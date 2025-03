María Celeste Arrarás regresa a Univision: ¿En qué programa?

Después de cinco años de haber salido de Telemundo, María Celeste Arrarás regresa a la televisión. La periodista dice que regresa a donde fue su primera casa. Arrarás uso sus redes para hacer el gran anuncio este 13 de marzo. “Quiero compartirles un anuncio. Una noticia que sé que va a ser del agrado de muchos de ustedes y quería hacerlo primero por este medio para que fuera directamente de mí hacia ustedes, como siempre he hecho las cosas”, expresó al inicio de un video en su cuenta de Instagram. “Bueno, les anuncio que voy a regresar a la televisión y voy a regresar por la que fue mi primera casa, Univision y regreso más fuerte que nunca”.

Hasta ahora la cadena de Univision no ha emitido ningún comunicado sobre su proyecto con Arrarás, pero sí confirmó la colaboración con ella al retomar el video de la periodista y lo publicó en sus historias de su cuenta oficial de Instagram.

¿En qué programa veremos a María Celeste Arrarás en Univision?

Arrarás, quien fue presentadora de Primer Impacto – junto a Myrka Dellanos- regresa a Univision muy pronto. No se sabe la fecha exacTA pero la periodista anunció que “¡Muy pronto!. Tampoco reveló el programa que estará presentando porque “por el momento no puedo abundar en el tema más allá de lo que menciono en el video porque firmé un contrato de confidencialidad y hasta que la cadena no anuncie el proyecto en detalle estoy legalmente atada a ese compromiso”, dijo Arrarás a People en Español. “Después de mi salida de Telemundo y subsiguiente contrato con CNN, he tenido acercamientos de todas las cadenas y casas productoras pero la oferta que más me atrajo fue esta de Univisión. Hay cosas que en esta etapa de mi vida son fundamentales y que no estoy dispuesta a sacrificar. Este proyecto cumple con todos los requisitos”.

Una de las cosas que Arrarás ha disfrutado todo este tiempo de estar lejos de la televisión es el poder de disfrutar con su familia. Por lo que no se sabe si Arrarás regresará a un programa de tiempo completo en Univision.

Cabe mencionar que Primer Impacto es presentado por Pamela Silva y Michelle Galván.