, quien alegó que ha presentado un “inmenso estrés emocional” por las acusaciones que realizó la cantante en su contra en su libro biográfico “The Meaning of Mariah Carey” que salió a la venta en el mes de septiembre de 2020.

En su publicación, la estrella estadounidense afirmó que su hermana la drogó con Valium a los 12 años y la obligó a montarse en un automóvil con el novio de otra de sus hermanas, quien se encontraba armado en ese momento.

Por otra parte, la intérprete de “Hero” confesó en su libro que su hermana arremetió en contra de ella al lanzarle un té con agua hirviendo. En la actualidad, Alison y Mariah Carey han estado distanciadas después de los incidentes.

En los documentos legales que fueron presentados en una Corte de Nueva York, Alison Carey aseguró que su afamada hermana nunca le permitió defenderse de las alarmantes acusaciones que presentó en su libro y reiteró que nunca mostró pruebas que demostraran lo narrado en la publicación.

La hermana mayor de Mariah Carey está exigiendo una compensación de 1.25 millones de dólares por parte de la afamada cantante por la “humillación desalmada, despiadada, vengativa, despreciable e innecesariamente pública” que sufrió con la publicación del libro, según informó la revista Quién.

Alison, quien en el pasado sufrió problemas de alcohol aseguró que tuvo una fuerte recaída como consecuencia del estrés causado por la publicación del libro biográfico de su hermana.

Pese a los fuertes señalamientos en su contra, Mariah Carey se ha mantenido al margen de pronunciarse sobre la demanda que fue presentada por su hermana en una Corte de la ciudad de Nueva York.

“Escribir estas memorias fue increíblemente difícil, humillante y sanador. Mi más sincera esperanza es que se sientan motivados a una nueva comprensión, no sólo sobre mí, sino sobre la resistencia del espíritu humano”, puntualizó Mariah Carey a Barnes & Noble sobre la publicación de su libro “The Meaning of Mariah Carey”.

Las memorias de Carey lograron posicionarse como número uno en ventas en una selecta lista del diario The New York Times, esto después de una semana de haber sido publicado en el mes de septiembre de 2020.

En diciembre de 2020, la cantante estadounidense declaró a la revista The Hollywood Reporter que estaba evaluando la posibilidad de adaptar su libro “The Meaning of Mariah Carey” en una serie televisiva o película. Sin embargo, el proyecto no se ha formalizado hasta la actualidad.

Mariah Carey es una de las estrellas más representativas en la industria de la música y en muchas ocasiones ha sido considerada como la “reina de las navidades” por sus exitosas canciones navideñas que anualmente se posicionan como número uno en las principales plataformas digitales.

La fortuna de Carey asciende a los 320 millones de dólares por su destacada trayectoria artística que inició después de ser descubierta en el año 1990 por el afamado productor musical Tommy Mottola en la ciudad de Nueva York, según informó el sitio web Celebrity Net Worth.

Sigue a AhoraMismo en Instagram